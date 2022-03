Obwohl Warenlieferungen kleiner werden: Freisinger Tafel unterstützt Ukrainer - und bittet um Spenden

Von: Manuel Eser

Die Lebensmittel, die bei der Freisinger Tafel ankommen, werden seit einiger Zeit weniger. Dennoch will die soziale Einrichtung auch ukrainischen Flüchtlingen helfen – mit kreativen Lösungen. © dpa

Seit Herbst kämpft die Freisinger Tafel mit knappen Lebensmittellieferungen. Ukrainischen Flüchtlingen will der Verein dennoch helfen - mit kreativen Lösungen.

Freising – Für die Freisinger Tafel steht fest: Sie will den zahlreichen ukrainischen Flüchtlingen helfen, die in den Landkreis kommen. Das Problem: Die Lebensmittellieferungen von Supermärkten werden immer knapper. Der Verein steht vor einem Kraftakt der logistische Finesse und Kreativität verlangt.

Bis dato kommen rund zehn ukrainische Flüchtlinge zur Tafel. Doch die Zahl der Klienten wird zunehmen. Das ist Vorsitzendem Manfred Schimmerer bewusst. Er hat daher vor wenigen Tagen eine Sondersitzung einberufen, um die künftige Strategie zu besprechen, wie er dem Freisinger Tagblatt auf Nachfrage berichtet.

Tafel trifft Beschlüsse bei Sondersitzung

Der wichtigste Beschluss: „Wir lassen die Leute nicht allein, sondern versorgen sie. Wir reihen uns in diese enorme, beeindruckende Hilfsbereitschaft, die derzeit besteht, ein.“ Schimmerer hat sich in Absprache mit anderen Tafeln und seinen Vorstandskollegen auch darauf geeinigt, dabei unbürokratisch vorzugehen. Das bedeutet: In der Zeit, bis die ankommenden Flüchtlinge beim Landratsamt erfasst sind, erhalten sie auch ohne den sonst obligatorischen Berechtigungsschein Lebensmittel.

Dabei stehen die Tafeln allerdings vor einem großen Problem, wie Schimmerer berichtet: „Seit einiger Zeit gehen die Liefermengen zurück.“ Supermärkte und andere Geschäfte würden inzwischen oft anders kalkulieren als früher, zum Beispiel Waren, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen, in gesonderten Kisten zu deutlich reduzierten Preisen verkaufen. „Wir können froh sein, dass wir einen Lebensmittel-Onlinehändler aufgetan haben, der uns seit Herbst mit vielen Waren unterstützt.“

Kreative Lösungen für ein großes Problem

Im Anbetracht dessen, dass die Zahl der Kundinnen und Kunden, die zur Tafel kommen, bereits vor Putins Angriffskrieg auf die Ukraine um zehn Prozent nach oben gegangen ist bereitet Schimmerer der Trend knapper werdender Waren zwar Sorge, abschrecken lässter sich davon nicht. Seine Marschroute: „Wir kriegen das Problem in den Griff – mit kreativen Lösungen.“

In der Sondersitzung haben sich die Vorstandsmitglieder bereits mehrere Strategien überlegt. So will die Tafel die bereits bestehende Zusammenarbeit mit den Lebensmittelrettern von Food Share intensivieren und im Notfall die ausgegebenen Lebensmittel pro Person reduzieren. „Entweder wir packen die Tüten nicht mehr so voll wie bisher, oder wir können eben nur noch alle zwei Wochen Waren ausgeben“, erläutert Schimmerer, schließt aber eines aus: „Wir werden keine Wartelisten erstellen und jemanden, der akute Hilfe benötigt, allein lassen.“

Vorsitzender bittet um Spenden

Um die Einschnitte für Klienten möglichst klein zu halten, muss der Tafel-Vorsitzende einen neuen Weg gehen: Erstmals bittet er die Bevölkerung um Geldspenden, die zweckgebunden der Lebensmittel-Beschaffung dienen sollen. „Das ist nicht unsere Philosophie, weil wir eigentlich dafür stehen, Lebensmittel zu retten“, sagt er. „Wenn aber nicht mehr genügend da sind, bleibt uns nichts anderes übrig, als selbst Waren zu kaufen.“

Gut zu wissen

Wer helfen möchte, kann dies tun mit einer Spende auf das Konto der Freisinger Tafel bei der Sparkasse Freising, IBAN: DE 39-7005-1003 0014-8075-64, Stichwort: Lebensmittelhilfe.