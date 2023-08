Der Freisinger Volksfest-Countdown läuft: Die ersten Termine zum Vormerken

Von: Wolfgang Schnetz

Mit einem bunten Rahmenprogramm rund um das Volksfest Freising – dessen Vergnügungspark gerade aufgebaut wird (Bild) – ist für Stimmung gesorgt. © Lehmann

Der Volksfest-Countdown läuft: Ab Freitag, 1. September, ist auf dem Festplatz und in der Altstadt für viel Unterhaltung gesorgt. Hier die ersten Termine.

Freising – Zur Volksfesteröffnung findet am Freitag, 1. September, ab 15 Uhr das Standkonzert mit der Freisinger Stadtkapelle, die heuer ihren 25. Geburtstag feiert, auf dem Marienplatz statt. Gegen 16 Uhr erfolgt der Eröffnungsauszug zum Festplatz in der Luitpoldanlage, und gegen 17 Uhr zapft Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher mit Festreferent und Stadtrat Anton Frankl im Festzelt an. Der Festzug zieht heuer wieder über die Untere Hauptstraße, General-von-Nagel-Straße, Isar- und Luitpoldstraße in die Luitpoldanlage.

Die Teilnehmer sind: die Stadtkapelle Freising, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Freising, das Festgespann der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan und das Festgespann der Festwirtsfamilie, die Studentenverbindungen, die Festzeltkapelle Otto Schwarzfischer, der Fest- und Ehrenwagen der Stadt mit der Ehrenkutsche des Oberbürgermeisters, der Trachtenverein Almrausch Edelweiß, die Schützenvereine und Böllerschützen, die Schaustellerfestwagen sowie Oldtimer mit Ehrengästen und Schlüter-Traktoren.

Das große Standkonzert auf dem Marienplatz gestalten am ersten Volksfestsonntag, 3. September, ab 10.30 Uhr die Franzensdorfer Ortskapelle aus Groß-Enzersdorf (Österreich), der Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Trostberg, die Stadtkapelle Freising sowie der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Freising. Die Moderation übernimmt Festreferent und Stadtrat Anton Frankl.

Aus Gründen des Umweltschutzes findet heuer wieder nur ein Feuerwerk statt: Zur Halbzeit steigt am Mittwoch, 6. September, gegen 21.30 Uhr das große Brillant-Feuerwerk am Festplatz.

SportlicheTraditionstermine

Zu den Höhepunkten im Sport-Rahmenprogramm zählen der Internationale Freisinger Volksfestlauf am Samstag, 2. September, ab 16 Uhr auf der Laufstrecke in der Innenstadt und das Radrennen am Sonntag, 10. September, ab 12 Uhr auf der Traditionsstrecke in Neustift.

Die Anliegerinnen und Anlieger werden zudem gebeten, in der Innenstadt wieder ihre Häuser während der Volksfestzeit zu beflaggen – auch die Stadt hisst ihre Fahnen am Marienplatz.

Gut zu wissen

Alle Informationen gibt’s online unter https://volksfest.freising.de.