„Einen Moosbüffel schmeißt nichts um“ - Großes Abschiedsinterview mit Helmut Hobmaier

Von: Manuel Eser

Teilen

Der offizielle Redaktionsleiter und die „heimliche Redaktionsleiterin“: So jedenfalls nannte Helmut Hobmaier seine Frau Tini bei seiner Abschlussfeier in der Redaktion. Dass er beim Presseball des FT, von dem das Foto stammt, auch moderiert hat, diesen Stress sieht man Helmut an – an den weniger gewordenen Haaren. © Lehmann

26 Jahre lang war Helmut Hobmaier FT-Chef. Dabei wollte er eigentlich nach Rio. Warum er froh ist, dass es anders kam, verrät er im großen Abschiedsinterview.

Freising - Er hat den Papst und den Ministerpräsidenten in Freising begrüßt, das Tagblatt zum 200-jährigen Bestehen und ins digitale Zeitalter geführt: Helmut Hobmaier hat beim Freisinger Tagblatt eine 26-jährige Ära geprägt. Nach rund 8000 Ausgaben unter seiner Regie ist er in Ruhestand gegangen – und hat dafür noch mal schnell die Rollen gewechselt. Statt, wie er es zeitlebens gewohnt war, Fragen zu stellen, hat er selbst seinem Kollegen und Nachfolger Manuel Eser Fragen beantwortet und dabei vieles verraten: Warum er in seiner Zeit beim FT Haare lassen musste, weshalb er ganz froh ist, dass er in Freising und nicht, wie eigentlich erträumt, in Rio gelandet ist, und zu welcher Veranstaltung er „zum Glück“ nie eingeladen wurde.

Helmut, Du hast über 8000 Ausgaben als Redaktionsleiter des Freisinger Tagblatts verantwortet. Gibt es die eine Ausgabe, auf den Du besonders stolz bist?

Die Ausgabe, in der wir über den Papstbesuch 2006 in Freising berichtet haben, war schon Extraklasse. Mehr als ein Dutzend Reporter und Fotografen waren permanent im Einsatz, und die zehn Sonderseiten waren erst Sekunden vor Redaktionsschluss im Kasten. Das war Champions League-Niveau.

Was hat Dich dazu bewogen, Journalist zu werden?

Die Aussicht, Korrespondent des Spiegel in Rio de Janeiro zu werden. Ich habe aber bald gemerkt: Lokaljournalismus hat was. Es ist die unmittelbarste, direkteste Art des Journalismus. Man kann im kleinen Vieles bewirken, hat Kontakt zu seinen Lesern. Und man steht wirklich mittendrin im Leben. Jeder Tag ist spannend. Und Freising ist viel sicherer als Rio.

Wie wir damals trotz zweistündiger Schafkopf-Mittagspause täglich eine flotte Ausgabe hinbekamen, wundert mich immer noch

Angefangen als Journalist hast Du bereits in den 80er Jahren - eine ganz andere Ära des Zeitungsmachens, oder?

Anfang der 80er Jahre gab es noch kein Handy. Das sagt eigentlich schon alles. Und man konnte auch nicht googeln, was man nicht wusste. Infos zu bekommen, war manchmal extrem mühsam. Es war sehr hilfreich, viel zu wissen. Wie wir damals, das war beim Erdinger Anzeiger, trotz zweistündiger Schafkopf-Mittagspause täglich eine flotte Ausgabe hinbekamen, wundert mich immer noch. Heute ist jede Information sofort verfügbar, Fotos und Texte werden in Sekunden übermittelt. Trotzdem haben die Redakteure heute mehr Stress als früher. Da stimmt irgendetwas nicht, oder?

Dasselbe hast Du möglicherweise gedacht, als Du 1997 Redaktionsleiter beim FT geworden bist. Als Erdinger hattest du keinen leichten Stand. Wie hast Du Dich akklimatisiert und Dir die Freisinger gewogen gemacht?

Die Irritation, dass einer aus Erding, das man aus Freisinger Perspektive als etwas größeres Bauerndorf betrachtet hat, hier den Laden schmeißen soll, war schon groß. Noch dazu war ich auch nicht CSU-Mitglied und wollte es auch nicht werden. Am Anfang war es schon hart, aber ich bin in Eitting aufgewachsen, und einen Moosbüffel schmeißt so schnell nichts um. Geholfen haben mir damals meine Ur-Freisinger Kollegen wie der Wolfgang Schnetz, der leider verstorbene Heinz Mettig oder Fotograf Rainer Lehmann, aber auch meine Youngsters in der Redaktion. Außerdem war mir meine Redaktionssekretärin Maria Hohlneicher-Kämmerling als kluge Ratgeberin stets eine große Stütze. Wir hatten gemeinsam so viel Spaß beim Zeitungsmachen, dass man das schnell an den Ausgaben gemerkt hat.

