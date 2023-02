Freisinger Ökodemokraten stellen ihre Weichen für die Wahlen

Sie steigen für die ÖDP in den Wahlkampf-Ring: Emilia Kirner, Ulrich Vogl und Angela Kern (v.l.). © Lehmann

Empfehlungen, Vorwahlen und fixe Kandidaten: Das Prozedere ist kompliziert. Aber jetzt hat der ÖDP-Kreisverband die Weichen für die Bezirks-, die Landtags- und Europawahlen gestellt.

Freising – Wahl-Vorbereitung: Der ÖDP-Kreisverband hat die Kandidatinnen und Kandidaten gekürt und Delegierte gewählt. Endgültige Entscheidungen stehen in den meisten Fällen aber noch aus.

Das Wahlrecht ist kompliziert, das Prozedere bei der Kandidatenkür der ÖDP nicht minder. Der Kreisvorsitzende Ulrich Vogl verglich es mit einem Titel von Liedermacher Reinhard Mey. „Ein Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars“, zitierte Vogl. Er spielte damit darauf an, dass es bei einem Teil der Entscheidungen, die der Kreisverband im Zuge der anstehenden Wahlen zu treffen waren, um Empfehlungen und Vorwahlen handelte. Bestes Beispiel hierfür stellte bei der Kreishauptversammlung am Donnerstagabend im Hofbrauhauskeller die Delegiertenkür für die Europawahl 2024 dar. Vogl erklärte vor sechzehn stimmberechtigten Mitgliedern, dass es heute gelte, Delegierte zu wählen, die dann, im April bei einer Versammlung in München, mit Entsandten aus anderen Stimmkreisen die Delegierten für die Europawahl küren würden.

Die Delegierten

Quasi als Wahlfrauen und Wahlmänner. Die Delegierten aus dem Kreisverband sind Angela Kern, Florian Pflügler, Norbert Neidhardt, Paul Fiegert und Emilia Kirner. Zu Ersatzdelegierten hat man Reinhold Reck, Jörg Kästl, Felix Bergauer und Gerhard Mai gewählt.

Die Kandidatinnen und Kandidaten

Vogl selbst wurde von der Kreishauptversammlung zum Listenkandidaten und Zweitstimmenkandidaten für die Bezirkstagswahl gewählt. Seine Nominierung ist eine Empfehlung. Die Entscheidung fällt im April beim ÖDP-Bezirksparteitag. Gleiches gilt für ÖDP-Stadträtin Emilia Kirner. Sie wurde zur Listenkandidatin für den Landtag gekürt. Fix ist dagegen die Kandidatur der ÖDP-Kreisgeschäftsführerin und Schatzmeisterin Angela Kern für den Bezirkstag. Die Fahrenzhausenerin tritt bei der Bezirkstagswahl als Direktstimmenkandidatin für den Stimmkreis Freising an.

Blieb noch die Direktkandidatur für den Landtag zu klären. Hier zeichnete sich wider Erwarten eine Lösung ab. Felix Bergauer, Vorsitzender des ÖDP-Ortsverbands Neufahrn/Eching, war schon 2018 Direktkandidat. Unter bestimmten Umständen könne er sich das ein weiteres Mal vorstellen, ließ Bergauer durchblicken. Er stellte allerdings die Frage in den Raum: „Was ist die echte Erwartungshaltung, was möchten wir gerne damit erreichen?“ Vogl machte deutlich, dass es gelte, eine ehrliche Politik gegen den Klimawandel zu machen und möglichst viele Wählerstimmen zu bekommen.

„Ein Direktkandidat steht vorne dran“, so Vogl. Bergauer sei der Richtige, er habe es das letztes Mal schon gut gemacht. Entschieden hat sich Bergauer noch nicht. Gelegenheit dazu besteht bis zur nächsten Versammlung Ende März. Alexander Fischer

