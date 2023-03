Freisinger Vorzeigeprojekt: Ins Mehrgenerationenhaus kehrt Leben ein - Aber Kosten steigen nochmals

Teures Projekt: Das Mehrgenerationenhaus an der Katharina-Mair-Straße in Lerchenfeld wird nochmal teurer – um rund 750.000 Euro.

Erste Mieter bereits eingezogen

Die ersten Mieter sind bereits eingezogen: Ins Freisinger Vorzeigeprojekt kehrt bereits Leben ein. Aber: Es wird nochmal teurer.

Freising – „Es gibt eine gute und eine weniger gute Nachricht“, leitete Hochbauamtsleiter Robert Naujokat die Finanzausschuss-Sitzung am Montag ein. Der Grund: In das Mehrgenerationenhaus an der Katharina-Mair-Straße sind schon die Ersten eingezogen. Der Neubau ist ein Vorzeigeobjekt moderner Bau- und Wohnkultur. Allerdings, und das war jetzt die schlechte Nachricht, sind erneut die Kosten dafür in die Höhe gegangen – und zwar um 750.000 Euro auf insgesamt 30,75 Millionen Euro.

„Es gibt ein unglaublich großes öffentliches Interesse an dem Mehrgenerationenhaus“, erklärte Naujokat. Und: Die ersten Mieter seien bereits im Februar einzogen. Den aktuellen Projektstand zeigte Naujokat mittels zahlreicher Bilder: von den Ein-Zimmer- bis zu den Familienwohnungen mit bis zu fünf Räumen.

Fertig gestaltet sind auch die attraktiven Gemeinschaftsräume mit Waschsalons, wie auch einem Mehrgenerationen-Café als zentralem Treffpunkt. „Auch Urban Gardening ist natürlich möglich“, berichtete Naujokat – und zwar entweder auf der Dachterrasse oder im Freibereich des Gartens, in dem zahlreiche Spielgeräte installiert sind.

Das Büro für den Streetworker steht noch leer

Hier hakte Susanne Günther (Grüne) ein, die wissen wollte, ob die Spielgeräte selbst auch barrierefrei seien – also etwa geeignet für Rollstuhlfahrer. Das sei allerdings laut Naujokat nicht der Fall. Ebenfalls untergebracht im Mehrgenerationenhaus ist ein Büro für Streetworker. Die müssen allerdings noch akquiriert werden. Die Stadt Freising sucht derzeit händeringend nach geeigneten Kräften, findet aber keine.

Was Naujokat noch anmerkte: „Auch die Fassadenbegrünung wächst schon – in drei bis vier Jahren sollte alles bewachsen sein“. Soviel zu den guten Nachrichten.

Die schlechten: Das Projekt wird nochmal teurer. Neu sind die Kostensteigerungen bei dem Bau freilich nicht: Die Ursprungskostenplanung aus dem Jahr 2018 war mit 25,65 Millionen Euro deutlich niedriger angesetzt. Die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine hätten laut Naujokat aber immer wieder für „massive Preissteigerungen“ gesorgt, ein stetes Nachjustieren der Kosten sei deshalb nötig gewesen. „Oft bekamen wir gar keine Angebote und mussten mehrmals ausschreiben“, sagte der Hochbauamtsleiter. Seine neueste Rechnung: Das Mehrgenerationenhaus wird um 750.000 Euro mehr kosten – diese seien allerdings im Haushalt 2023 eingestellt.

Das Projekt hat Vorbildcharakter

„Ich bin froh, dass wir uns dieses Projekt zugetraut haben“, betonte Monika Schwind (FSM), die auch darauf verwies, dass bei diesem Projekt ohnehin stets mögliche Einsparpotenziale geprüft worden seien. Weil das Mehrgenerationenhaus für sie einen absoluten „Vorbildcharakter“ habe, sollte dieses jetzt nicht an den Mehrkosten scheitern.

Was Günther noch interessierte: „Was passiert mit dem Büro der Streetworker, wenn wir weiterhin keine finden? Wird das Büro dann vermietet?“ „Das Büro kann notfalls sogar jederzeit rückgebaut werden zu einer Wohnung“, erklärte Naujokat.

Richard Lorenz

