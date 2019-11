Freisinger Polizei: So versalzen Sie den Einbrechern die Suppe

Ab 16 Uhr gehen sie am Montag von Haus zu haus: Polizeibeamte, die über Einbrecher aufklären. Die haben nämlich jetzt Hochsaison.

Im Herbst haben Einbrecher Hochsaison. Deshalb informieren Polizeibeamte am Montag ab 16 Uhr in verschiedenen Gemeinden die Bürger über Gefahren und Präventionsmaßnahmen. Besonders bewährt hat sich laut Polizei der Einbau von Sicherungstechnik. Nahezu die Hälfte der gemeldeten Einbrüche im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurde nicht vollendet. Die Täter scheiterten an mechanischen Sicherheitseinrichtungen oder wurden durch Alarmanlagen oder von wachsamen Bürgern gestört. Dazu gibt die Polizei noch Tipps:

Polizei-Tipps

. Erwecken Sie bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck, indem sie etwa Briefkästen regelmäßig entleeren lassen oder Licht ab und zu eingeschaltet lassen.

. Verschließen Sie bei Abwesenheit Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

. Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzfristig verlassen: Schließen Sie immer ab.

. Deponieren Sie ihren Hausschlüssel niemals außerhalb ihrer Räume. Einbrecher kennen jedes Versteck.

. Rollläden zur Nachtzeit schließen, nicht tagsüber.

. Gekippte Fenster sind leicht zu öffnen.

. Verzichten sie darauf, auf ihrem Anrufbeantworter Abwesenheitszeiten zu hinterlassen. Das Posten von Urlaubsfotos in sozialen Netzwerken kann für Kriminelle Rückschlüsse auf unbewohnte Wohnobjekte zulassen.

. Rufen Sie die Polizei über 110 (Notruf), wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen. Jeder Hinweis kann wertvoll sein.

Weitere Informationen unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

