Freisinger Nachhaltigkeits-Profi lobt die Reparatur-Initiativen: „Wir brauchen diese lokalen Wadlbeißer“

Informierten in der Vhs über die Reparatur-Kultur: (v. l.) Joachim Hamberger, Michel Heftrich, Jakob Friedl und Peter Berger. © Michalek

Bei einem Info-Abend von Vhs und „Freischenk“ war Repair-„Urgestein“ Michel Heftrich zu Gast. Der Wiener und andere Experte erläuterten das Thema Reparatur-Kultur.

Freising – Zu einem besonderen Repair Café-Event haben am Karsamstag der Freischenk e.V. und die Vhs Freising im Rahmen eines Besuchs des Repair-Urgesteins Michel Heftrich aus Wien eingeladen. Zusammen mit Peter Berger vom Freischenk, Joachim Hamberger vom Verein für Nachhaltigkeit und dem Regensburger Urban-Gardening-Aktivisten Jakob Friedl beschäftigte sich Heftrich im Rahmen einer Podiumsdiskussion in der Vhs mit einer zentralen Frage der Reparatur-Bewegung: Kann ein Teil der Klimawende geschultert werden, wenn nicht mehr so viel auf dem Müll landet? Was Friedl betonte: „Man kann wirklich 1000 Sachen machen. Es sind vor allem die einfachen Dinge, die was bewegen – zum Beispiel Kaputtes reparieren, Sachen verschenken oder tauschen.“

„Mit den Füßen abstimmen“

Das Resultat formulierte Hamberger: „Dann stimmen wir mit den Füßen ab.“ Denn eins sei klar: Erst wenn die Leute ihr Verkaufsverhalten verändern, kommen Politik und Unternehmen in die Gänge. Für ihn seien deshalb lokale Initiativen fundamental wichtig, um durch ihre Präsenz „den Finger in die Wunde“ zu legen - oder wie er es auch ausdrückte: „Wir brauchen einfach diese lokalen Wadlbeißer.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Von diesem „Einmischen“ erzählte auch Jakob Friedl, der in Regensburg an zahlreichen Projekten arbeitet– unter anderem an einer „Essbaren Stadt“. Hier werden an bestimmten Plätzen mit Bürgerbeteiligung und -mitverantwortung unter dem Motto „Wir sind Hausmeister“ etwa Obstbäume gepflanzt oder Beerensträucher, von denen dann im Grunde jeder essen darf. Was allerdings laut Friedl mitgebracht werden müsse: „Geduld - das braucht schon mal fünf Jahre, bis Beteiligungen bei so einem Projekt gut funktionieren“.

Genau unter die Lupe nahm Mark Michl den Thermomix von Hans Geiger. © Michalek

Auf Tour für die Nachhaltigkeit

Was Michel Heftrich, der mit seinem E-Velomobil (der Walz nachempfunden) durch rund zehn Länder tourt und dabei auch in der Domstadt Halt machte, auch wichtig war: „Auf den Recycling-Höfen sollte noch mehr aussortiert und weitergegeben werden.“ Zwar werde dort das Personal aktuell schon dazu angehalten, verschiedenste Dinge wieder in den Nutzer-Kreislauf zu bringen, allerdings fehle es hier laut Heftrich noch an einer deutlicheren Gesetzgebung, die das dann auch erlaube.

Was Heftrich als größtes Problem sieht: „Die Politiker sind die Geiseln ihrer selbst. Sie reagieren auf die Masse, aber ehrlicherweise interessiert sich die Masse nicht für den Klimaschutz.“

Dass die Masse per se nicht bei dem großen Thema mitgehe, konnte Berger so nicht bestätigen. In Freising sei das Engagement der Leute sogar äußerst hoch. Beim Thema Reparatur konnte sich Berger noch erinnern, dass früher sogar die Verkäufer dazu angehalten wurden, einfache Reparaturen durchzuführen, bevor das Produkt eingeschickt wurde.

Das Repair-Café und seine Fälle

Nicht mehr zum Einschicken war beim anschließenden Repair-Café im Vhs-Gebäude das Internet-Radio von Willi Pronold, der schon längere Zeit ziemlichen Ärger mit dem Gerät hat. Das Problem: Das Radio reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung. „Das ist sicher nur was kleines“, so die Diagnose von Pronold. Wo genau der Fehler liegt, konnte der Reparateur Leo Eichner auch nicht sagen, trotz verschiedenster Diagnose-Versuche.

Einfacher war es dann schon beim kaputten Thermomix von Hans Geiger, den der Reparateur Mark Michl ruckzuck aufgeschraubt hatte und folgendes feststellen konnte: „Da riecht es eindeutig verbrannt!“

Ob der Thermomix allerdings wieder ansprang, bleibt unklar – denn Geiger musste sich dafür erst wieder auf den Weg nach Hause machen, um den dazugehörigen Topf zu holen. „Weil“, so Mark Michl: „Ohne Topf geht da gleich gar nix.“