Freisinger Schulen kommen auf dem Zahnfleisch daher: „Das Schulsystem ist kollabiert“

Unterrichtsausfall und total erschöpfte Lehrer

Von Helmut Hobmaier schließen

Wie ist der Grippe-Winter so gelaufen an den Schulen? Grund- und Mittelschulen berichten über Unterrichtsausfall und total erschöpfte Lehrer.

Landkreis – Anfang des Schuljahres schlug Kerstin Rehm Alarm: „Es brennt“, sagte sie im Tagblatt-Interview, „wir haben keinen Lehrermangel, sondern Lehrernotstand.“ Ein gutes halbes Jahr später hat das Freisinger Tagblatt nachgefragt: Wie kamen die Schulen angesichts der grassierenden Grippe- und Erkältungswellen über den Winter? Kam es zum Kollaps? Die Antwort der Personalratsvorsitzenden am Staatlichen Schulamt: Die schlimmsten Befürchtungen hätten sich bestätigt: „Unser Schulsystem“, bilanziert Rehm, „ist kollabiert“.

Alarmierende Berichte der Schulleitungen

Dies ist keine persönliche Einschätzung Rehms, die auch langjährige BLLV-Kreisvorsitzende ist, sondern das Feedback von 25 Grund- und Mittelschulen. Nachdem sich unsere Zeitung nach der Situation erkundigt hatte, bat Rehm die etwa drei Dutzend Grund- und Mittelschulen um Erfahrungsberichte. In kurzer Zeit erreichten Rehm 25 Mails – mit teils erschütternden Berichten der Schulleitungen. Berichte über Unterrichtsausfall, erschöpfte Lehrer, sinkende Unterrichtsqualität – und dem Wegfall von fast allem, was über den Kernunterricht hinausgeht..

„Erschöpfung und Überlastung ziehen sich durch das ganze Schuljahr“, schreibt eine Rektorin und spricht nach Ansicht Rehms für alle Schulen. Sie befürchtet, „dass die Qualität selbst des Kernunterrichts auf Dauer nicht gehalten werden kann – fatal für ein Bildungsland wie Deutschland.“ Rehm: „Wir sind nicht am Ende der Fahnenstange, sondern darüber hinaus. Das Schulsystem liegt am Boden, und ich glaube nicht, dass wir das Steuer noch herumreißen können.“

Klassen werden auf andere aufgeteilt

Doch wie ist es den einzelnen Schulen eigentlich ergangen? Mit welchen Situationen waren sie konkret konfrontiert? Was Corona betrifft, kam es zunächst besser als erwartet. Dafür schlug im November/Dezember die Grippe erbarmungslos zu. Rehm: „Schüler und Lehrer lagen reihenweise flach – mit der Folge zum Teil extremer Ausfälle.“ Und das waren die Konsequenzen: Unterrichtsausfälle an vielen Schulen und der komplette Wegfall aller Differenzierungsangebote – die eigentlich da sind, um schwächere Schüler zu stärken. Es wurden auch häufig Klassen auf andere Klassen aufgeteilt. Da saß dann etwa die dritte Klasse aufgeteilt auf die erste, zweite und vierte. Die Folge: frustrierte Kinder, überlastete Lehrer und noch mehr Ansteckungen.

Rehm nennt weitere Beispiele von „Krisenbewältigung“: Teilzeit-Lehrkräfte hätten unentgeltlich erkrankte Kolleginnen und Kollegen vertreten. Auch wurden zwei Klassen zu einer zusammengelegt und dann in der Turnhalle unterrichtet. Anderswo hätten fachfremde Lehrer, etwa für Religion, Fächer wie Mathematik „unterrichtet“ – was laut Rehm „natürlich eher eine Beaufsichtigung als Unterricht sein konnte“. Dass kranke Lehrer daheim Arbeitsunterlagen erstellten und in die Schule schickten oder vom Krankenbett aus korrigierten: Alltag an den Grund- und Mittelschulen in diesem Winter.

Wenn Schulen Glück hatten, so berichtet Rehm, konnte man wenigstens noch auf sogenannte „Schulassistenten“ zurückgreifen – etwa Studenten –, die zumindest die Schüler in verwaisten Klassen beaufsichtigen konnten. Retter in der Not seien auch die sogenannten „Brückenbauer“ gewesen, Seiteneinsteiger wie Abiturienten oder auch Reisebürokaufleute ohne pädagogische Qualifikation, die als Lehrer-Vertreter herangezogen wurden: „Im Grunde auch nur eine Aufsicht“, weiß Rehm, „aber besser als nichts.“ Sie hofft, dass auch weiterhin diese Nothelfer rekrutiert werden können: „Was soll man auch machen, wenn man keine Leute mehr hat. Man kann die Lehrer ja nicht klonen.“

