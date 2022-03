Freisinger Tagblatt bei Instagram: Die Links zu unseren Artikeln - und das Impressum

Von: Armin Forster

Teilen

Das Freisinger Tagblatt, die Lokalausgabe des Münchner Merkur, ist auch bei Instagram vertreten - zu finden unter @freisinger_tagblatt. © afo/Freisinger Tagblatt/dpa

„Link in Bio“: Hier finden sich alle Beiträge, die das Freisinger Tagblatt auf seinem Instagram-Account postet. Auch zum Impressum geht es hier entlang.

Freising - Das Freisinger Tagblatt gibt‘s nicht nur als Zeitung und ePaper: Wir sind auch bei Facebook sowie Instagram vertreten. Wenn Sie dort unter unseren Feed-Posts den Hinweis „Link in Bio“ entdecken, gibt es zu dem Thema mehr zu lesen. Nachfolgend finden Sie die jeweiligen Artikel-Links. Das Impressum finden Sie hier.

„Beruf & Karriere 2022“ - Digitales Magazin mit 100 Seiten hier lesen

Sie suchen neue berufliche Herausforderungen oder wollen Ihre Karriere ankurbeln? Sie sind ein Arbeitgeber und würden gerne Ihr Recruiting optimieren? Egal ob für Arbeitnehmer oder -geber: Das Magazin „Beruf und Karriere 2022“ liefert auf 100 Seiten mit fundierten Artikeln und Top-Arbeitgebern der Region alles, was rund um das Thema Jobs in diesen Zeiten wissenswert ist. Am Donnerstag, 24. März, war das Heft als Beilage im Freisinger Tagblatt zu finden. Und hier können Sie sich durch die digitale Ausgabe „Beruf & Karriere 2022“ blättern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.