Highlight aus dem Schwarzweiß-Zeitalter: 1999 zog das Freisinger Tagblatt ins heutige Pressehaus am Bahnhof. „Der Neubau war ein unglaublich starkes Statement unseres Verlegers Dirk Ippen“, sagt der langjährige FT-Redaktionsleiter Helmut Hobmaier (l.). Mit dabei in ihren damaligen Funktionen: (v. r.) Freisings Anzeigenchef Klaus Pirhalla, Merkur-Verleger Dirk Ippen, Oberbürgermeister Dieter Thalhammer, Ministerpräsident Edmund Stoiber, Wirtschaftsminister Otto Wiesheu, FT-Verleger Friedhold Metz und Landrat Manfred Pointner. Dass er kurz zuvor noch im Aufzug eingesperrt war, sieht man Helmut gar nicht mehr an. © Lehmann

1999 ist das Freisinger Tagblatt von der Saarstraße in das neu errichtete Gebäude am Bahnhof gezogen – unseren jetzigen Sitz. War das damals ein Quantensprung?

Geografisch war es ein Mini-Umzug, aber der Neubau war ein unglaublich starkes Statement unseres Verlegers Dirk Ippen, ein Bekenntnis zum Lokaljournalismus. Wir waren extrem stolz, dort arbeiten zu können. Und es hat sich ja auch bestätigt. Die Lokalzeitungen sind am besten durch die Zeitungskrise gekommen.

Leider war ich da grad etwas gestresst. Ich bin nämlich bis drei Minuten zuvor im Aufzug gesteckt.

Zur Einweihung kam auch Ministerpräsident Edmund Stoiber. Wie hat sich der Landesvater gegeben, und war es für Dich eine eindrucksvolle Begegnung?

Der Stoiber war clever. Der hat sich vorher erkundigt, wie der Redaktionsleiter heißt und ist dann strahlend auf mich zugekommen: „Hallo, Herr Hobmaier. Ich habe schon Vieles von Ihnen gehört. Respekt. Eine super Zeitung machen Sie hier.“ Leider war ich da grad etwas gestresst. Ich bin nämlich bis drei Minuten zuvor im Aufzug gesteckt.

2004 durftest Du das 200-jährige Bestehen des Freisinger Tagblatts als Redaktionsleiter feiern.

Da gab es ein Riesenfest mit allem Drum und Dran. Aber das absolute Highlight war unsere mehr als 100 Seiten starke Sonderbeilage. Da blättere ich heute noch manchmal drin.

Als Redaktionsleiter hast Du viele Jahre auch den Presseball in Freising organisiert – eine Institution im Faschingskalender der Domstadt. Erzähl doch den jüngeren Lesern bitte mal, was damals geboten war!

Dass eine Zeitung einen Riesenball organisiert, und der Redaktionsleiter moderiert –das wirkt heute wie aus der Zeit gefallen. Damals konnte die Zeitung damit zeigen, welche gesellschaftliche Rolle, besser: Dominanz, sie in der Stadt spielte. Man riss sich um die Tickets. Wer auf dem Presseball war, gehörte dazu. Sehen und gesehen werden. Da spielte eine Top-Band, es traten im Abstand von einer halben Stunde Artisten und Showtanzgruppen auf, es gab Flugreisen zu gewinnen. Alles, was in Freising Rang und Namen hatte, drängte sich in Schwarzweiß auf die Tanzfläche. Ein Mega-Event, das allerdings auch zu meinem vorzeitigen Haarverlust geführt hat: Es war schön, aber auch schön stressig. Als ich spürte, dass Bälle dieser Art Auslaufmodelle werden, habe ich sofort aufgehört.

Du warst nicht nur für Karneval in Freising verantwortlich, sondern auch für Karitatives. Ist „Menschen in Not“ vielleicht Dein größtes Erbe?

Die Benefizaktion habe ich nicht erfunden, es war das vielleicht schönste Erbe meiner Vorgänger, das ich jetzt in gute Hände weitergebe. Es ist und bleibt eine riesige, perfekte Solidaritätsaktion im Landkreis, und sie fördert in der Adventszeit das Beste in den Menschen zutage: Mitgefühl. Das brauchen wir auch dringend.

Für die Innenstadt würde ich mir noch eine Fußgängerzone wünschen und viel mehr Bäume, einen regelrechten Wald.

Du hast jahrelang mitverfolgt, wie sich Freising entwickelt hat. Was wünscht Du der Stadt für die Zukunft?

Die Stadt Freising hat sich klug weiterentwickelt. „Meine“ Oberbürgermeister Dieter Thalhammer und Tobias Eschenbacher haben sehr viele Dinge auf den Weg gebracht, die jetzt fertig werden: Asam-Sanierung, Innenstadt, Tunnel. Freising steht sehr gut da und ist auch ohne Gewerbegebietsexzesse wie in Erding ausgekommen. Für die Innenstadt würde ich mir noch eine Fußgängerzone wünschen und viel mehr Bäume, einen regelrechten Wald. Vielleicht kriegt man das noch mal hin.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Und was wünscht Du den Freisingern?

Dass bald die dritte Startbahn beerdigt wird. Ich habe mein ganzes Journalistenleben gegen dieses Wahnsinnsprojekt angeschrieben und bin sehr glücklich, dass ich nie zu dessen Einweihung eingeladen werden musste.

Wenn wir Dich in zehn Jahren besuchen und einen Artikel über den Ruheständler Hobmaier schreiben – welche Überschrift wird der Artikel vermutlich haben?

„Ex-Tagblatt-Chef verblüfft die Wissenschaft: 74-Jähriger schaut jünger aus als vor zehn Jahren.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Helmut Hobmaier hat die Idee einer Heimatzeitung gelebt“: Auch langjährige Weggefährten haben den scheidenden FT-Chef Helmut Hobmaier gewürdigt.