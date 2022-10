„Wie aus Beton Gold wird“: Freisinger Steuerberater widmet sein drittes Buch dem Immobilienmarkt

Das aktuelle Interview

Der Freisinger Steuerberater Richard Lechner hat sein drittes Buch herausgebracht - und dieses dem Immobilienmarkt gewidmet. Es geht darum, „Wie aus Beton Gold wird“.

Freising – Er ist ein Mann mit vielen Talenten: Steuerberater, Autor – und Experte auf dem Immobiliensektor. Nach Büchern über „Schwarzgeld, Nummernkonten und alle Steuerlügen“ sowie über Steuerspar-Tricks hat der Freisinger Richard Lechner jetzt ein drittes Werk vorgelegt. Und da geht es darum, „Wie aus Beton Gold wird“.

Herr Lechner, zunächst ’mal: Warum schreibt ein Steuerberater Bücher?

Über die Jahre haben sich so viele Anekdoten angesammelt, die einfach raus mussten. Manche davon habe ich selber erlebt, einige wurden mir von Freunden oder Kollegen zugetragen. Und zum damaligen Zeitpunkt sind ja auch etliche Prominente in den Schlagzeilen gelandet wegen ihrer Steuerverfahren. Das war eigentlich so der Impuls für die ersten beiden Bücher. Das erste hatte mehr den Fokus darauf, Geschichten zu erzählen, das zweite, sich vom Finanzamt nicht immer alles gefallen zu lassen.

Und jetzt geht es um Immobilien. Warum?

Als Selbstständiger brennt einem das Thema Altersvorsorge ja immer unter den Nägeln. Ich habe deshalb vor etlichen Jahren angefangen, in Immobilien zu investieren. Den rapiden Wandel des Immobilienmarktes habe ich dabei in der vergangenen Zeit hautnah miterlebt. Ich wollte also ein Buch schreiben für Leute wie mich, die mit Häusern oder Wohnungen vorsorgen und Vermögen aufbauen wollen. Ich habe in meinem Umfeld die eine oder andere Bauchlandung in dem Bereich mitbekommen und wollte darauf basierend einfach ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben. Außerdem spielen steuerliche Aspekte natürlich auch eine Rolle beim Kauf, Verkauf und der Bewirtschaftung einer Immobilie. Das Thema ist für mich also gar nicht so weit ab vom Schuss.

Was sind das denn für Bauchlandungen?

Da gibt es zum Beispiel eine interessante Geschichte von einem Mandanten. Der hat ein Grundstück angeboten bekommen, das war riesig. Weil der Architekt aber die Abstandsflächen nicht richtig berechnet hat, hätte das Haus darauf nur ein paar Meter mal ein paar Metern sein können – laut Plan! Mein Mandant hat dann einen eigenen Architekten bemüht, der alles sauber berechnete – und siehe da: Statt 28 hatte das Haus plötzlich 120 Quadratmeter Grundfläche. Und das ganz legal! Mein Mandant hat das Grundstück für einen guten Preis bekommen, hat das Objekt gebaut und jetzt ist es ein Vielfaches dessen wert, was der Grund gekostet hat.

Was sind denn die drei besten Immobilientipps?

Ich gebe Ihnen vier. Die ersten beiden sind jetzt nicht die gängigsten. Der allererste ist: Die erste Immobilie sollte eigentlich immer sicher stellen, dass man im Alter mietfrei wohnen kann. Das nimmt einiges an finanziellem Druck raus. Das kann ein eigenes Haus sein oder aber auch ein kleines Appartement in einer Stadt. Der Vorteil gerade da ist, dass alles an Infrastruktur, was man braucht – Supermarkt, Ärzte und dergleichen – leicht erreichbar ist. Auf dem Land benötigt man halt immer ein Auto. In der Stadt ist alles fußläufig erreichbar. Der Vorteil so einer Wohnung ist auch, dass man sie kaufen und vergessen kann. Mit vergessen meine ich: Man kauft sie und der dafür aufgenommene Kredit zahlt sich durch die Mieteinnahmen selber ab. Hier muss man einräumen, dass das ein bisschen vom Marktumfeld abhängig ist. Aber selbst bei Märkten wie in München verringern sich – jetzt mal sehr einfach formuliert – durch die Miete die Zinszahlungen deutlich.

