Wie es mit Achering weitergeht, steht völlig in den Sternen

Freising – Es war eine merkwürdige Szenerie: Über Freisings Rathaus zog sich gerade ein heftiges Sommergewitter zusammen und im Saal fiel eine Entscheidung wie Donnerhall. In der Stadtratssitzung am Donnerstag kippte die Mehrzahl der Räte mithilfe eines sogenannten Nachprüfungsantrags den erst kürzlich in der Planungsausschuss-Sitzung behandelten Bebauungsplanentwurf (B-Planentwurf) „Achering Ortsmitte“. Wie es mit Achering weitergeht, steht aktuell völlig in den Sternen.

Bereits in der Planungsausschuss-Sitzung vom 24. Mai wurde viel diskutiert, drei Tage später formulierten dann wohl fünf Stadträte einen Nachprüfungsantrag in der Causa B-Plan „Achering Ortsmitte“ samt Änderung des Flächennutzungsplans. „Eine gesonderte Detailbegründung dieser Reklamation erfolgt nicht“, heißt es im Antrag, und „Es wird auf die jeweiligen Redebeiträge in der letzten PBU-Sitzung der Unterzeichner verwiesen.“

„Problem mit den Baugrenzen“

Das Interessante: Der B-Planentwurf wurde vom Planungsausschuss mit einer Mehrheit, wenn auch knapp, auf den Weg zur nächsten Hürde, der Öffentlichkeitsbeteiligung, geschickt. Aber: „Eine Vielzahl der Acheringer haben ein Problem mit den Baugrenzen“, führte Robert Weller (FW) aus – allerdings betonte er auch, dass der B-Planentwurf inzwischen zu einer „politischen Geschichte“ geworden sei, bei der es eben verschiedene Fraktionen gäbe. Was Weller wichtig war: „Mit den Wünschen der Acheringer sollte anders umgegangen werden.“ Seiner Meinung nach wäre ein Eingreifen und Nachjustieren seitens der Stadträte später schwierig, sobald der B-Plan offiziell seinen Weg gehen würde würde – trotz Auslegungen und Öffentlichkeitsbeteiligungen, und trotz Erklärung von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, dass es ja erstmal um die Verfahrenseinleitung zur Öffentlichkeitsbeteiligung ginge.

Dazu fragte Peter Warlimont (SPD): „Wenn wir jetzt ablehnen, bleibt alles wie es ist, und wenn wir zustimmen, können wir nachbessern, oder?“ Das bejahte Eschenbacher, wenngleich es auch ohne B-Plan Baumöglichkeiten gäbe, allerdings deutlich eingeschränktere.

Rudi Schwaiger (CSU) brachte wie schon im Planungsausschuss Einwände vor: „Es geht mir um den Umgriff des B-Plans – nicht um das Verfahren, das ist ein Missverständnis. Es fallen viele Bürger heraus, die nicht vom Umgriff betroffen sind.“ Er wünsche sich einen neuen Planentwurf, denn seines Wissens nach seien viele Acheringer unzufrieden. Von manchen wisse er, dass sie bereits anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen hätten oder es vorhätten.

Nicht ganz verstehen, was die Einwände bezüglich Umgriff sollten, konnte ein sichtlich überraschter Stadtdirektor Gerhard Koch: „Sie haben doch dem Umgriff zugestimmt, und jetzt sind wir schon bei Schritt zwei.“ Seine deutliche Mahnung: „Wenn ihnen der Umgriff zu klein ist, müssten wir das ganze Rad jetzt zurückdrehen.“

Die Historie

Zur Historie: Im Mai 2020 wurde der Beschluss zur Aufstellung eines B-Plans „Acheringer Ortsmitte“ gefasst, Ergänzungen dazu gab es im Oktober 2021. Mit dem Thema per se war man hingegen schon Jahre beschäftigt. Auf die lange Vorbereitungsarbeit verwies auch Reinhard Fiedler (FSM): „Scheinbar sind sich einige nicht einig, wie das funktioniert mit dem Verfahren. Hier ist Aufklärungsarbeit notwendig!“ Mit Erklärungen und guten Worten versuchte es auch Eschenbacher, aber ohne Erfolg. Nach der Diskussion kam nämlich die große Überraschung: Der B-Planentwurf von Achering ist vom Tisch.

„Ja, da werden sich die Acheringer jetzt aber bedanken“, so das Abschlusswort von Fiedler. Eschenbacher hingegen ließ die Abstimmung unkommentiert.

Richard Lorenz