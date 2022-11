Freisinger Solarstrom am besten entlang der Bahn und der Autobahn

Von: Andreas Beschorner

Entlang der Autobahn gibt es am meisten Potenzial für Solaranlagen © Beispielfoto: mm

Das Freisinger Flächenkonzept für künftige PV-Planungen wurde jetzt vorgestellt. Das größte Potenzial haben Flächen entlang der Bahn und der Autobahn.

Freising – Im Februar 2022 hat der Planungsausschuss der Stadt Freising beschlossen, auf Grundlage einer Standortuntersuchung aus dem Jahr 2010, des Flächennutzungsplans, des ErneuerbareEnergien-Gesetzes und einer Bachelorarbeit aus dem Jahr 2021 Areale für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auszuweisen. Doch kaum war der Beschluss gefasst, hat der Landkreis bei der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) eine Potenzialanalyse für PV-Freiflächenanlagen in Auftrag gegeben.

Standortkonzept wurde erarbeitet

Die Ergebnisse dieser Studie mit dem Namen PFiFFIG liegen nun vor. Und weil sich auch das EEG mit seinen Fördermöglichkeiten geändert hat, hat man für das Stadtgebiet die Potenzialflächen erneut betrachtet und ein Standortkonzept erarbeitet. Der Planungsausschuss hat das neue Papier nun einstimmig abgesegnet.

Dabei galt es vor allem, die erforderlichen Flächenansprüche und die teils konkurrierenden Belange von Stadtentwicklung, Energieerzeugung, Landwirtschaft, Naturschutz, Landschaftsbild, Erholung und Tourismus in Einklang zu bringen. Diese Konzentration solcher Flächen erfolgte an den verträglichsten Standorten und vermeidet zudem, dass landwirtschaftliche und auch naturschutzfachlich wertvolle Flächen unnötigerweise mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien in Konkurrenz stehen.

Konkret wurden daher Flächen ausgewiesen, die sich in einem 500-Meter-Korridor entlang der Autobahn und Bahn befinden, deren Bodenwert nicht sehr hoch ist, die keinen zukünftigen Planungen entgegenstehen und die die Restriktionsflächen naturschutzfachlicher und öffentlicher Belange berücksichtigen. Dabei wurde auch ein Katalog mit ökologischen Kriterien aufgestellt, der den künftigen Anlagenbetreibern den Genehmigungsprozess erleichtern soll.

Realisierung durch die Stadtwerke

Wichtig: Die PV-Anlagen sollen auf städtischen Flächen vor allem von den Stadtwerken realisiert werden. Freilich: Generell sei in jedem Fall eine Bauleitplanung samt Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich.

Einen besonderen Fall stellt dabei das Areal bei Pulling entlang der Bahnlinie dar, wo für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage bereits die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen wurde: Die Fläche liegt nämlich im Landschaftsschutzgebiet, ist laut PFiFFIG-Studie deshalb nicht geeignet. Eine Überprüfung der Kriterien durch die Stadtverwaltung hat aber ergeben, dass trotzdem eine Herausnahme der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet möglich ist und die Realisierung einer Photovoltaik-Anlage angestrebt werden solle.

Die bisherige Planung wird beibehalten

An der bisherigen Planung will man also festhalten. Würde man alle vorgeschlagenen Bereiche mit PV-Anlagen bestücken, ergäbe sich, was die Stromversorgung Freisings betrifft, folgendes Bild: Von dem für das Jahr 2030 prognostizierten Strombedarf der Stadt Freising in Höhe von 374,4 Millionen Kilowattstunden (2020 waren es 312 Millionen) könnte man durch die Photovoltaik-Anlagen 37,2 Prozent abdecken. Bei den Flächen entlang der Autobahn wurde mit 85 Prozent nutzbarer Fläche gerechnet, entlang der Bahn mit 80 Prozent.

