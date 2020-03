Freisinger flüchtet nach Crashfahrt - Polizei schnappt ihn

Nur kurz dauerte die Flucht eines 26-jährigen Autofahrers aus Freising. Die Polizei hatte ihn bald geschnappt. Zuvor hatte der mann eine spektakuläre Crashfahrt hingelegt.

Freising– Ein 26-jähriger Freisinger war mit seinem Renault in der Nacht zum Samstag gegen zwei Uhr früh auf der Giggenhauser Straße stadteinwärts unterwegs, als er laut Polizei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geriet, in einen Zaun krachte, einen Ampelmasten touchierte und schließlich in einer Einfahrt zum Stehen kam. Ein Zeugen beobachte, wie der Autofahrer seinen Pkw verließ und flüchtete. Der 26-Jährige konnte aber wenig später von der Polizei gestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,58 Promille. Nach der Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins erwarten den jungen Mann nach Angabe der Freisinger Polizei nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

