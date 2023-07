„Abräumer“, flotte Soldaten und kleine Helden - das war der Freisinger Sparkassenlauf 2023

Teilen

Die besten Frauen auf 8,4 Kilometern: (v. l.) Johanna Schönberger, Frieda Giersdorff und Theresa Hennemann. © Fischer

Der wiederbelebte Freisinger Sparkassenlauf konnte locker an die Erfolge aus der Vergangenheit anknüpfen. Und das betraf nicht nur die Leistungen der Läufer.

Freising - Die Begeisterung bei der Neuauflage des Sparkassenlaufs in der Savoyer Au war groß. Das beliebte Lauf-Event meldete sich nach fünfjähriger Pause zurück und lockte knapp 400 Teilnehmende sowie gut 150 Zuschauer an. Zu den „Abräumern“, wie es Stadionsprecher und Moderator Alexander Nadler nannte, zählte neben dem TSV Jahn und dem LC Freising auch ein Team von Fünfkämpfern der Bundeswehr.

Große Fitness und Durchhaltevermögen hat auch eine Gruppe von etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der frisch fusionierten Sparkasse Freising-Moosburg an den Tag gelegt. Darunter auch der Vorstandsvorsitzende Johann Kirsch. Er ging in der Königsdisziplin, dem 8,4-Kilometer-Lauf, an den Start. Und der Sparkassenchef belegte am Ende einen respektablen Platz im Mittelfeld.

Glockshuber war fast drei Minuten schneller als sein Verfolger Pascal Remmele

Strahlender Sieger des 8,4-Kilometer-Laufs war indes Bastian Glockshuber vom TSV Jahn Freising. Der Soldat (32), der aus Neuburg an der Donau stammt, war noch ganz außer Atem, als er nach dem Zieleinlauf lapidar feststellte: „Ich hab’ es mir schon gut gegeben!“ Wollte heißen, dass er der Konkurrenz am Ende ordentlich davongelaufen war. Glockshuber ging mit einer Spitzenzeit von 27,56 Minuten durchs Ziel. Er war damit fast drei Minuten schneller als sein Verfolger Pascal Remmele, der für besagtes Bundeswehrteam auflief.

Ein großes Hallo und viel Beifall gab es für die „kleinen Heldinnen und Helden“ (O-Ton Nadler). Die Fangemeinde im Stadion geriet bei den beiden Kinderläufen schier außer Rand und Band. Das Publikum konnte den Startschuss zum Ein-Kilometer-Lauf kaum erwarten: Pünktlich um 17.30 Uhr drückte der Sportreferent der Stadt Freising, Jürgen Mieskes, dann ab.

Der siebenjährige Lukas Bevan hatte im Kinderlauf die Nase vorn

Nach dem lauten Knall stürmte das Feld von 34 Kids unter dem Jubel der Menge los. Am Ende hatte der siebenjährige Lukas Bevan, der für den TSV Jahn an den Start ging, klar die Nase vorn. Der Bub war überglücklich, sein Vater Ryan, der ihn nach der Ziellinie in Arm nahm, mächtig stolz.

In Siegerpose überquerte Bastian Glockshuber als erster die Ziellinie des 8,4-Kilometer-Laufs. © Fischer

Ordentlich aus der Puste war auch der Erstplatzierte des 1,4-Kilometer-Laufs: Dominik Reisch (12) vom LC Freising hatte sich bis zuletzt ein ganz enges Rennen mit dem Zweitplatzierten Mika Rechenbach vom SV Lohhof geliefert.

Einen Doppelsieg fuhr der LC Freising bei den sogenannten „Hobbyläufern“ auf der 6,1-Kilometer-Distanz ein. Johannes Erhardt und Julian Reindl lagen am Ende knapp vor dem Bundeswehrler Christoph Spangardt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zu den gefeierten Stars des Sparkassenlaufs 2023 zählten auch die zahlreichen Frauen, die an den beiden Erwachsenenläufen teilnahmen. Stellvertretend für die stark auflaufende Damenriege reckten am Ende die drei bestplatzierten Frauen im 8,4-Kilometer-Lauf – Frieda Giersdorff, Johanna Schönberger (beide TSV Jahn Freising) und die vereinslose Theresa Hennemann – ihre Pokale in den von einem Regenbogen erleuchteten Abendhimmel.

Alexander Fischer