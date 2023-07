Freisinger Stadträtin zu geplanten Schutzstreifen „Der erste Schritt auf so einem Weg tut immer besonders weh“

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Auf einige Parkplätze müssen die Anwohner der Erdinger Straße künftig verzichten, wenn zwischen der Korbiniansbrücke und der Lantbertstraße ein beidseitiger Schutzstreifen für Radfahrer realisiert wird. © Lehmann

Im Freisinger Stadtteil Lerchenfeld gibt es Widerstand gegen die geplanten Rad-Schutzstreifen an der Erdinger Straße. ÖDP-Stadträtin Emilia Kirner bittet darum, dem Projekt eine Chance zu geben.

Freising – Freising ist vertraglich dazu verpflichtet, fahrradfreundlich zu werden*. Es führt also kein Weg an Maßnahmen vorbei, die die Stadt diesem Ziel näherbringen. Doch gegen eines dieser Projekte, das im Zuge dessen umgesetzt werden soll, regt sich massiver Widerstand: Die Anwohner der Erdinger Straße und Guten Änger laufen gegen den Radschutzstreifen Sturm. Wir haben Stadträtin Emilia Kirner (ÖDP) dazu befragt, die sich 2022 für die Umsetzung des Radentscheids in erster Reihe stark gemacht hat.

Frau Kirner, 1183 Unterschriften gegen den Schutzstreifen an der Erdinger Straße. Was macht diese Zahl mit Ihnen?

Zunächst einmal ist es immer gut, wenn die Menschen sich einbringen und ihre Meinung äußern. Die Zahl 1183 ist allerdings sehr hoch. Das Argument, dass durch den Wegfall von 35 Stellplätzen Existenzen bedroht sind, sehe ich nicht. Die Stadt Freising hat per se genügend öffentliche Parkplätze, darunter einige Parkhäuser. Und wir dürfen nicht vergessen: Es gibt eine Stellplatzsatzung, die auch von Gewerbetreibenden einzuhalten ist.

Emilia Kirner (ÖDP) verteidigt den Radverkehr-Schutzstreifen. © privat

Können Sie die Argumente gegen einen Schutzstreifen für den Radverkehr in diesem konkreten Fall nachvollziehen?

Der erste Schritt auf so einem Weg tut immer besonders weh. So gesehen verstehe ich die Bedenken schon. Wir müssen aber den Nahverkehr stärken. Und das passiert nicht, indem man die Infrastruktur für den Autoverkehr ausbaut.

Das genau beklagen die Initiatoren der Unterschriftenliste: Dass die Infrastruktur in Lerchenfeld der massiven Nachverdichtung um 30 Jahre hinterherhinkt. Ist die Erdinger Straße geeignet für diese Maßnahme?

Wie gesagt: wenn wir jetzt wieder eine bessere Infrastruktur für Autos schaffen, ziehen wir wieder mehr Autoverkehr an. Wenn hingegen die Infrastruktur für den Radverkehr gestärkt wird, wird das Radfahren attraktiver. Ein „Weiter so“, bei dem Autos priorisiert werden und man auf öffentlichen Straßen Parkflächen bereit hält, geht einfach nicht mehr und ist absolut nicht zukunftsträchtig. Das Ziel muss ein durchgängiges Radwegenetz sein, damit etwa Studierende gut durch Lerchenfeld und auf die Korbiniansbrücke Richtung Bahnhof kommen.

Haben Sie eine Botschaft für die Gegnerinnen und Gegner?

Geben Sie dem Ganzen eine Chance, lassen Sie uns schauen, wie es läuft und ob es wirklich so massive Probleme geben wird – das glaube ich nämlich nicht. Wenn es aber wirklich massive Beeinträchtigungen gibt, muss man sich noch einmal unterhalten, welche Lösungen gefunden werden können.

*Gut zu wissen

2022 hat die Stadt Freising einen Vertrag mit dem Aktionsbündnis „Radentscheid Freising“ unterzeichnet. Darin verankert sind folgende fünf Ziele: Hohe Qualität von Radwegen, durchgängiges, leistungsfähiges Radvorrangnetz, sichere Gestaltung von Kreuzungen und Einmündungen, Radschnellwege für den Pendelverkehr, Ausbau der Fahrradabstellmöglichkeiten.