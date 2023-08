Freisinger SPD setzt auf bewährte Werte: Seit über einem Jahrhundert nah am Menschen

Sommerempfang mit Florian von Brunn

Beim Sommerempfang der SPD Freising gab sich Spitzenkandidat Florian von Brunn kämpferisch in Richtung Landtagswahlkampf.

Freising – Bezahlbarer Wohnraum, gute Schulen für faire Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder sowie den massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien in Bayern: Das forderte Florian von Brunn. Beim Sommerempfang der SPD Freising im Viva Vita gab sich der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Oktober kämpferisch. Für eine Politik, die die Interessen der Menschen vertrete, setze er sich nicht erst in den Monaten vor der Wahl ein, betonte Landtagskandidatin Alina Graf in ihrem Grußwort. In Wahlkampfzeiten sei das auch bei politischen Gegnern „im Trend“. Die Genossen engagierten sich seit weit über einem Jahrhundert für die Grundwürde des Einzelnen.

Bürgergespräche am Marienplatz

Von Brunn war vor dem Empfang zusammen mit SPD-Bundestagsabgeordnetem Andreas Mehltretter, Landtagskandidatin Alina Graf sowie dem Bezirkstagskandidaten Michael Firlus bereits am Infostand der SPD auf dem Freisinger Marienplatz mit den Bürgern ins Gespräch gekommen. Herbe Kritik an der Söder-Regierung gab es genug. Versagen bei der Schaffung von mietgünstigem Wohnraum war zunächst der Vorwurf an die Staatsregierung. Das von Ministerpräsident Markus Söder ausgegebene Ziel des Neubaus von 10 000 Wohnungen bis 2025 durch die Wohnungsbaugesellschaft „BayernHeim“ sei verfehlt worden. Während die städtischen Wohnungsbaugesellschaften in München jährlich 1500 Wohnungen bauten, habe Söder in seiner Zeit als bayerischer Finanzminister Wohnungen des Freistaats in der Landeshauptstadt verkauft. Nicht an die Stadt, sondern an private Investoren, die mit den Immobilien spekulierten. Städte und Gemeinden müssten Grund zu vernünftigen Preisen kaufen können, so von Brunn.

+ Steckten ihre Ziele ab: (v.l.) MdB Andreas Mehltretter, Florian von Brunn (SPD-Spitzenkandidat Landtagswahl), Alina Graf (Direktkandidatin Landtagswahl) und SPD-Ortsvorsitzende Teresa Degelmann. © Maria Martin

Politische Zielsetzungen

An die gescheiterte Pkw-Maut, die der frühere Verkehrsminister Andreas Scheuer 2019 im Bundestag präsentierte, erinnerte der SPD-Politiker. Diese hätten den Steuerzahler 243 Millionen Euro gekostet. Die neue „Steueridee“ vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger dass die ersten 2000 Euro eines Einkommens pro Monat steuerfrei bleiben sollten, sei „unausgewogen“. Das könne zu einem „Milliarden-Steuerloch“ führen. Stromleitungen bauen, die Einspeisung von PV-Strom ins Netz verbessern durch den Bau von Batteriespeichern und Wärmegewinnung aus der Geothermie fördern, das nannte der Referent als Ziele in Sachen Klimapolitik.

Vorantreiben im Bereich Bildung wolle die SPD die Ganztagsbetreuung. In Bayern sei man weit davon entfernt, allen Familien mit Bedarf Ganztagsplätze in den Schulen anbieten zu können. Ganztagsbetreuung ermögliche beiden Elternteilen die Berufstätigkeit nach Wahl. Kostenlose Kitas? Wenn beide Eltern arbeiteten und Steuern zahlten, sei das keine Utopie.

MdB Andreas Mehltretter erinnerte an positive Politik der Ampel-Koalition: Grundsicherung durch Einführung des Bürgergeldes, Anhebung des Mindestlohns oder mehr Kindergeld und höherer Kinderzuschlag ab 2023. Statt „grausliger Polemik“, solle sich die Regierung Söder um ein „Aufräumen“ in den eigenen Reihen kümmern.

Dass die bayerische Sozialpolitik lebendig wie vor über hundert Jahren sei, bewiesen nicht zuletzt Toni Setzwein und die Sänger des SPD-Arbeiterchors, die einen bunten „Blumenstrauß“ an Arbeiterliedern vortrugen.

Der SPD immer die Treue gehalten

Für langjährige Mitgliedschaft bei der SPD Freising wurden unter anderen Heidi Kammler (40 Jahre), Helmut Weinzierl (50) und Otto Gemeiner (50) mit Anstecknadeln ausgezeichnet. SPD-Ortsvorsitzende Teresa Degelmann erhielt eine Ehrung für zehnjährige Mitgliedschaft.

Von Beginn ihrer Mitgliedschaft an sei sie „Vollgas“ gefahren, betonte der Vize-Vorsitzende Uwe Dornhöfer. Lob gab es für Degelmann auch für die vorbildliche Ausrichtung des Sommerempfangs im Viva Vita.

Maria Martin