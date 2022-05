Freisinger Stadtkapelle gab ein Geburtstagsständchen der Extraklasse

Dirigent Jürgen Wüst trieb die Freisinger Stadtkapelle beim großen Geburtstagskonzert wieder einmal zu Höchstleistungen an. © Michalek

Zum 50. Jubiläum der Musikschule Freising spielte die Stadtkapelle Freising zweimal grandios auf.

Freising – Die Städtische Musikschule wird heuer 50 Jahre alt. Einen Festakt hat es deshalb schon gegeben. Jetzt hat man sozusagen nachgelegt: Am Wochenende brachte die Stadtkapelle Freising – ein echtes „Eigengwachs“ der Musikschule – ihrer Geburtsstätte ein Jubiläumsständchen dar. Und was für eines.

Zwischen bayerisch-böhmischer Blasmusik, konzertanten Kompositionen und Stücken aus der Klassik-Sparte war in der Luitpoldhalle gleich zweimal alles dabei. Auch das Jugendblasorchester als Ouvertüre zu dem musikalischen Geschenk.

Kennen Sie Very Rickenbacher? Nicht? Seit diesem Wochenende ist der Name des Schweizer Komponisten aber allen bekannt, die dem Fest der Blasmusik in der Luitpoldhalle beiwohnten. Ist Rickenbacher doch der Mann, dem die Welt die Polka „Ein halbes Jahrhundert“ zu verdanken hat – der ideale Opener für ein Geburtstagskonzert zu einem Fünfzigsten.

Der Nachwuchs steht bereits in den Startlöchern: Auch das Jugendblasorchester unter der Leitung von Beate Kittsteiner trumpfte beim Geburtstagskonzert mächtig auf. © Michalek

Die Stadtkapelle legte gleich schwungvoll los

Zackig und schwungvoll startete die Stadtkapelle. Dirigent Jürgen Wüst gab emotional und körperlich alles, der Funke der Begeisterung, der immer wieder in Wüst lebt, sprang vor vollem Haus sofort auf seine Musikanten über. Und von der Bühne dann weiter auf das Publikum. Das lag dann ohne Zweifel auch an dem nächsten Block, den die Stadtkapelle so schön verpackt hatte: Bayerisch-böhmisch ging’s dann so richtig zur Sache. Von Jaroslav Zeman wurde man in die „Prager Gassen“ entführt, konnte sich als eines der „Regimentskinder“ von Julius Fucik fühlen und sich überlegen, was wohl Herbert Pixner, den man vor allem als Namensgeber des gleichnamigen Alpen-Musik-Projekts kennt, mit seinem „Hochachtungsmarsch“ meint. Ein Genuss für die Ohren waren die drei Stücke auf jeden Fall.

Auch der Dirigent war plötzlich ein anderer: Korbinian Meier

In eine andere Musikrichtung – quasi als Überleitung in den zweiten Teil des Konzerts – leitete der Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“ von Rudi Fischer über. Aber nicht nur die Musikrichtung war neu, auch der Dirigent: Korbinian Meier, der selbst in der Stadtkapelle gespielt hatte, übernahm den Stab. Was nicht neu war, war die hohe Qualität der Darbietung. Pause. Ein Bierchen, ein Glas Prosecco – Anstoßen auf das Geburtstagskind.

Volles Haus in der Luitpoldhalle. Der Funke der Begeisterung sprang rasch auf das Publikum über. © Michalek

Jugendblasorchester von Beate Kittsteiner ließ aufhorchen

Und weiter ging’s mit dem Geburtstags-Jubiläums-Konzert. Es wurde herzerfrischend und Laune machend: Da war die Ouvertüre aus der Operette „Pique Dame“ von Franz von Suppè, bei der man sich flugs in die leichte Muse des 19. Jahrhunderts verlieben konnte, und da war die Musik von Alan Menken, der mit seinem 1999 uraufgeführten Musical dem „Glöckner von Notre Dame“ ein musikalisches Denkmal setzte.

Und dann durfte es noch ein Welthit sein: „Music“ von John Miles. In allen Stilarten daheim, allen Herausforderungen der großen und konzertanten Blasmusik jederzeit gewachsen, allzeit hellwach und aufmerksam, bestens eingespielt und sehr gut ausgewogen – die Stadtkapelle Freising hat an diesen beiden Abenden ihren Ruf als grandioser Botschafter der Dom- und Musikstadt Freising gefestigt. Und als Geburtstagsständchendarbringer auch.

Dass das in den kommenden Jahren so bleiben wird, davon kann man sicher ausgehen. Denn schließlich steht im Jugendblasorchester von Beate Kittsteiner der Nachwuchs schon in den Startlöchern und wird sich nahtlos bei den „Großen“ einreihen. Die Auftritte am Wochenende ließen da nur Gutes erahnen.

