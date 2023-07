Freisinger Sommerwunder: Ein Festival, das gekommen ist, um zu bleiben

Von: Andrea Beschorner

Perfekter Auftakt: Das Sommerwunder ist am Donnerstag gestartet. Bis Sonntag, 30. Juni, geben sich auf zwei Bühnen die unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstler die Klinke in die Hand. © Lehmann

Freising hat wieder sein Sommerwunder. Bis zum 30. Juni geben sich Künstlerinnen und Künstler die Klinke in die Hand. Der Auftakt war schon mal vielversprechend.

Freising – Der Sommer war am Donnerstag gnädig: Just zum Beginn des Sommerwunders hatte er sich dazu durchgerungen, statt tropischer Hitze mit angenehmen Temperaturen zu glänzen. Zusammen mit dem Flair des Freisinger Amtsgerichtsgartens waren die Rahmenbedingungen also perfekt zum Auftakt eben jenes Spektakels, das 2020 aus einer großen Not heraus geboren war. „Der Coronanot“, wie es die Kulturreferentin der Stadt Freising, Susanne Günther, bei der Eröffnung formulierte. „In einer Zeit, in der keine Konzerte, kein Theater, keine Kultur stattfand haben wir uns überlegt, was man für die Künstlerinnen und Künstler machen kann.“ Die Menschen, die weder Gage noch einen Ort für ihre Passion mehr hatten, wollte man ebenso unterstützen wie alle, denen Kultur so sehr fehlte.

Freisinger Sommerwunder „aus der Not geboren“

Und so war sie geboren: Die Idee dieses „kleinen, feinen Festivals“, das in Freising im Zuge der Pandemie etabliert wurde. Schnell wurde klar: Das Sommerwunder war gekommen, um zu bleiben. Im Amtsgerichtsgarten, der während des Sommerwunders zu einem „wunderbaren Ort der Kultur“ wird, wie Susanne Günther sagte. Und im Lindenkeller, „der Außenstelle, um die sich Fritz Andresen kümmert“.

Auch wenn sich die Kulturreferentin kurz fasste, um die Bühne schnell frei zu machen für das, auf was sich die Gäste so sehr freuten – Musik unter freiem Himmel – durften freilich auch einige Worte des Dankes nicht fehlen: Der ging an die Verantwortlichen der Kultur, Referatsleiter Ingo Barta und Amtsleiter Markus Bader samt Team, an Fritz Andresen von der Stadtjugendpflege, die Musikschule und deren Leiter Odilo Zapf und „dem Organisator, der alles zusammenhält, sich um das leibliche Wohl und alles hinter den Kulissen kümmert“: Vipo Maat.

Ein in Freising Altbekannter, Christian Christl (l.) und drei Pianisten-Freunde eröffneten das Sommerwunder: Die 4 Pianeure brachten den Amtsgerichtsgarten zum Beben. © Lehmann

Dann traten die 4 Pianeure auf die Bühne, das „Spectaculum Pianosum“ konnte beginnen. Einer von ihnen hatte am Donnerstag siebeneinhalb Stunden Fahrt auf sich genommen, um mit seinen drei Musikerkollegen Edwin Kimmler, Jan Luley und Matthias Heiligensetzer ein Gastspiel in seiner alten Heimat zu geben: Christian Christl, den es nach Essen verschlagen hat. Die vier brachten an zwei Konzertflügeln den Amtsgerichtsgarten zum Beben. Der Anfang ist also gemacht – auf eine Art, wie man sie sich besser nicht hätte wünschen können. In diesem Tempo geht’s jetzt weiter – bis kommenden Sonntag. Eines ist sicher: Wer nicht kommt, verpasst was.

DAS PROGRAMM

■ Bis Sonntag, 30. Juli, sind auf den beiden Bühnen zu sehen: HANA Quartett, Julia Schröter Band, Kuck und Lausch Theater für Kinder, Impala Ray, Oimara, Willy Astor, Diknu Schneeberger Trio, Claudia Koreck Duo, Max Neissendorfer Trio, Spaßbagage, Ami & Wally Warning. Näheres unter www.sommerwunder.de.

■ Tickets gibt es in der Touristinfo, Tel. (0 81 61) 5 44 43 33 oder unter www.reservix.de, Restkarten an der Abendkasse. Rollstuhlfahrer melden sich unter tickets@freising.de oder in der Tourist-info. Vor Ort gibt es Essen und Getränke zu kaufen.