Freisinger Realschüler fahren gute Ergebnisse ein - und haben einen Vorsatz: „Lassen wir uns jetzt nicht bremsen“

Die strahlenden Absolventen und ihre Gratulanten: (v. l.) Bürgermeisterin Eva Bönig, Alois Maximilian Fischer (1,67), Annika Krippner (1,73), Lars Michael Ulverich (1,55), Leander Sebastian Schreiner (1,5), Judith Marie Francoise Titinsnaider (1,5), Johanna Elisabeth Susanne Billmeir (1,5), Hanna Kimmelmann (1,25 und Stadt-Geschenk), Angelina Céline Decker (1,33 und Stadt-Geschenk), Anna Katharina Holzmann (1,36 und Stadt-Geschenk), Annika Rannertshauser (1,42) und Schulleiter Bernd Friedrich. © Lehmann

Glanzvoller Abschied von der Karl-Meichelbeck-Realschule: 120 Absolventen erhielten ihre Zeugnisse. Die Lehrerschaft ist stolz auf die Ergebnisse der Absolvia.

Freising – „Für euch beginnt jetzt erst mal der Sommer. Ihr wart sehr fleißig und wir sind sehr stolz auf euch!“ Mit diesen Worten verabschiedete Schulleiter Bernd Friedrich 120 Absolventen der Karl-Meichelbeck-Realschule, für die in wenigen Wochen große Schritte in eine berufliche oder eine weitere schulische Laufbahn anstehen. Am vergangenen Samstag feierten sie in der Luitpoldhalle ihren Abschied. Wie händeringend Absolventen in jedem Bereich gesucht werden, betonte auch Landrat Helmut Petz – er nutzte die Abschlussfeier für einen Werbeblock.

„Bleibt kritisch“

„Sie haben die erste Hürde Ihres Lebens gemeistert – und da gehört jetzt auch Feiern dazu“, betonte Friedrich einleitend. Sein Wunsch: „Bleibt bitte kritisch und vertraut auf euer Urteilsvermögen.“ Eines ist laut Friedrich klar, nämlich dass es mit Neuerungen wie ChatGPT nicht einfacher werde und es umso wichtiger sei, eigene Fehler immer zugeben zu können, um daraus zu lernen. „ChatGPT kann das nämlich nicht und fängt dann an, unverschämt zu lügen“, so der Schulleiter.

Sein Dank ging aber auch an den Eltern der Absolventen und ihre Unterstützung, wie auch an alle Lehrkräfte: „Ohne Sie wäre manchmal der Erfolg in Gefahr gewesen.“

Landrat macht Mut

„Sie haben jetzt ihren Abschluss in der Tasche – nach einer Zeit mit Höhen und Tiefen“, sagte Petz an die Abschlussschüler gerichtet. Ihm war auch bewusst: „Sie haben viele Belästigungen hinnehmen müssen, wie etwa durch die Renovierung des Schulgebäudes bei laufendem Betrieb.“ Mut sprach Petz jenen zu, die vielleicht nicht so zufrieden mit ihrem Abschluss seien: „Man hat immer wieder die Chance, neu durchzustarten, es gehen immer neue Türen auf.“ Auf jeden Fall sind jetzt laut Petz vermutlich alle „heilfroh“, dass die Schulzeit nun zu Ende sei und aus den Schülern „entwickelte Persönlichkeiten“ geworden seien. Weil gerade überall Auszubildende händeringend gesucht würden, könnten die Schüler „nicht viel falsch machen“ und überall das Beste für sich herausholen. Sein Tipp: „Es ist gar nicht so wichtig, was man macht, sondern wie man es macht – und ob man für seinen Beruf brennt.“ Abschließend machte Petz dann den Absolventen noch ein Angebot: „Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun wollen, dann kommen Sie halt ins Landratsamt – wir brauchen Sie.“

„Schaut immer nach vorn“

„Hinter diesen Noten steht vieles – etwa Corona und Krisen, die ich in meiner Jugend nicht erleben musste“, sagte Bürgermeisterin Eva Bönig. Ihr Wunsch: „Schaut immer nach vorne, auch wenn ihr Fehler macht – Fehler macht nämlich ein jeder!“ Was ihr auch wichtig war: „Pflegt soziale Kontakte, das ist wichtig. Meine besten Freunde sind aus der Grundschule – und das ist verdammt lange her.“

„Es gibt viel zu tun, lassen wir uns jetzt nicht bremsen“, wünschte sich Schülersprecher Nils Augst und weiter: „Und übernehmt Verantwortung – sonst fliegt uns der Planet um die Ohren!“ Sein Dank an die Lehrer war dann ein sehr berührender: „Es ist gut, dass ihr uns nie aufgegeben habt.“ Musikalisch umrahmt wurde die Abschluss-Zeremonie von der Bigband der Schule unter der Leitung von Jürgen Wüst. Richard Lorenz

Die Besten

Hanna Kimmelmann (1,25), Angelina Céline Decker (1,33), Anna Katharina Holzmann (1,36), Annika Rannertshauser (1,42), Leander Sebastian Schreiner (1,5), Judith Marie Francoise Titinsnaider (1,5), Johanna Elisabeth Susanne Billmeir (1,5), Lars Michael Ulverich (1,55), Alois Maximilian Fischer (1,67) und Annika Krippner (1,73).