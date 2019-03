Freisinger Westtangente: Experten wollen nicht „irgendetwas hinbiegen“

+ Franz Pillerlieferte die Antworten.

Freising – In einem Schreiben von Ende Januar fragten die Fraktionen von ÖDP, Grünen sowie Guido Hoyer (Linke), ob man dieses Problem nicht im Vorfeld hätte abschätzen können und ob die jetzt beschlossenen Maßnahmen jede weitere Problematik in Sachen Grundwassereintritt ausschließen. Franz Piller, der verantwortliche Projektleiter der Stadt, lieferte am Donnerstagabend im Stadtrat Antworten.