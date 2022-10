Freisinger „Piano-Man“ Johannes Wunner ist auch ein Fotokünstler

Johannes Wunner präsentiert Texas-Erinnerungen. © Lorenz

Ein Multitalent: Johannes Wunner stellt gerade seine Momentaufnahmen aus Texas in der Q-Bar aus. Sie zeigen das „Dahinter“.

Freising – In der Domstadt ist Johannes Wunner bekannt wie ein bunter Hund – vor allem als Bar-Betreiber, „Piano-Man“ und Gründungsmitglied bei der Kultformation „Storyville Shakers“. Aber auch als Freisinger Urgestein, bei dem das Herz am rechten Fleck schlägt. Was allerdings die wenigsten wissen dürften: Wunner fotografiert schon sein Leben lang, legt bei der Motivsuche immer seinen Fokus auf das Abseitige und erschafft damit unweigerlich eine hell flirrende Poesie der Zwischenwelten. In der Q-Bar stellt er aktuell ausgewählte Großformat-Fotografien aus, die allesamt in Texas entstanden sind und Wunners großartiges Talent für das perfekte Momentum beweisen.

Tagebucheinträge aus den Staaten

Eigentlich hatte sich Wunner ja vorgenommen, in seiner Bar nie eigene Fotografien aufzuhängen – dafür ist der 72-Jährige, und das ist im Gespräch auch deutlich zu spüren, viel zu bescheiden. Doch wie kam es dann dazu, dass jetzt doch sieben fotografische Texas-Tagebucheinträge dort für Erstaunen zwischen zwei Tassen Kaffee sorgen? Wunner klärt auf: „Das war eine Überraschung von meinem Q-Bar-Team und meiner Frau.“ Zum Re-Start der Café-Saison nach Baustellen- und Corona-Einschränkungen hatte Wunners Partnerin, die überregional sehr bekannte und geschätzte bildende Künstlerin Sally McIllheran-Wunner, nämlich im Archiv ihres Mannes gestöbert und war auf eben jene Texas-Erinnerungen gestoßen. Zum Verständnis: Sally McIllheran-Wunner ist eine gebürtige Texanerin, weshalb beide diese ferne Heimat häufig besucht haben. „Das ist toll dort“, erzählt auch Wunner selbst – gerade West-Texas, mit der Möglichkeit, nach Mexiko zu schlendern.

Das Festhalten von Zwischentönen

Auch in Amerika, genauer gesagt in Dallas, hat Wunner zusammen mit seiner Frau schon ausgestellt – Gemälde und Fotografien, die immer von den Zwischentönen erzählen und sich vor dem Menschsein verneigen. Dabei sind dem Freisinger Ausstellungen nicht sonderlich wichtig, und noch weniger, ob er mit dieser Kunstform Geld verdienen kann. Wunner brennt vielmehr für den richtigen Moment und dem Festhalten von jenen Eindrücken, die ihn bewegen und berühren – sozusagen als Chronist jener Alltags-Fugen, die zwischen Licht und Schatten entstehen. Und das fällt auch bei seinen Texas-Fotografien auf: Es sind im Grunde vielmehr Momentaufnahmen. Wunner will das „Dahinter“ festhalten, und vor allem die Bewegung und damit die Atemzüge von Menschen und Städten gleichermaßen.

Zwischen Niedergang und Aufbruch

Das beste Beispiel zeigt sich hier bei einer Unwetter-Fotografie: Hier läuft der texanische Familienhund Alice durch strömenden Regen, im Maul seinen Lieblingsball, während mehr oder weniger die Welt untergeht. Wunner gelingt mit dieser beeindruckenden Aufnahme ein Dokument voller fragiler Gefühlsstimmungen zwischen Niedergang und Aufbruch und beinahe eine Fabel über die Rettung von Herzensdingen in schweren Zeiten.

Ein andere Fotografie zeigt eine defekte Leuchtreklame, ein „Howdy-Gruß“ mit Wackelkontakt aus einer längst vergangenen Zeit – während die Aufnahme eines Motels beinahe aus einem Werbeprospekt stammen könnte, wäre da nicht der gleißende Blitz im Hintergrund, der die Fotografie zu einem David Lynch-Traum werden lässt.

Alle sieben Bilder sind deshalb vorwiegend poetisch gezeichnet und Fotografien, die Interpretations-Spielräume zulassen und sich damit weit entfernen von reinen Abzügen zur Nebenbei-Betrachtung. „Ich mag es schon skurril, das sicher“, erzählt Wunner, der vor Jahren auch immer wieder mal den Freisinger und Moosburger Alltag mit seinem ganz besonderen Blick für das verschobene Detail dokumentiert hat. „Ich müsste halt mal mein Archiv durchsuchen“. Dort wären schon einige Schätze vergraben, die man so nicht mehr in der Domstadt findet.

Freisinger Seelenarchiv

Als Musiker, der 50 Jahre on Stage ist, hätte er freilich auch viele bekannte Gesichter fotografieren können. Allerdings hatte er da nie die Kamera mit dabei gehabt. „Wenn ich Musik mache, dann konzentriere ich mich voll darauf“, erklärt Wunner, und auch im Allgemeinen fotografiert er in jüngster Zeit weniger. „Ich muss mir nichts mehr beweisen“, sagt er. Aber dann packt es ihn während des Gesprächs doch, als eine Frau mit Kinderwagen und ein Senior mit Rollator an der Bar vorbeikommen: „Schau, das wäre jetzt so ein Motiv, aber nur die Füße von allen zusammen. Das hätte was!“ Die Kamera, die sein Vater schon im Krieg dabei hatte, liegt allerdings daheim. In seinem Kopf jedoch, das ist deutlich zu spüren, hat Wunner dieses Bild vom Weggehen und Ankommen längst geschossen – und in seinem Freisinger Seelenarchiv abgespeichert.

Richard Lorenz

Gut zu wissen

Die Texas-Fotografien von Johannes Wunner sind während der Öffnungszeiten in der Q-Bar zu besichtigen.

