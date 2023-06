Vorfahrt missachtet: Freisinger Radler (29) nach Unfall schwerstverletzt

Der Radler (29) musste mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen werden

Biker kracht frontal gegen VW Golf

Von Wolfgang Schnetz schließen

Mit schwersten Verletzungen wurde am Samstag ein Radler (29) aus dem Kreis Freising ins Klinikum Großhadern geflogen: Er war gegen einen Golf gekracht.

Fraunberg – Schwerstverletzt wurde am Samstag kurz nach 12 Uhr ein Radler (29) aus dem Landkreis Freising bei Fraunberg (Kreis Erding). Der Mann war laut Polizei mit seinem Fahrrad von Hienraching kommend nach rechts in die Kreisstraße ED 1 in Fraunberg eingebogen – und hatte dabei einer 59-jährigen Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Erding die Vorfahrt genommen.

Rettungshubschrauber alarmiert

Die Frau war mit ihrem Golf auf der ED 1 in Richtung Hienraching unterwegs. Der Radler prallte frontal gegen das Auto. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen werden. Die 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam per Sanka ins Klinikum Landshut-Achdorf. Die Sachschäden konnten bislang nicht beziffert werden.