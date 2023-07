Freisinger Volksfest 2023: Bewährtes bleibt - Gute Nachricht beim Bierpreis

Von: Andrea Beschorner

Freuen sich aufs kommende Freisinger Volksfest: (v. l.) Jochen und Nadine Mörz, Stefan Klopfer, Anton Frankl, Benjamin Küster, Karin Gürtner, OB Tobias Eschenbacher, Rudolf Hellerbrand, Michael Metz, Max Riemensperger. © Lehmann

Weder Bier noch Hendl werden teurer, im Gegenteil. Und auch sonst gibt es viele gute Gründe für die Freisinger, sich aufs Volksfest 2023 zu freuen.

Freising – Dass Freising nach zehn Jahren einen neuen Festwirt bekommt, steht schon lange fest. Und trotzdem wird, wie Festreferent Anton Frankl beim OB-Pressegespräch am Montag sagte, „das Thema auf- und ab diskutiert“. Doch jetzt ist es fix: Die Freisinger müssen nicht um ihre lieb gewonnenen Traditionen fürchten. Frankl wünscht sich, „dass die Leute jetzt zum Diskutieren aufhören und dem neuen Festwirt eine Chance geben“.

Der neue Festwirt Jochen Mörz stellte dann auch kurz und unaufgeregt vor, was vom 1. bis 9. September im Freisinger Festzelt an der Luitpoldanlage über die Bühne gehen wird, versprach, das Rad nicht neu erfinden zu wollen und konnte auch mit ein paar Zahlen beruhigen: Seine Familie sei seit 60 Jahren im Volksfestgeschäft daheim, er selbst seit 33 Jahren auf dieser Reise.



Nach Freising rückt er mit einer Crew von 200 Personen an, darunter sechs Köche. Die Maß Bier kostet auf dem Freisinger Volksfest 10,50 Euro und ist somit sogar zehn Cent günstiger als 2022. Ebenso das halbe Hendl, das – 600 Gramm schwer – 11,50 kosten wird. An drei Tagen wird ein Ochs gegrillt. Am Bestuhlungsplan inklusive Boxen werde man festhalten, ebenfalls freilich am Biergarten – der wieder zu 70 Prozent überdacht ist.



Musikauswahl zwischen Tradition und Party

Die Auswahl der Musikkapellen und Bands stellte Festwirtstochter – zuständig für das Management – Nadine Mörz vor: Hier bewegt sich die Auswahl zwischen Tradition und Party, zwischen der Oktoberfestkapelle Schwarzfischer und der Partyband Zurck zu dir!, zwischen Helmut Schranner und, wie berichtet, Dolce Vita. In der Weinhalle und im Nachtcafé hält Chef Max Riemensperger an jeweils sechs Öffnungstagen fest. „Die zwei Sonntage bleiben wie schon letztes Jahr zu, das ist dem Personalmangel geschuldet“, erklärte er. Auch die Nacht der Tracht gibt es wieder.



Und weil laut Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher das Wichtigste beim Volksfest gutes Festbier ist, waren beim Pressegespräch auch Vertreter der beiden Brauereien anwesend. Rudolf Hellerbrand und Karin Gürtner von der Staatsbrauerei Weihenstephan – deren Bier in der ersten Volksfesthälfte fließt – verwiesen auf die öffentliche Festbierprobe am Donnerstag, 17. August, von 17 bis 21 Uhr auf dem Marienplatz: Man habe sich mit dem Hofbrauhaus wieder darauf verständigt, das Bier gegen eine Spende von einem Euro abzugeben, der Erlös geht an eine karitative Einrichtung. Michael Metz, der neue Geschäftsführer des Hofbrauhauses, präsentierte die Eckdaten des Biers der zweiten Volksfesthälfte: sechs Prozent Alkoholgehalt, 13,2 Prozent Stammwürze. Farbe: goldgelb.



„Wir sind absolut zuversichtlich, dass es ein gutes, schönes Volksfest wird – und mit dem neuen Wirt auch langfristig gut bleibt“, sagte Rathauschef Eschenbacher, der schon jetzt an die Gäste appellierte, die Gastronomie nach der Coronakrise und der Tatsache, dass sich viel Personal beruflich umorientiert habe und man deshalb vor großen Herausforderungen stehe, mit Geduld und einer gewissen Nachsicht zu behandeln.

Volksfest-Auftakt

Das Volksfest beginnt am Freitag, 1. September, mit einem Standkonzert am Marienplatz um 15 Uhr. Um 16 Uhr startet der Festzug zum Festzelt. Bieranstich durch den OB ist um 17 Uhr.