Bunte Aktionen für ein blühendes Freising

Die Freisinger Umwelttage sind heuer besonders aktuell: „Insektenvielfalt – Freising blüht auf“ ist das Motto.

Freising –der sich über drei Tage erstreckenden Veranstaltung „im Jahr der Insekten“, wie OB Tobias Eschenbacher die Programmvorstellung für die Zeit vom 12. bis 14. Juli einleitete. Und auch die Bürger sind gefragt: Man kann sich beim Wettbewerb „Insektenfreundliche Gärten Freising“ anmelden.

„Das Thema ist ernst“, sagte Freisings Umweltreferent Manfred Drobny. Mit den Umwelttagen wolle man die Leute informieren und animieren, das Thema Insektensterben und Artenvielfalt stärker in den Fokus zu nehmen.

Los geht es am Freitag, 12. Juli, mit „Musik & Talk im Amtsgerichtsgarten“ (bei schlechtem Wetter im Großen Sitzungssaal des Rathauses) ab 19 Uhr: Neben einem Einführungsvortrag von Professor Christian Habel vom Lehrstuhl für Zoologische Evolutionsbiologie der Uni Salzburg wird es eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde geben. Teilnehmer: Habel selbst, Professor Annette Freibauer von der LfL, Eva Bönig (2. Bürgermeisterin) und Hans Well. Der wird auch zusammen mit seiner Gruppe Wellbappn den Abend mit hintergründigen, satirischen und feinsinnigen Musikstücken umrahmen – wie man das von den Well-Brüdern eben gewohnt ist.

Der eigentliche Aktionstag ist dann der Samstag, 13. Juli, wenn in der Oberen Altstadt zahlreiche Vereine, Organisationen und Institutionen mit Informationsständen vor Ort sind, wenn man mit dem Bund Naturschutz Insekten-Nistkästen basteln oder das bunte Leben der Bienen erleben kann. Dazu noch diverse Exkursionen, die sich alle irgendwie mit dem Thema Insekten befassen. Und auch am Sonntag, 14. Juli, wird es weitere Ausflüge und Führungen geben, außerdem Musik und Poesie im Amtsgerichtsgarten (bei schlechtem Wetter im Sainer-Haus, Obere Domberggasse 15).

Begleitet werden die Freisinger Umwelttage von einer Ausstellung des Bund Naturschutz Landshut mit einer Ausstellung im Foyer des Verwaltungsgebäudes an der Amtsgerichtsgasse 6: „Tatort Garten“ wird am Montag, 8. Juli, um 19 Uhr von BN-Artenschutzreferentin Christine Margraf eröffnet, und ist bis Freitag, 19. Juli, zu sehen.

Und dann ist da eben noch der Wettbewerb „Insektenfreundliche Gärten Freising“: Bis zum 21. Juni können die ausgefüllten Bewerbungsbögen, die es im Bürgerbüro, in der Touristinfo, in der Stadtbibliothek, im Bau- und Planungsreferat sowie unter www.freising.de gibt, abgegeben werden (entweder per Mail an beate.metz@freising.de oder per Post an Stadt Freising, Amt 61 / Stadtplanung und Umwelt, z. Hd. Frau Metz, Amtsgerichtsgasse 1, 85354 Freising). zz