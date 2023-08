Freisinger THW-Brückenbau-Experten helfen in Slowenien

Nach verheerendem Unwetter

Das THW ist wieder als Helfer vor Ort: Nach dem verheerenden Unwetter in Slowenien haben sich Brückenbau-Experten auch aus Freising auf den Weg gemacht.

Freising – „Slowenien hat zur Bewältigung der Folgen des schweren Unwetters ein Hilfeleistungsersuchen bei der EU gestellt. Die Bundesanstalt Technisches hat auf dieses Ersuchen reagiert und erste THW-Kräfte nach Slowenien entsandt. Mit dabei ist ein Brückenbauspezialist aus Freising zur Lageerkundung vor Ort, der aktuell bereits die erste mögliche Einsatzstelle erkundet“, meldet Freisings Ortsbeauftragter Michale Wüst: „Das THW beobachtet seit den ersten Unwettern die Lage in Südosteuropa. Aus Slowenien wurde am Sonntagnachmittag ein offizielles Hilfeersuchen über den Europäischen Katastrophenmechanismus (UCPM) gestellt.“

In dem offiziellen Hilfeersuchen bat Slowenien gezielt um Unterstützung im Bereich der Räumung sowie im Brückenbau. Wüst weiter: „Diese Anforderung entspricht exakt dem Aufgabenspektrum der vom THW aufgestellten Fachgruppen Räumen und Brückenbau im Zivil- und Katastrophenschutz, die sich vor ziemlich genau zwei Jahren im Ahrtal nach der verheerenden Flutkatastrophe äußerst bewährt hatten. Die THW-Leitung hat für die Abwicklung dieses Einsatzes einen Leitungs- und Koordinierungsstab in Bonn eingerichtet und ein Auslandskoordinierungsteam zusammengestellt.“

Am späten Sonntagnachmittag wurde das THW Freising durch den THW-Landesverband Bayern beauftragt, „die Erkundung für den Teileinsatzauftrag Brückenbau vor Ort in Slowenien zu übernehmen und Einsatzvorbereitungen für den Transport und Bau von Behelfsbrücken, vermutlich vorrangig des Typs Bailey, einzuleiten“.

Wüst schildert: „Am Montag rückte der Gruppenführer der Freisinger Fachgruppe Brückenbau, Florian Wigger, gemeinsam mit zwei weiteren Spezialisten vom für den Einsatz aktivierten Sammelpunkt im Ortsverband Rosenheim mit der Vermessungsausstattung der Brückenbaugruppe nach Slowenien aus. Der Auftrag lautet vor Ort mit den zuständigen Behörden mögliche Behelfsbrückenstandorte zu erkunden und entsprechende Brückenplanungen zu erstellen. Die Einsatzdauer ist zunächst mit zwei Wochen geplant.“

Derzeit sei laut Freisinger Ortsbeauftragtem „das Erkundungsteam nach einem kurzen Briefing vor Ort gemeinsam mit dem slowenischen Zivilschutz auf der Anfahrt zur ersten Einsatzstelle“. Parallel dazu laufen im Ortsverband derzeit weitere Einsatzvorbereitungsmaßnahmen sowie die logistische Detail-Planung, um die im Ortsverband gelagerten zwei Behelfsbrücken vom Typ Bailey mit je 30 Metern Länge auf Anforderung hin kurzfristig in das Schadensgebiet verlegen zu können.

Weitere Behelfsbrücken auch anderen Typs werden in den Brückenbaulagern des Bundes vorgehalten.

Stadt Freising hat Hilfe angeboten

Und auch Freisings Bürgermeisterin Eva Bönig hat sich bei Vertretern von Freisings Partnerstadt Skofja Loka telefonisch erkundigt, wie die Lage dort ist – und hat Hilfe aus Freising angeboten, wie sie im Finanzausschuss am Montag kurz bekanntgab. Die gute Nachricht: Die Partnerstadt sei nicht so schlimm betroffen wie andere Städte und Regionen in Slowenien, wie Böig sagte. In einer Krisensitzung am gestrigen Dienstag hat man in Skofja Loka besprochen, ob Hilfe aus der Partnerstadt Freising benötigt werde. Bönig und ihre Bürgermeisterkollegin Birgit Mooser-Niefanger werden mit der Partnerstadt in Kontakt bleiben und, sollte Hilfe benötigt werden, diese in die Wege leiten.