Freisinger „Raum der Begegnung“: Der Blick geht nach vorn

Verein will rasch wieder interkulturelle Begegnungsstätte sein

Corona: Das bedeutete auch für den Freisinger Verein „Raum der Begegnung“ eine Zwangspause. Doch jetzt blickt man wieder voller Tatendrang nach vorn.

Freising - Der gemeinnützige Verein „Freisinger Raum der Begegnung“ engagiert sich seit 2011 für soziale Vielfalt und Integration. Er hat derzeit 76 Mitglieder. Vor kurzem fand die jährliche Mitgliederversammlung statt – pandemiebedingt allerdings als Online-Veranstaltung. Vor der Mitgliederversammlung wählten die Mitglieder des Vereins turnusmäßig einen neuen Vereinsausschuss, wobei die Wahl als Briefwahl erfolgen musste. Im Vereinsausschuss gab es einen starken Wechsel, da etliche der bisherigen Ausschussmitglieder nicht wieder kandidierten. Als neuer Ausschuss wurden gewählt: Bernd Grosche (1. Vorsitzender), Marina Decker (2. Vorsitzende), Johanna Sticksel (Kassierin, wiedergewählt), Ronald Homann (Schriftführer), und Michael Emmer (weiteres Ausschussmitglied für den Bereich IT). Meral Meindl und Andrea Plötz wurden als Kassenprüferinnen bestätigt.

Der scheidende Vorsitzende sagt Danke

Der scheidende erste Vorsitzende Peter Helfert zog eine positive Bilanz: „Die hohe Wahlbeteiligung von 60 Prozent zeigt das große Interesse der Mitglieder an dem Verein. Ich freue mich, dass der Verein, der den Namen ‚Begegnung’ im Namen trägt, auch in diesen schwierigen Zeiten teilweise noch Begegnung möglich gemacht hat, so weit die Auflagen es zuließen.“ Für Peter Helfert gab es viele Gründe, sich besonders herzlich bei seinem Team, allen Mithelfern und der Stadt Freising für die gute Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu bedanken. Sein besonderer Dank galt dabei dem Referatsleiter Karl-Heinz Wimmer (Bildung, Soziales und Sport).

+ Sie wollen bald wieder interkulturelle Begegnungen fördern: (v. l.) Bernd Grosche (Vorsitzender), Marina Decker (zweite Vorsitzende) und Johanna Sticksel (Kassierin). © Verein

Der Raum bietet Heimat für viele Gruppen

Nach der Wahl bedankte sich Bernd Grosche bei dem bisherigen Vorsitzenden Peter Helfert sowie der ausscheidenden zweiten Vorsitzenden Isfendiyar Pürnak für die geleistete Arbeit und betonte, dass der neue Ausschuss alles in seiner Macht Stehende tun werde, um den Raum der Begegnung so bald wie möglich wieder seiner eigentlichen Bestimmung zu übergeben, nämlich eine interkulturellen Begegnungsstätte zu sein – gemäß dem Vereinsmotto „Wir möchten Begegnung von Menschen in ihrer Verschiedenheit ermöglichen“.

Der Raum bietet Heimat für viele Gruppen aus dem sozialen, kulturellen und Umweltbereich. Er leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der vielseitigen, ehrenamtlichen Tätigkeiten und des gegenseitigen Kennenlernens in Freising. Bernd Grosche hofft, dass das Verhältnis des Vereins zur Stadt auch weiterhin so positiv bleibt. ft

Kontakt

Treffpunkt Ehrenamt Stadt Freising, Johanna Sticksel, Major-Braun-Weg 12 (Raum 010, Erdgeschoss), 85354 Freising, Tel. 08161/54 45252, E-Mail: info@raumderbegegnung-freising.de. Internet: www.raumderbegegnung-freising.de. Bürozeiten: Dienstag/Mittwoch: 10 bis 12 Uhr, Donnerstag: 15 bis 17 Uhr.

