Freisinger SPD rasiert Söder: „Schäbiger Erpressungsversuch“

Kombination von Startbahn und Wahlerfolg von Florian Herrmann

Die Freisinger Kreis-SPD stellte ihre Jahresplanung vor. Die Kandidaten stecken ihre Wahlziele ab – und übten scharfe Kritik an Ministerpräsident Söder.

Freising – „Es ist eine spannende, aber auch eine sehr schwierige Zeit“, lautete das Resümee des Vorsitzenden des SPD-Kreisverbandes Freising, MdB Andreas Mehltretter, beim traditionellen Neujahrspressegespräch am Freitag im Stadtcafé. Zusammen mit Alina Graf, Herbert Bengler, Victor Weizenegger und Michael Firlus formulierte er die Ziele des SPD-Kreisverbands Freising für heuer aus. Dabei gab es auch Kritik – etwa in Richtung Markus Söder und seiner Ansage in puncto Minister Florian Herrmann und der dritten Startbahn.

„Der Wahlkampf wird uns natürlich beschäftigen, aber das ist nicht das Einzige“, erklärte Mehltretter, denn weiterhin stünden ja zentrale Themen im Raum, an deren Lösung nach wie vor zügig gearbeitet werden müsse – wie etwa die Energiewende. Was ihn sehr freut: „Das Bewusstsein im Landkreis für eine schnelle Energiewende steigt deutlich.“

Beim Thema Wind bewegt sich gerade sehr viel

Die Gesetzgebung „Wind an Land“ habe laut Mehltretter viel herausgerissen, nachdem die CSU das Thema Windenergie samt Standortbestimmungen für Bayern „komplett verschlafen“ habe. „Es bewegt sich diesbezüglich sehr viel in den Kommunen“, so Mehltretters Beobachtung. Jetzt müsse die Politik vor allem Rückgrat zeigen und eben nicht erneut einknicken, sobald sich wenige Bürger gegen Windkraftanlagen stemmen sollten.

Überhaupt wünscht sich Mehltretter mehr Charakterstärke und Stil in der Politik – und nicht solche Äußerungen wie die von Ministerpräsident Markus Söder in Freising. Zu dessen Äußerung, solange Herrmann gewählt werde, werde auch die dritte Startbahn nicht gebaut, meinte der MdB: „Das ist ein sehr schäbiger Erpressungsversuch.“ Seiner Meinung nach erledige sich die „Dritte“ nicht mit der regierenden Anwesenheit der CSU, sondern erst, wenn die CSU abgewählt werde.

Sorgen wegen der schlechter werdenden medizinischen Versorgung

„Wir müssen im Landkreis aufpassen, dass wir nicht in eine medizinische Unterversorgung reinlaufen“, warnte anschließend Herbert Bengler als stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands. Der Grund: Es fehlen immer mehr Hausärzte in der Region – wie etwa gerade in Langenbach. Hier will die SPD Veranstaltungen, auch zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, auf die Beine stellen.

Sorgen macht sich Landtagskandidatin Alina Graf zudem um den prägnanten Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel per se, dem ihrer Meinung nach nur mit besserer Ausbildung und besserer Bezahlung, wie auch einer Tarifstärkung entgegenzuwirken sei. „Wir sehen das alles aus Arbeitnehmer- und nicht aus Arbeitgebersicht“, erklärte Graf.

Beim Wohnen hat laut SPD der Staat versagt

Während sie einen Fokus auf den weiteren und zügigen Ausbau des Radwege-Netzes legt, möchte der Listenkandidat für die Bayern-SPD, Victor Weizenegger, zeitgleich den ÖPNV besser aufgestellt wissen und die Verantwortung für die Verkehrsplanung den jeweiligen Verbünden übertragen, damit endlich „dieser Flickenteppich“ aufhöre.

Sauer stößt ihm das Thema bezahlbares Wohnen auf, weil diesbezüglich von der Staatsregierung viel zu lange nichts angepackt worden sei – für ihn ein „absolutes Staatsversagen“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„So kann es nicht weitergehen“, beurteilte anschließend Juso-Chef und Bezirkstagkandidat Firlus die fehlenden psychologischen Behandlungsmöglichkeiten auf dem Land. Die seien „mau“, weil über die Jahre alles „vernachlässigt, zentralisiert und in die falsche Richtung getrieben wurde“. Der Elan der jungen politischen Kräfte freut Mehltretter: „Das zeichnet uns aus. Wir haben starke Jusos, die sehr aktiv sind.“

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.