Tipp Nummer zwei?

Kaufen Sie nur Immobilien, die Sie – ich formulier’s mal etwas platt – geil finden, in denen Sie Potenzial sehen. Einfach weil Sie sagen: „Da will ich selber drin wohnen“, „da springt was raus“. Man muss so einen Immobilien-deal sauber durchkalkulieren, aber man muss auch auf sein Gefühl hören.

Das klingt, als wäre Immobilien kaufen Gefühlssache und nicht nur schnöde Rechnerei?

Das trifft es vielleicht ganz gut, aber – wie ich finde – findet das auf einer anderen Ebene statt. Viele Märkte sind einfach schlichtweg leergekauft. Das, was man da dann bei den diversen Onlineportalen antrifft, ist eigentlich das, was anders gar nicht mehr weggeht. Da kann man richtig gute Deals machen, aber oft ist das auch Zeitverschwendung. Man kommt nicht umhin, sich ein Netzwerk aufzubauen. Viele Leute fragen, wenn sie ihr Haus oder ihre Wohnung verkaufen wollen, erst mal im Bekanntenkreis nach oder gehen mit ihrem Anliegen zu ihrem Rechtsanwalt. Über diese Kontakte kommt man oft an Objekte. Dabei spielt natürlich Sympathie auch eine Rolle. Also ja, Immobilien kaufen ist auch eine Gefühlssache.

Ist es überhaupt noch möglich, ein Schnäppchen zu machen?

Die Preise auf dem Markt sind sehr transparent. Also ein Schnäppchen zu machen mit Verkäufern, die die Entwicklung der letzten zehn, 20 Jahre nicht mitbekommen haben, ist unwahrscheinlich. Das Problem ist: Wenn viele Leute an einem Objekt interessiert sind, schaukelt sich der Preis in die Höhe. Falls man nur selber drin wohnen will, kann das okay sein, weil man einfach keinen Verwertungszwang hat. Wer aber eine Verwertung im Sinn hat, sorgt am besten dafür, dass nur mit ihm über den Preis verhandelt wird.

Und wie schafft man das?

Das ist mein dritter Tipp. Im Einkauf liegt der Gewinn – und der hat seinen Preis. Je günstiger man an eine Immobilie kommt, desto größer ist die Wertsteigerung, die sie in Zukunft erfahren kann. Entweder kann man sie dann mit mehr Profit verkaufen oder früher und man macht trotzdem noch ein gutes Geschäft. So etwas ist aber meist nur möglich, wenn das Objekt irgendeinen Fehler hat. Die Bewohnerin ist zum Beispiel ein Messie. Oder einer meiner ehemaligen Mieter hatte die Wohnung innen mit Alufolie ausgekleidet, weil er zwangsweise dachte, natürliches Licht schade ihm. Er ist immer mit einer Stirnlampe durch die Wohnung gelaufen. Solche Objekte bekommen Verkäufer meistens nicht veräußert, wenn sie nicht drastisch mit dem Preis nach unten gehen. Ich habe auch schon mal eine Wohnung ohne Anschluss an eine Zentralheizung gekauft. Alle anderen Käufer waren rückwärts aus dem Objekt herausgefallen, ohne weiter nachzufragen, weil da noch mit Ölofen und dazugehöriger Kanne geheizt wurde. Ich habe ein bisschen mit dem Hausmeister gesprochen. Der meinte, da soll demnächst was gemacht werden. Und tatsächlich wurde einige Monate später eine Zentralheizung installiert. Allein dadurch war der Wert der Wohnung schon um einen deutlichen zweistelligen Prozentsatz gestiegen.

