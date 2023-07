Künstliche Intelligenz: „Es braucht ein ethisches Grundgerüst“

Von: Andrea Beschorner

Keine Angst vor Künstlicher Intelligenz: Prof. Dr. Christian Stummeyer stellte beim Unternehmertag Chancen und Nutzen von ChatGPT vor. © Lehmann

Ein Impulsvortrag von Prof. Dr. Christian Stummeyer beim Freisinger Unternehmertag zeigt das Potenzial von ChatGPT auf - und blickt in die Zukunft.

Freising – „Seit ChatGPT sind Hausaufgaben und Projektpräsentationen bei uns daheim kein Thema mehr.“ Angela Flohr, die Moderatorin des dritten Unternehmertags von Freisinger Bank und dem Freisinger Tagblatt, sagte es mit einem Augenzwinkern – und schickte eine ernste Frage hinterher: „Ist das etwas, was uns Angst machen muss oder muss es uns begeistern?“ – und übergab das Wort an Prof. Dr. Christian Stummeyer, der in seinem Impulsvortrag „Megatrend Generative KI – das Potenzial von ChatGPT & Co“ die Gäste mit in die spannende Welt der künstlichen Intelligenz nahm.

Die Demonstration des Systems

Für alle, die bis dato noch nie mit ChatGPT in Berührung gekommen sind, demonstrierte er, was mit dem Programm möglich ist, aber auch, wo es (noch) an seine Grenzen stößt. Die Gäste wurden Zeuge davon, wie nach Eingabe weniger Eckdaten eine nahezu perfekte Stellenausschreibung verfasst wurde. Stummeyer erläuterte auch, wie das Ganze funktioniert – stark verkürzt und vereinfacht: „Die Theorie dahinter ist, ein statistisches Sprachmodell zur Vervollständigung von Text.“ Sprich: „Das Programm hat keine Ahnung, was es da schreibt – der Zufall spielt hier eine Rolle.“

ChatGPT findet also für einen Text das passende nächste Wort – und das so lange, bis ein Abbruchkommando gegeben wird. In Unternehmen kommt das Programm bereits in ganz unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz: In Marketing, Vertrieb und Kundenservice ebenso wie in Verwaltungen, im Bereich Recruiting und vielen mehr. Dabei habe der Nutzer die Möglichkeit, die Eckdaten genau festzulegen, etwa wer mit dem Text angesprochen werden soll, wie die Tonalität sein soll – etwa lustig, verärgert, freundlich. „Sie können die Rolle desjenigen vorgeben, der schreibt und das Format festlegen.“ Am Ende kam ein Text heraus, der laut Stummeyer „durchaus als Stellenanzeige genutzt werden kann“. Wie rasant sich das Programm weiterentwickelt, veranschaulichte er am Beispiel KI-Abitur: So hat man 2022 die ChatGPT-Version 3.5 Abi „schreiben“ lassen. Ergebnis: durchgefallen. Die Version 4.0 hat das Abi 2023 mit einem Notendurchschnitt von 2 minus bestanden.

Eine Menge Potenzial

Auf die Frage, ob wir uns davor fürchten müssen, dass das System uns gefährlich werden könnte meinte Stummeyer: „Sie können mit einem Spaten einen Baum pflanzen oder jemanden erschlagen – es kommt immer darauf an, wofür es eingesetzt wird.“ Angst davor, dass diese KI ein eigenes Bewusstsein entwickle und damit die Weltherrschaft übernehme, müsse man nicht haben. Und wie groß ist die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt? Die Antwort darauf fiel ernüchternd aus: „Überlegen Sie sich gut, ob Sie einen Job annehmen, den auch die KI machen könnte.“ Fazit: „It’s easy to learn, hard to master.“ Künstliche Intelligenz berge eine ganze Menge Potenzial für die Unternehmen, um diese erfolgreicher zu machen.

Stummeyer schloss seinen Vortrag mit der wohl wichtigsten Botschaft ab: „Es braucht ein ethisches Grundgerüst, um KI zu formen – die KI muss transparent sein, darf die Würde des Menschen nicht verletzen und der Datenschutz muss gewährleistet sein.“

Zur Person

Christian Stummeyer ist Professor für Digital Commerce an der Technischen Hochschule Ingolstadt und berät zahlreiche Großunternehmen und Mittelständler zu den Themen Digitalstrategie, E-Commerce, Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation.