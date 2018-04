Zwei Karrieren – und Glück in der Liebe

Das Freisinger Tagblatt gratuliert

Drei Dinge haben das Leben von Rudolf Schindler in die richtige Richtung gedreht: Schon in jungen Jahren hat er die Liebe seines Lebens kennengelernt. Er führte mit Fleiß und Können die eigene Firma zum Erfolg. Und er setzte sich über Jahrzehnte für die Gemeinschaft ein – an der Spitze der Feuerwehr. Am Freitag feierte der Marzlinger jetzt seinen 90. Geburtstag – in beneidenswert guter Verfassung.