Freisinger SPD-Abgeordneter: Putins Krieg ist ein Angriff auf den gesamten Westen

Von: Andreas Beschorner

Komplett zerstörtes Wohnhaus nach einen russischen Angriff in Kiew. © Vadim Ghirda/dpa/AP

Putin hat eine rote Linie überschritten. Da war sich die SPD Freising bei einem virtuellen Gedankenaustausch einig. Und: Der Kriegstreiber hat sich verrechnet.

Freising – Die Lage in der Ukraine, die Situation in Russland und wie es auch in Deutschland und Europa weitergehen könnte: Das Themenfeld, zu dem SPD-Bundestagsabgeordneter Andreas Mehltretter die stellvertretende Vorsitzende seiner Fraktion, Gabriela Heinrich, für einen virtuellen Gedankenaustausch eingeladen hatte, war weit. Und noch ist vieles unsicher, so eine Botschaft der Frau, die in der SPD für Außenpolitik, Verteidigung und Menschenrechte zuständig ist. Mehltretter zitierte Olaf Scholz („Zeitenwende“), sprach von einem „Albtraum“ und davon, dass der Angriff auf die Ukraine eigentlich ein Angriff „auf den gesamten Westen“ sei. Putin, so Mehltretter, „hat schon jetzt eine rote Linie überschritten“.

Gabriela Heinrich: Putin hat sich komplett verrechnet

Dass der Überfall auf die Ukraine in jeder Hinsicht zu verurteilen sei, daran ließ auch Heinrich keinen Zweifel. Aber: „Putin hat sich komplett verrechnet.“ Nichts sei es mit Blitzkrieg, die russischen Soldaten seien nicht „mit Blümchen“ begrüßt worden. Und: „Man geht davon aus, dass Putin den Krieg nicht gewinnen kann.“ Im Klartext: Der russische Machthaber werde die Ukraine nicht besetzen und nicht regieren können, selbst wenn er die großen Städte erobern sollte, „muss er mit einem Partisanenkrieg rechnen“.

Heinrich prophezeite, dass Putin im eigenen Land Angst vor den Soldatenmüttern haben müsse, dass noch viele Russen das Land verlassen werden. Ob und wann es zu einem Putsch in Russland kommen könne, sei aber noch völlig unklar, so Heinrich auf die Frage von Victor Weizenegger. Die Oligarchen seien noch dabei abzuwägen, und auch wenn schon mehrere Generäle entlassen worden seien, gebe es doch noch sehr viele, „die ihm die Stange halten“, so die Einschätzung Heinrichs.

Auch Putin kann nicht alle sozialen Medien abschalten

Man wisse nicht, wer derzeit überhaupt noch Einfluss auf Putin habe, aber bisher gebe es keine Anzeichen für einen politischen oder militärischen Putsch. Die Sorge von Keno Horn, in Russland sei die Pressefreiheit völlig „abgewürgt“ worden, teilte Heinrich zwar grundsätzlich, sprach aber auch von einem „Hoffnungsschimmer“. Denn: So ganz funktioniere das nicht, auch Putin könne nicht alle sozialen Medien abschalten, und aus der Ukraine würden immer wieder Nachrichten nach Russland dringen.

Eine andere Sorge trieb Herbert Hahner um: Trete man mit den jetzt bereitgestellten 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr nicht wieder einen „Rüstungswettkampf“ los? Nein, so die Antwort der SPD-Politikerin. Das durch das Sondervermögen in den kommenden fünf Jahren erreichbare Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben, komme ja nicht ins Grundgesetz. Und vor allem gehe es nicht um Aufrüstung, sondern um Ausrüstung. Für Mehltretter war klar: Man müsse Putin zeigen, dass man bereit sei, Schritte zu unternehmen, man müsse „eine klare Grenze ziehen, was sich Putin erlauben darf“. Peter Warlimont sah das auch so: Die Landesverteidigung müsse wieder gestärkt werden, „damit wir wieder wehrhaft sind“.

Aufstände in Russland? Schwer zu prognostizieren

Dann war da noch die Frage von Beate Frommhold-Buhl nach den Auswirkungen der Sanktionen. Dramatisch seien die Folgen für Russland noch nicht, so Heinrich, die Lage könne sich aber für viele Menschen noch dramatisch entwickeln. Ob und wann das zu Aufständen in Russland führen könne? Auch etwas, das man nicht abschätzen könne und das unsicher sei.

