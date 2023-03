Freisinger Volksfest: Die Ära des Festwirts Ludwig Tauscher ist zu Ende

Von: Helmut Hobmaier

Die Krüge hoch wird auch heuer ab 1. September das Motto im Festzelt lauten. Dort wird dann aber ein anderer Festwirt das Zepter schwingen – oder eine Festwirtin. © Lehmann

Dem langjährigen Freisinger Volksfestwirt Ludwig Tauscher ist das unternehmerisches Risiko zu hoch. Er wird nicht mehr Festwirt sein. Wer folgt nach?

Freising – Beim Freisinger Volksfest wird heuer die Ära des beliebten Festwirts Ludwig Tauscher zu Ende gehen. Dem Deggendorfer Event- und Catering-Profi, der das Fest von 2012 bis 2022 mit seiner Frau Stefanie auf hohem gastronomischen Niveau betrieb, ist angesichts steigender Kosten und vieler Krisen das unternehmerische Risiko eines Volksfests zu hoch. Die gute Nachricht: Das Volksfest-Team im Freisinger Rathaus hat einen „heißen Kandidaten“ für die Tauscher-Nachfolge gefunden, der bald vorgestellt werden soll.

Corona ging Wirten an die Substanz

„Es kam einfach alles zusammen“, begründet Ludwig Tauscher seine Entscheidung, sich aus dem Volksfestgeschäft zu verabschieden: Zu den steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen – Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Lebensmittel – käme bei einem Volksfest ein besonders hohes Risiko für den Wirt: Wie wird das Wetter? Wie viele Besucher kommen angesichts der Inflation? Wird am Volksfest gespart?

Ludwig Tauscher sagt: „Es kam alles zusammen“. © Archiv: Lehmann

In Freising sei bereits vor Corona der Bierumsatz zurückgegangen, oft herrschte nicht gerade ideales Volksfestwetter. Trotzdem: „Ohne Corona wäre es vielleicht anders gekommen“, sagt Tauscher. Doch zwei Jahre Pandemie hätten an der Substanz gezehrt – „das hängt uns schon noch nach“. Ein Grund mehr, sich auf das viel besser kalkulierbare Kerngeschäft zu konzentrieren: die Event-Gastronomie und Catering.

„Freising hat mir wirklich gut getaugt“, sagt der scheidende Festwirt. „Aber ich wollte auch keine Sparversion mit reduzierter Fläche oder eine drastische Bierpreiserhöhung. Wir haben in Freising immer sehr viel Aufwand betrieben, und es war immer ein sehr schönes Volksfest. Aber weglassen, das ist nicht mein Ding“.

Stadtverwaltung war „sehr überrascht“

Die Absage Tauschers hat die Stadtverwaltung kalt erwischt: „Wir waren schon sehr überrascht“, berichtet Stefan Klopfer, Chef des Freisinger Ordnungsamts – „auch der Oberbürgermeister“. Schließlich sei man immer hochzufrieden gewesen. Eine Begründung für seinen Rückzug habe der langjährige Festwirt der Stadt gegenüber nicht abgegeben.

Die schwierigen Rahmenbedingungen hätten dann die Suche nach einem neuen Festwirt nicht einfacher gemacht: „Das war schon eine Sisyphusarbeit“, sagt Klopfer. Viele bewährte Festwirte hätten bereits andere Verpflichtungen, andere Wirte schreckten die hohen Energiepreise und der Mangel an Bedienungen ab. „Und schließlich muss der Festwirt auch unseren Ansprüchen genügen“, betont der städtische Volksfest-Organisator.

Dennoch wurde man fündig: Man sei in der „finalen Abstimmung“, so Klopfer. Alles laufe auf einen sehr vielversprechenden „heißen“ Kandidaten hinaus, der für drei Jahre (2023 bis 2025) unter Vertrag genommen wird. Er soll in etwa zwei Wochen vorgestellt werden. Nur eines wurde verraten: Es ist kein Gastronom aus dem Landkreis Freising.

Schausteller sind fast alle wieder an Bord

Unter Dach und Fach sind bereits die Schausteller. Einige wenige hätten während der Pandemie aufgegeben, berichtet Klopfer. „Im Großen und Ganzen aber kommen wieder alle beliebten Schausteller nach Freising.“ Der Termin zwischen Landshuter Volksfest und Oktoberfest sei für viele Schaustellerbetriebe günstig: „Da nehmen sie Freising gerne noch mit. Das liegt praktisch auf der Tour“.

Gut zu wissen

2020 und 2021 fand das Freisinger Volksfest wegen der Pandemie nicht statt. Stattdessen gab es 2021 in der Luitpoldanlage eine Mini-Ausgabe.

Das 92. Freisinger Volksfest findet heuer von Freitag, 1. September, bis Sonntag, 10. September statt (Luitpoldanlage).