Freisinger Verein macht Werbung für Organspende-Ausweis: „Was soll ich im Sarg noch mit meiner Leber?“

Seinen ramponierten Organspende-Ausweis hat Markus Bauer (l.) aus Moosburg im Beisein seiner Töchter Hanna (2) und Ella (5) erneuern lassen. Dafür gab es einen Euro in die Spenden-Box von Roland Kittmann (r.). Er sponsert pro ausgefülltem Ausweis einen Euro, um Menschen zum Mitmachen zu animieren. © Lorenz

Es war eine Aktion auf dem Schlüter-Areal, mit der Engagierte für etwas wichtiges die Werbetrommel rührten: Das Ausfüllen eines Organspende-Ausweises.

Freising – Lidwina Rehms hat vor über zehn Jahren eine Niere transplantiert bekommen und weiß deshalb: „Ohne einen Spender wäre ich längst tot.“ Zusammen mit weiteren Betroffenen und Angehörigen des Vereins „Hilfsgemeinschaft der Dialysepatienten und Transplantierten Freising“ warb die 62-Jährige am Samstag, dem Tag der Organspende, auf dem Schlüter-Areal in Freising für das Ausfüllen eines Organspende-Ausweises. Denn eines ist völlig klar: Jedes einzelne Organ zählt und kann einen Menschen retten – nur Spender gibt es leider immer noch viel zu wenige.

Das Wetter war bestens, die Einkaufslaune der Leute noch besser, aber dennoch blieben vor dem Stand des Freisinger Vereins nicht so viele stehen, wie es nötig und wünschenswert gewesen wäre. „Ich hab’ schon einen“, war oft zu hören. Ob das stimmt, ist freilich nicht zu überprüfen. Dennoch setzt der Verein ganz viel Engagement in seine Aufklärungsarbeit, denn jeder einzelne Organspender zählt. Die Zahlen: Rund 9100 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste, gespendet wurden postmortal 2020 um die 910 Organe.

„Ich bin seit 2013 transplantiert“, erzählte Hans Wimmer, der aufgrund einer Nierenzysten-Erkrankung dialysepflichtig wurde und elf Jahre auf eine Niere warten musste. Seine Erinnerung an die Blutwäsche: „Sehr anstrengend!“ Diese anstrengende Prozedur, drei Mal in der Woche, muss hingegen der Vereinsvorsitzende Frank Handgrödinger immer noch über sich ergehen lassen. Auch er bräuchte eine Spenderniere. Da er allerdings viele Antikörper hat, ist die Sachlage komplizierter, denn es könnte so eine Organ-Abstoßung drohen.

„Die Dialyse beeinflusst unser ganzes Leben. Dazu kommen noch die zahlreichen Krankenhausaufenthalte“, erklärte Frank Handgrödingers Ehefrau Alexandra. So sind zwar die Lebensgeschichten und Schicksale der Betroffenen vor Ort unterschiedlich, aber in einem Punkt sind sich alle einig: Die Politik muss sich zu einer Widerspruchslösung entscheiden. Das heißt: Jeder ist solange Organspender, bis er nicht seinen Widerspruch ausgedrückt hat.

„Ohne einen Spender wäre ich längst tot“, sagt (v. l.) Lidwina Rehms, die mit ihren Kolleginnen und Kollegen von der Hilfsgemeinschaft der Dialysepatienten und Transplantierten Freising, Roland Kittmann, Christine Robinson, Frank Handgrödinger, Hans Wimmer, Karin Jokisch und Alexandra Handgrödinger für Organspende-Ausweise warben. © Lorenz

Wenig Verständnis für Menschen, die keinen Spenderausweis mit sich führen, hat Markus Bauer aus Moosburg, der den Info-Stand dafür nutzte, um sich einen neuen Ausweis zu besorgen, da der alte schon relativ ramponiert war. Der 33-jährige Moosburger, der gerade mit seinen zwei Töchtern vom Einkaufen kam, fand klare Worte: „Was soll ich im Sarg noch mit meiner Leber anfangen?“ Er wolle einfach nur helfen, weshalb er am Samstag auch erneut zur Entnahme von Organen und Gewebe einwilligte. Was er sich wünscht: „Es sollte jeder bei der Führerscheinprüfung aktiv gefragt werden, ob er Organe spenden möchte – so wie in Amerika.“

Um noch mehr Leute zur Unterschrift zu animieren, hat sich Roland Kittmann etwas Besonderes einfallen lassen: Mit jeder Unterschrift spendet er einen Euro an den Förderkreis für nierenkranke Kinder, München e.V., auf jeden Fall mindestens 500 Euro. Diese Sonderaktion möchte Kittmann noch weitere vier Wochen verlängern, sodass sich Bürger, die sich online bei dem Verein melden, auch weiterhin zugleich eine gute Sache unterstützen.

Gut zu wissen

Weitere Informationen sind auf der Website des Vereins Hilfsgemeinschaft der Dialysepatienten und Transplantierten Freising unter www.dia-tx.de zu finden. Hier kann auch via Mail die Unterschrift eines Organspende-Ausweises bekannt gegeben werden, womit dann ein Euro von Roland Kittmann gespendet wird.

Richard Lorenz

