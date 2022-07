„Wir sind alle ziemlich platt“: Freisinger Tafel braucht eine Auszeit, Notleidende stehen aber nicht im Regen

Von: Manuel Eser

Um die 600 Bedürftige werden von den Kräften der Freisinger Tafel regelmäßig mit Lebensmitteln versorgt. Jetzt brauchen auch die Helfer mal eine Pause. © Lehmann

Nach wochenlangem Kraftakt verordnet der Tafelvorsitzende seinen Einsatzkräften eine Auszeit. Für Notleidende gibt es dennoch Unterstützung.

Freising – Seit Monaten arbeiten die ehrenamtlichen Kräfte der Freisinger Tafel in Ausnahmezustand. Durch die Flüchtlingswelle aus der Ukraine hat sich die Zahl derer, die kostenlos Lebensmittel abholen, mehr als verdoppelt. Jetzt hat Tafel-Chef Manfred Schimmerer seinen Helferinnen und Helfern eine einmonatige Atempause verordnet. Im Regen stehen gelassen wird von der Tafel deshalb aber niemand. Mit Hilfe der FT-Leser-Spenden gibt es für die Auszeit der Ehrenamtlichen eine Lösung.

„Wir sind alle ziemlich platt“, betont Schimmerer. Schon die zweijährige Corona-Zeit hat die Vereinsmitglieder ziemlich belastet. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, stehen die Tafel-Mitarbeiter jede Woche vor einem Kraftakt. Die Zahl der Klienten hat sich durch die aus dem Kriegsgebiet geflüchteten Ukrainer mehr als verdoppelt. „Wir versorgen derzeit 250 bis 270 Altkunden und 320 bis 340 Ukrainer.“

Vorsitzender zieht Reißleine, um seine Leute zu schützen

Um dies überhaupt zu bewältigen, werden die beiden Gruppen, wie berichtet, jeweils in einem Zwei-Wochen-Rhythmus mit Lebensmitteln versorgt. „600 Abholer pro Woche hätten jeden Rahmen gesprengt“, betont Schimmerer. Doch auch so seien viele der etwa 60 Tafel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die wöchentlich zum Teil mehrfach im Einsatz sind, am Ende ihrer Kräfte – zumal 40 Prozent von ihnen mehr als 70 Jahre auf dem Buckel haben, zehn Prozent sind sogar älter als 80.

Um seine Leute zu schützen, zieht Schimmerer jetzt die Reißleine. „Bevor mir noch jemand zusammenbricht oder aufhört, habe ich gesagt: Wir machen eine einmonatige Auszeit.“ Von 8. August bis 4. September hat der Vorsitzende den Helfern Betriebsferien verordnet.

Tafel-Abholer werden mit Einkaufsgutscheinen versorgt

Diejenigen, die auf die Unterstützung der Tafel angewiesen sind, müssen sich aber keine Sorgen machen: Sie erhalten für diese Zeit Einkaufsgutscheine. „Wir starten diese Woche mit der Vergabe und setzen sie nächste Woche fort“, berichtet Schimmerer. Insgesamt werden 900 Bons à 20 Euro, 220 à zehn Euro je nach Familienstärke verteilt. Alles in allem sind das Gutscheine im Wert von 20 200 Euro.

Möglich ist das nur aufgrund der enormen Hilfsbereitschaft der Freisinger Bevölkerung. „Seit dem Aufruf im Freisinger Tagblatt im Frühjahr haben wir viele Spenden erhalten – und das reißt bis heute nicht ab“, sagt ein dankbarer Schimmerer. „Alle, die uns so grandios unterstützen, können sich darauf verlassen, dass jeder Euro eins zu eins für die Versorgung von Hilfsbedürftigen mit Lebensmitteln eingesetzt wird.“