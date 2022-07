Sieben Bau-Projekte, die Nachahmer im Landkreis Freising verdienen

Teilen

Bei der Verleihung: Landrat Helmut Petz, Kreishandwerksmeister Martin Reiter, Kreisbaumeisterin Antonia Seubert, Andreas Gernert (Büro Deppisch), Carolin Holzner, Eduard Held, Kerstin und Johannes Dantele (Architekten), Ilona Peetz-Huber, Manfred Huber, Angela und Günter Krieglsteiner, Beate Frommhold-Buhl (Gemeinderätin Neufahrn), Nepomuk Wagner (Architekt Büro 4), Michael Schöfer (Bauamtsleiter Neufahrn), Heidi Scholz, Rudi Holzner, Reinhard Fiedler, Frank Bandle (Gemeinderat Neufahrn), Michael Deppisch (Architekt Büro Deppisch) und Gregor Wild (alle v.l.). © Lehmann

Der Wettbewerb „Gute Baugestaltung“ ist nach knapp sechs Jahren neu gestartet worden. Und dabei wurden sieben ambitionierte Projekte prämiert.

Freising – Um den beliebten Wettbewerb „Gute Baugestaltung“ des Landkreises Freising war es ziemlich lange ruhig gewesen – um genau zu sein, knapp sechs Jahre lang. Heuer allerdings konnte er nun endlich wieder verliehen werden, die Würdigungen dazu fanden am Montag im Rahmen einer kleinen Feierrunde im Landratsamt statt. Sieben ambitionierte Bauherren, Planer und Architekten aus dem Landkreis durften sich auf eine Urkunde und vor allem auf ein großes Lob der Jury freuen. „Diese Gebäude“, so Landrat Helmut Petz, „verdienen vor allem eine Nachahmung.“

Qualitätsbewusstes Bauen

Für was ist so ein Preis eigentlich wichtig? Petz gab Auskunft: „Wir würdigen damit qualitätsbewusstes Bauen im Landkreis Freising - und qualitätsbewusstes Bauen hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun.“ Ein schönes Gebäude würde sich laut Petz durch die Konstruktion selbst erklären und auch überdauern, womit es dann eben durch Langlebigkeit auch nachhaltig wäre.

Die Auszeichnung, aber vor allem die Gebäude sollen aber auch zukünftig Menschen dazu inspirieren, qualitätsbewusst zu bauen. Hier nahm er sich selbst als Beispiel der Nachahmung guter Ideen: „Wenn ich mir baulich was einbilde, dann fahr ich in der Gegend rum und schaue mir das an.“

Die Jury

Herumgefahren, und zwar zu den einzelnen Gebäuden, sei laut Kreisbaumeisterin Antonia Seubert auch im Vorfeld die Jury, bestehend aus Kreishandwerksmeister Martin Reiter, Stadtbaumeisterin Barbara Schelle, dem ehemaligen Kreisbaumeister Norbert Zanker, dem Kreisbauamt-Mitarbeiter Alik Rätzke und Seubert selbst. 40 Projekte seien eingereicht worden, 14 hatten es in die engere Auswahl geschafft – sieben haben dann die Jury vollends überzeugt.

Die Preisträger

Ausgezeichnet in der Kategorie „Einfamilienhaus (Bauen im Bestand) wurden anschließend die Bauherren Carolin und Rudi Holzner aus Altenhausen. Mit ganz viel Engagement haben sie das Wohnhaus des sogenannten Holzner-Hofs generalsaniert und somit das prägendste Bauwerk neben der örtlichen Kirche erhalten. Die Jury-Meinung: „Ein Vorbild für den sorgsamen Umgang mit unserer gewachsenen Baukultur.“

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Ebenso preiswürdig in der Kategorie „Einfamilienhaus“: der Ersatzbau in der traditionellen Hofstelle in Holzhäuseln von Gregor und Michaela Wild. Meinung der Jury: „Ein vorbildliches Bauwerk, nach außen selbstbewusst auftretend, aber ohne zu protzen.“ Eine klare Architektursprache weisen auch die drei prämierten Mehrfamilienhäuser in Marzling auf.

Das besondere Projekt

Das Besondere an diesen Gebäuden sei vor allem, dass dort Wohnungen für unterschiedliche Generationen und Lebenssituationen entstanden seien. Bauherr dieses ambitionierten Projekts der Kategorie „Mehrfamilienhaus“: Günter Krieglsteiner. In der Kategorie „Denkmalsanierung“ wurden die Architekten Heidi Scholz und Reinhard Fiedler gewürdigt und zwar für die sorgfältige Sanierung zweier hochwertiger, denkmalgeschützter Gebäude aus dem 16. Jahrhundert in der Unteren Hauptstraße Freising – in einem davon befinden sich aktuell eine Ladeneinheit und Lebensräume.

Die Ortsbesichtigung

Nach Sünzhausen musste die Jury zur Begutachtung des Wohnhauses von Eduard Held, der ein Bestandsgebäude durch einen Neubau ersetzt hat, in dem jetzt seine Schreinerei Platz gefunden hat. Das Besondere hier: Die Kubatur des Vorgängerhauses wurde beibehalten, alte Mauerziegel wurden wiederverwendet, wie natürlich auch viel Holz. Die Meinung der Jury für den Preis in der Kategorie „Gewerbe, Handwerk und Wohnen“: „Eine klare und gelungene Gestaltung.“ In der Kategorie „Öffentliches Bauvorhaben“ konnte die Gemeinde Neufahrn als Bauherr überzeugen und zwar mit sozialen Wohnungsbau und sogenannten Einfachwohnungen in klarer Architektur-Sprache.

Ein Vorbild

„Ein hervorragendes Vorbild für kommunales Bauen“, so die Jury, vor allem weil trotz reduzierten Grundrissen Wohnqualität erschaffen wurde. Den Sonderpreis für energiesparendes Bauen erhielt abschließend noch Bauherr und Architekt Manfred Huber aus Freising. Das Passivhaus glänzt durch minimalen Energieverbrauch und hohen Wohnkomfort und erzeugt 3,6 Mal mehr Energie, als es verbraucht – durch Photovoltaik, Batteriespeicher und eine hocheffiziente Gebäudehülle.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.