Freisinger Radar-Aktion gegen Raser: Am Freitag ist Blitzer-Marathon

Teilen

An knapp 20 Stellen wird am Freitag im Landkreis die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen – so wie hier an der Kreisstraße FS 8 zwischen Freising und Kirchdorf. © Archiv: Lehmann

Runter vom Gas! Am Freitag, 21. April, startet um 6 Uhr früh wieder der bekannte Blitzer-Marathon. Auch in Freising nimmt die Polizei Raser ins Visier.

Freising - Wie das bayerische Innenministerium bekannt gibt, wird wieder an vielen Stellen in ganz Bayern die Geschwindigkeit der Fahrzeuge gemessen. Die Bayerische Polizei führt die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bayernweit bis Samstag, 22. April, 6 Uhr, durch.

Insgesamt rund 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 1800 (möglichen) Messstellen. Diese sind wie üblich auf der Internetseite des Innenministeriums veröffentlicht.

„Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten! Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Die Zahl der dabei Getöteten stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp 35 Prozent auf 147“, erklärt dazu Innenminister Joachim Herrmann. Im vergangenen Jahr hat man übrigens 9756 Raser erwischt – trotz veröffentlichter Messstellen. Geblitzt wird im Landkreis Freising an folgenden Stellen (alle Angaben ohne Gewähr):

Au: Staatsstraße 2045, Abschnitt 880, Höhe Hirnkirchen.

Eching: fünf Stellen: an der Wiese, an der Paul-Käsmeier-Straße und am Autobahnkreuz Neufahrn (zwei Stellen) und Frauenhoferstraße/Dieselstraße.

Fahrenzhausen: B 13, Lauterbach (Höhe Kammerer Straße) sowie an der FS 3 (Abschnitt 140).

Freising: FS 8 Wippenhauser Forst (Höhe Nordic-Walking-Parkplatz).

Hallbergmoos: an der Hauptstraße und an der Staatsstraße 2053 (Ostseite Isarbrücke).

Hohenkammer: an B 13.

Moosburg: Staatsstraße 2350, Moosburg-Degernpoint.

Nandlstadt: an der FS 32 (Gärtnerei).

Neufahrn, Ortsteil Mintraching: Staatsstraße 2350.

Reichertshausen: Pfaffenhofener Straße.

Wang: Kreisstraße FS 28, Schweinersdorf.