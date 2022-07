Freisinger Sommerwunder geht in die nächste Runde - Auftakt begeistert Kulturliebhaber

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Den Größen der Soul- und Funk-Musik huldigten die Musiker und Sänger der neu gegründeten Musikschul-Band. © Lehmann

Bühne frei für das dritte Freisinger Sommerwunder: Die Auftaktveranstaltung im Amtsgerichtgarten machte Lust auf mehr.

Freising – Das Wunder hat begonnen. Am Mittwoch startete das dritte „Sommerwunder“, jene aus der Corona-Not geborene Kulturreihe, die sich so großer Beliebtheit erfreute und deshalb heuer in ihre dritte Runde geht. Und was da zum Auftakt auf der Bühne im lauschigen Amtsgerichtsgarten zu hören war, war gleich in zweifacher Hinsicht ein Amuse Gueule, machte Lust auf mehr. Viel mehr.

Musikschulleiter verspricht einen „heißen Abend“

Als „Zaubergarten“ bezeichnete Freisings Bürgermeisterin Eva Bönig den – neben dem Stadtcafé im Lindenkeller – einen Ort des Geschehens, als sie das „Sommerwunder“ am Mittwoche eröffnete. Für Kulturreferentin Susanne Günther war das freilich „keine Zauberei“, sondern viel Arbeit, die die Veranstalter – also das Kulturamt, die Stadtjugendpflege, die Musikschule und das Team der Uferlos GmbH – in das „Sommerwunder“ gesteckt hatten.

Bei fast tropischen Temperaturen genossen die Besucher im lauschigen Amtsgerichtgarten am Mittwochabend den Auftakt der Kulturreihe „Sommerwunder“. © Lehmann

Odilo Zapf, der Leiter der Musikschule, versprach einen „heißen Abend“, schließlich herrschten nicht nur im Amtsgerichtsgarten fast tropische Temperaturen und war es auf der Bühne unter den Scheinwerfern noch ein Stückchen heißer, sondern war auch das, was zum Auftakt musikalisch geboten war, ohne Zweifel eine heiße Angelegenheit. Denn die „Night of Funk & Soul“, die da von der Musikschule auf die Beine gestellt worden war, war nicht nur ein Appetitmacher auf noch viel mehr „Sommerwunder“, sondern vor allem auch ein Amuse Gueule auf das große Jubiläumskonzert der Musikschule Ende Oktober zu ihrem 50. Geburtstag. Häns Czernik, Vipo Maat, Lukas Voith, Yvo Fischer und Stephan Treutter bildeten die Band, die sich für dieses ganz besondere Highlight zusammengefunden hatte, um den Größen der Soul- und Funk-Musik zu huldigen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Und dann waren da noch die Stimmen, die das Publikum verzauberten, die einen mitnahmen auf die teils verschlungenen Wege des Soul and Funk. Julia Schröter, Maximilian Höcherl, Häns Czernik und Tom Appel hauchten den Evergreens und auch weniger bekannten Stücken Seele ein, ließen mit ihrer Vokalkunst und ihrer Bühnenpräsenz keinen Millimeter Spielraum für Ablenkung. Dazu die exquisite, mit Saxophon und Streichern grandios verstärkte und veredelte Band – fertig war ein ganz außergewöhnlicher Abend, der die Begegnung mit Stevie Wonder, den Jacksons, Al Green, Otis Redding und so ziemlich allen Größen, die in Funk und Soul zu finden sind, ermöglichte.

Vierte Auflage denkbar

Und dabei war das fulminante Rhythmus- und Vokal-Festival am Mittwoch doch nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was Ende Oktober an zwei Abenden die Gäste erwartet. Der Amtsgerichtsgarten, laut Günther „ein neuer Kreativort“, hat also an jenem Mittwoch den tatsächlich wunderbaren und sagenhaften Startschuss für ein wahres Wunder erlebt, das noch bis zum 31. Juli andauert. Und wenn die Freisinger weiterhin so zahlreich kommen wie am Mittwoch, dann wäre eine vierte Auflage in 2023 kein Wunder.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.