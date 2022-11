Freisinger Perchten müssen auch heuer zuhause bleiben

Zu wenig Unterstützung durch andere Gruppen

Die Freisinger Frisinga Fratzen haben ihren heuer geplanten Lauf abgesagt: Viele befreundete Gruppen gibt es nicht mehr.

Freising – Alles schien perfekt zu laufen: Keine akute Corona-Welle, positive Vorgespräche mit der Stadt Freising – und ein perfekter Anlass: Zu ihrem 20-jährigen Jubiläum wollten die Frisinga Fratzen in der Domstadt endlich wieder einen Perchtenlauf veranstalten. Aber: Corona hat den schaurigen Gesellen trotzdem einen Strich durch die Rechnung gemacht: Viele der eingeladenen Perchtengruppen, die für einen großen Lauf benötigt werden, haben die Pandemie nicht überlebt – es gibt sie nicht mehr.

Der Rückblick

Rückblick: Eine durchaus schaurige Idee hatte im Winter 2002 Werner „Buddy“ Kinner aus Freising, als er mit einigen Freunden die Perchtengruppe „Frisinga Fratzen“ ins Leben rief. Somit besteht die Gruppe, die in Freising Groß und Klein in die Herzen geschlossen hat und die seit zwei Jahren ein eingetragener Verein ist, seit 20 Jahren.

Die Besonderheit

Mit zum Teil selbst genähten Perchtenfellen, die großteils von Heidschnucken stammen, und geschnitzten Masken aus Linden- oder Zirbenholz, ziehen die Perchten und Kramperl in der Zeit vor dem ersten Adventswochenende bis zum 6. Januar über die weihnachtlichen Märkte und durch die winterlichen Städte und Dörfer. „Mit dabei sind die Hexen mit ihren bunten Kostümen und geschmückten Besen und manchmal auch der Nikolaus“, berichtet Vorsitzende Hildegund Maier. Eine Besonderheit der Freisinger Gruppe sind die großen Trommeln, mit deren Lärmen sich die Gruppe schon von Weitem ankündigt.

Der Schwerpunkt

Einen besonderen Wert legen die Mitglieder der Frisinga Fratzen auf das alpenländische Brauchtum, das bedeutet, dass es keine „modernen“ Gruselmasken gibt, auch wenn manche Details durchaus der modernen Zeit entsprechen. Maier: „Das erklärt auch unsere strikt begrenzte Auftrittszeit im Advent und während der Raunächte, da ein Perchte, ein Kramperl oder eine Hexe keine Faschings- oder Halloween-Verkleidung ist“. In den letzten 20 Jahren hat sich die Gruppe auch immer wieder sozial engagiert, sei es durch Geldspenden oder Auftritten bei caritativen Veranstaltungen – wie der Weihnachtsfeier der Caritas oder dem kleinen Christkindlmarkt in Tondorf.

Die Vorfreude war groß

Zwei Perchtenläufe in der Freisinger Innenstadt wurden von den Fratzen bereits organisiert: zum zehnten und 15. jährigen Bestehen der Gruppe. Jetzt war also wieder ein großer Lauf fällig. „Vorgespräche mit der Stadt Freising wurden mit voller Vorfreude geführt, die Vorbereitungen liefen auf vollen Touren und waren zum Teil schon sehr weit fortgeschritten“, berichtet Hildegund Maier. „Aber auch hier hat uns – wie in den letzten zwei Jahren – Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Viele der befreundeten und eingeladenen Gruppen haben leider abgesagt, einige haben sich aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen aufgelöst, bei anderen Gruppen herrscht akuter Mitgliedermangel“, bedauert die Fratzen-Chefin. „Somit sind für einen schönen Lauf einfach zu wenige Gruppen zusammengekommen.“ Schweren Herzens wurde daher jetzt der Beschluss gefasst, den Lauf dieses Jahr nicht durchzuführen, sondern ihn auf die nächsten Saison zu verschieben – „in der Hoffnung, dass bis dahin das schaurige Corona ganz verschwunden ist“, seufzt Maier.

