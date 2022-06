Freisinger Vorzeige-Wohnprojekt: Krieg und Corona machen alles teurer

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Rund 300.000 Euro teurer wird das Projekt Mehrgenerationenwohnen an der Katharina-Mair-Straße in Lerchenfeld. Bislang waren 30 Millionen Euro anvisiert. Foto: Stadt Freising © Stadt Freising

Das städtische Mehrgenerationenwohnen an der Katharina-Mair-Straße in Lerchenfeld hat abermals mit einer Kostenerhöhung zu kämpfen.

Freising - Wie am Montag im Finanzausschuss von Hochbauamtsleiter Robert Naujokat bekannt gegeben wurde, wird man wohl noch einmal rund 300.000 Euro drauflegen müssen. Bei welcher Summe man nach Abschluss der Maßnahme genau landet, könne man jetzt aber noch nicht sagen.

Eigentlich ging es am Montag darum, die Möblierung der Gemeinschaftsräume plus Ausstattung von zehn Wohnungen mit Küchenzeilen zu beschließen – was der Finanzausschuss auch genehmigte. Doch um mehr Geld ging es, als Naujokat den aktuellen Projektstand erläuterte: „Die Baustelle läuft so, wie es zu erwarten ist“, sagte der Hochbauamtsleiter.

Schon 2020 musste man drauflegen: 30 Millionen Gesamtkosten

Im Oktober dürfte der Bauteil B, im November der Bauteil A fertiggestellt sein – auch wenn man mit den Folgen der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise zu kämpfen habe. Aus diesen Gründen sei auch die Kostensituation „etwas angespannt“. Nachdem 2018 der Projektbeschluss mit einer Summe von 25,65 Millionen Euro gefasst worden war, musste man Ende 2020 schon einmal draufsatteln: Der Stadtrat musste Projektkosten in Höhe von 30 Millionen Euro genehmigen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dabei hatte man bereits eine Kostensteigerung um 9,4 Prozent bei den noch auszuschreibenden Gewerken angesetzt. Doch laut Statistischem Bundesamt seien die Kosten seit 2020 um über 20 Prozent gestiegen. Die Folge: Rund 300.000 Euro wird man wohl noch einmal drauflegen müssen. Genaue Zahlen könne man aber erst nach Abschluss des Projekts nennen, sagte Naujokat.

Auch die Küchenzeilen schlagen zu Buche

Wie der Hochbauamtsleiter auf Nachfrage von Peter Warlimont (SPD) berichtete, dürfte eine Kostensteigerung in diesem Rahmen noch keine Auswirkungen auf die künftigen Mietpreise haben. „Wenn die Mehrkosten aber noch höher sind, muss man schauen“, so Naujokat.

Der Finanzausschuss nahm den Sachstandsbericht zur Kenntnis, wird Ende 2022 einen Beschluss zu den abschließenden Projektkosten herbeiführen, und genehmigte außerdem die Möblierung der Gemeinschaftsräume und die Ausstattung von zehn Wohnungen mit Küchenzeilen zum Preis von 65.000 Euro. Die Gefahr, dass man die Wohnungen nicht vermieten könne, bestehe in keiner Weise: Das Bewerbungsverfahren laufe gut, es gebe mehr Bewerber als Wohnungen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.