Lehrer unterrichten in leichtem Trab

Deshalb gab es auch „doppelte Klassenführungen“, bei denen die Lehrkraft gleichzeitig zwei Klassen unterrichtete – in leichtem Trab, bei geöffneten Klasszimmertüren und mit der Folge totaler Erschöpfung. Was bizarr klingt, war der Not geschuldet, so Rehm: „Unser oberstes Ziel war, keine Grundschüler nach Hause zu schicken.“

Irgendwie hätten die meisten Schulen das auch geschafft, berichtet Rehm (und nennt ein Beispiel, das weiter unten geschildert wird). Mit Überstunden, auf Kosten der Gesundheit – und der Qualität des Unterrichts. Sie fordert einen „Perspektivwechsel“ in der Bildungspolitik. „Das Schulsystem liegt am Boden“, sagt die BLLV-Kreisvorsitzende, die aus mehr als 20 Jahren ein bitteres Fazit zieht: „Jeder Kultusminister in meiner Zeit hat sehenden Auges zugelassen, dass unser Schulsystem kollabiert.“ Es sei fatal, dass das nicht habe verhindert werden können, denn es habe sich seit Langem abgezeichnet.

Auf Schüler und Eltern kommt ihrer Ansicht nun wohl eine Kürzung der Stundentafel zu: Die Kür neben dem Kernunterricht – „alles Schöne“, wie Rehm sagt – werde wegfallen. Und die Qualität des Unterrichts werde (weiter) sinken. Die Situation, sagt Rehm, „macht verzweifelt“.

Ein Beispiel für fatale Ignoranz

Die bisher so streitbare und kämpferische BLLV-Kreischefin hat die Hoffnung aufgegeben, dass sich noch etwas ändert – und nennt ein Beispiel für ihre Resignation: Da werden Schulen mitten in der größten Personalnot aller Zeiten mit der Forderung des Kultusministeriums konfrontiert, in der achten Klasse einen aufwändigen „VERA“-Test durchzuführen.

Dabei handelt es sich um eine Vergleichsarbeit, mit der der Grad des Erreichens von Kompetenzen messbar wird. Rehm: „Das heißt für die einzelne Lehrkraft pro Schüler 30 Seiten Korrektur für einen Test, der nicht benotet wird, keinen Mehrwert für die Schule besitzt. Und das in einer Phase völliger Überlastung. Das bedeutet: In einem Büro, am grünen Tisch, sitzt ein praxisferner Theoretiker und denkt sich Arbeit für uns aus. Und das bedeutet wiederum: Das Kultusministerium hat offenbar immer noch keine Ahnung, welches Drama sich bei uns abspielt.“

Aus den Schreiben der Grund- und Mittelschulen an die Personalratsvorsitzende am Schulamt, Kerstin Rehm: „Die KollegInnen schickten aus dem Krankenstand Arbeitsmaterial in die Schule oder korrigierten im Krankenstand.“ „Es ist ein fürchterlicher Zustand, weil man nicht einmal in Ruhe gesund werden kann.“ „Lehrerinnen und Lehrer schleppten sich krank in die Schule, um Klassen mit kränkelnden Kindern zu unterrichten.“ „Es war eine sehr herausfordernde Zeit, weil keinerlei mobile Reserve zur Verfügung stand.“ „An unserer kleinen Schule geht es immer auf Kosten der LehrerInnen. Niemand will lange ausfallen, um andere nicht zusätzlich zu belasten, und riskiert so die Ansteckung anderer.“ „Der Aufwand, externes Personal einzustellen, ist extrem. Allein die Beantragung eines Schulassistenten ist ein Wahnsinn: 70 Seiten Antrag für eine befristete Stelle. Da stehen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis.“ „Die Qualität des Unterrichts sinkt durch das viele nicht ausgebildete Personal.“ „Förderlehrer mit einem deutlich niedrigeren Gehalt mussten Klassenlehrer ersetzen.“

Das Beispiel einer Schule, für die es knüppeldick kam

An einer Schule mit sechs Klassenlehrkräften, einer zusätzlichen Lehrkraft, drei Religionslehrkräften, zwei WG-LehrerInnen (Werken und Gestalten) fielen in einer Winterwoche krankheitsbedingt zwei Klassenlehrerinnen (mit jeweils 24 Wochenstunden), die zusätzliche Lehrkraft (neun Stunden), eine WG-Lehrerin und eine Religionslehrerin aus – insgesamt 85 Wochenstunden. 55 dieser Unterrichtsstunden fanden trotzdem statt. Sie wurden von den verbleibenden Lehrkräften abgedeckt, die unentgeltlich Überstunden machten oder mehrere Klassen parallel unterrichteten beziehungsweise betreuten. Es war eine Woche, in der man in der kleinen Schule über die Grenzen der Belastbarkeit hinausgehen musste, um zu vermeiden, dass Grundschüler nach Hause geschickt werden mussten.



Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.