Sie sind ja Steuerberater. Wie lassen sich denn auf dem Immobiliensektor Steuern sparen?

Man kann die Spekulationssteuer umgehen – mein vierter Tipp übrigens. Von Gesetzes wegen muss man in einer Immobilie über drei Kalenderjahre hinweg gelebt haben, um auf deren Verkauf keine Spekulationssteuer zu zahlen. Sehr plakativ formuliert: Gekauft wird das Objekt am 30.12., eingezogen am 31. Das kommende Jahr lebt man in dem Objekt. Verkauft wird am 02.01. des Folgejahres. Die Wertsteigerung geht ohne Steuerabzug in die eigene Tasche.

Sie haben im Buch ein Unterkapitel „Die Tricks der Profis“ betitelt . . .

Insgesamt geht es in diesem Kapitel darum, wie man an Grund kommt oder eine Immobilie. Ich habe in den vergangenen Jahren ein paar Immobilienentwickler kennengelernt, die vor keinem Trick zurückscheuen. Das sind meistens so extrovertierte Typen im Trachtenjanker, total freundlich und verbindlich. Die suchen meist aktiv nach älteren Damen und Herren, die eine große Immobilie besitzen. Zu denen fangen sie dann an, eine Verbindung aufzubauen. Es wird Kuchen besorgt, man organisiert dem Enkel vielleicht eine Lehrstelle oder die Enkelin kriegt einen Praktikumsplatz. Es entsteht also eine Bindung, bei der die Damen und Herren älteren Semesters glauben, irgendwas zu schulden. Irgendwann kommen die Immobilienentwickler dann mit ihren wahren Absichten ums Eck gebogen: Sie wollen das Haus kaufen. Natürlich gibt es da einen – vermeintlichen – Superdeal und das Objekt in zentraler Lage wechselt unter Wert den Besitzer. Diese Typen schrecken, wie ich mitbekommen habe, auch vor Heiratsschwindeleien nicht zurück. Es wird also eine Dame mit Haus bezirzt und kurz nach der Heirat ohne Gütertrennung entdeckt man, dass man sich „auseinandergelebt“ hat.

Im Buch gibt es mehrere solcher kleiner Geschichten.

Mir ging es auch darum, das ansprechender zu gestalten. Etliche Bücher zum Thema Immobilien sind sehr sachlich, nüchtern, ohne dass man von dem etwas mitbekommt, was den Immobilienmarkt ausmacht: der menschelnde Faktor. Roboter kaufen und verkaufen ja keine Häuser, sondern Leute.

Wie sehen Sie die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt in den nächsten zehn, zwanzig Jahren?

Die rasante Entwicklung des Immobilienmarktes hängt auch stark von der Zins-Politik der EZB ab. Irgendwann wird die den Leitzins wieder anheben, was viele Immobilienbesitzer, die wirklich auf Kante finanzieren, gerade bei einer Refinanzierung Probleme machen wird. Man könnte vermuten, dass man da einige gute Geschäfte machen kann, aber ich habe da so meine Zweifel.

Wieso das?

Zu Pandemiebeginn dachten etliche, dass jetzt einige Häuslebauer ihre Kredite nicht mehr bedienen können und – salopp formuliert – hops gehen auf Grund steigender Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Aber die Banken haben viele Kreditzahlungen gestundet und damit verhindert, dass haufenweise Immobilien auf den Markt kommen und die Preise nach unten treiben. Was ja durchaus im Sinne der Banken ist. Bleiben die Preise oben, kriegen sie bei Zwangsversteigerungen auch ihr Geld wieder. Ich denke, es bleibt alles beim Alten und bei den wichtigsten zwei Faktoren: „Lage, Lage, Lage“ und „Im Einkauf liegt der Gewinn“ – also günstig an Immobilien zu kommen, die sich teuer weiter verkaufen lassen.

