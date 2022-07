Sattes Plus statt kleines Defizit: Stadtwerke haben 2021 überraschend hohen Gewinn eingefahren

Von: Andreas Beschorner

Einen hohen Gewinn haben die Freisinger Stadtwerke 2021 eingefahren - unter anderem aufgrund einer guten Bilanz beim Thema Heizen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

1,1 Millionen Euro Gewinn haben die Freisinger Stadtwerke 2021 gemacht. Für das völlig überraschende Ergebnis gibt es gleich mehrere Gründe.

Freising – 2021 war auch für die Freisinger Stadtwerke das zweite Corona-Jahr. So musste beispielsweise das fresch bis Anfang Juni komplett geschlossen bleiben. Doch statt des für das vergangene Jahr prognostizierten Defizits von 400 000 Euro konnte die Werksleitung am Dienstag im Werkausschuss eine doch überraschend positive Nachricht überbringen: Das Jahr 2021 schloss man mit einem Gewinn von 1,1 Millionen Euro ab.

Unabhängig von der Corona-Pandemie habe man selbstverständlich die Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser sichergestellt, sagt Dominik Schwegler im Werkausschuss. Der Absatz beim Trinkwasser habe 2021 bei 3,12 Millionen Kubikmeter und damit auf dem Niveau von 2020 gelegen, bei gleichzeitigen Investitionen in Höhe von 1,775 Millionen Euro habe sich das positive Betriebsergebnis dieser Sparte auf 129 000 Euro belaufen (2020 waren es noch 483 000 Euro gewesen).

Ulrich Vogl (ÖDP) war mit dem Ergebnis zufrieden. © LEHMANN

Besonders betroffen von den Corona-Einschränkungen war selbstverständlich der Bäderbetrieb: Nachdem ab Juni das fresch wieder geöffnet worden war, habe man im Frei- und Hallenbad sowie in der Sauna insgesamt 175 700 Besucher gezählt, berichtete Schwegler. Die Umsatzerlöse seien aufgrund der geringeren Besucherzahlen gegenüber 2020 um rund 130 000 Euro auf eine Million zurückgegangen. Weil aber gleichzeitig die Betriebskosten von 3,1 auf 2,5 Millionen Euro sanken, stand Ende 2021 beim Bäderbetrieb ein Defizit von 3,3 Millionen Euro – und damit 400 000 Euro weniger Miese als 2020.

„Insgesamt sehr erfreulich“, so das Fazit von Schwegler. Ebenfalls ein Defizit kam von der Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-GmbH: Das fiel mit 1,9 Millionen Euro allerdings moderater aus als gedacht, weil der Rettungsschirm der Regierung für den Personennahverkehr durchaus geholfen habe.

Dass am Ende aber doch noch ein – unerwartetes – Plus herauskam, dafür sorgten die Fernwärmeversorgung Freising GmbH mit einem Ergebnis von 1,5 Millionen Euro und vor allem die Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH, die trotz Investitionen von 3,2 Millionen Euro in das Strom-, 1,2 Millionen Euro in das Erdgas- und 3,1 Millionen Euro in das Nahwärmenetz am Ende ein Plus von 4,4 Millionen Euro erzielen konnte.

Summa summarum landeten die Freisinger Stadtwerke am Ende des Jahres 2021 also bei einem Gewinn von 1,1 Millionen Euro, nachdem man das Jahr davor mit einem Plus von 271 000 Euro abgeschlossen hatte.

Werkreferent Ulrich Vogl war mit dem Bericht und dem Ergebnis sehr zufrieden: „Wir wären ja schon mit einer schwarzen Null zufrieden gewesen“, sagte er mit Blick auf das eigentlich erwartete und vorausgesagte Defizit. Dass man nun über eine Million Euro Plus eingefahren habe, sei „eine sehr schöne Sache“. Kurz angeschnitten wurde im Werkausschuss auch das Thema Gasversorgung.

Wie Werksleiter Andreas Voigt auf Nachfrage von Peter Warlimont (SPD) sagte, habe man zum 1. August eine (bereits kommunizierte) Preisanpassung vornehmen müssen. Man sei abhängig von den Vorlieferanten. Sollten die noch höhere Preise zahlen müssen, dann könnten im vierten Quartal 2022 „noch ganz andere Preise auf uns und unsere Kunden zukommen“, so Voigt. Es sei eben „für uns alle eine wahnsinnig ungute Zeit“.