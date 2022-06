Freisinger Weihbischof wohnt jetzt in der Wies: „Das ist alles picobello“

Von: Andreas Beschorner

„Schön, hell, sonnig – eine Oase“: So beschreibt Weihbischof und Wieskurat Bernhard Haßlberger die Wohnung und das Ambiente der Wieskirche im Norden von Freising. © Lehmann

Das Freisinger Tagblatt war zu Gast bei Wieskurat und „Noch“-Weihbischof Bernhard Haßlberger. Er wohnt jetzt in einer echten Ruhestands-Oase.

Freising – Es war, so sagt Weihbischof Bernhard Haßlberger, „eine glückliche Fügung“. Just als er 2021 seine Versetzung in den Ruhestand beantragt hatte, hat sich Walter Brugger vorher dazu entschieden, aus der Wieskirche wegzuziehen. Seit Januar ist also Haßlberger der neue Wieskurat (wir haben berichtet). Das Freisinger Tagblatt hat den 75-jährigen Gottesmann an seiner neuen Wirkungsstätte und in seiner neuen Wohnung besucht.

„Schön, hell, sonnig – eine Oase.“ So beschreibt Haßlberger die Wohnung und das Ambiente im Norden von Freising. Zwei Zimmer im ersten Stock, das ist jetzt sein Reich, wenn einmal mehr Leute da seien, weiche man ins Esszimmer im Erdgeschoß aus. Viel kleiner als sein vorheriges Domizil Domberg 13 ist seine neue Wohnung also, aber „mehr braucht man im Alter nicht“, sagt der Weihbischof. Einige seiner Möbel hat er freilich mitgenommen, vor allem aber seine geliebten Bücher - auch wenn er schon im Sommer vergangenen Jahres begonnen hat, schweren Herzens etwas auszusortieren. „Ich bin eine Leseratte“, beschreibt sich Haßlberger selbst. Theologie selbstverständlich, aber auch die moderne Physik und Naturwissenschaften überhaupt faszinieren ihn.

Freising: Im Herbst soll Weihbischof Haßlbergers Nachfolger feststehen

Noch ist die Zeit, die er mit Lesen verbringt, begrenzt. Denn weil für ihn als Weihbischof noch immer kein Nachfolger ernannt ist, müssen er und Domrektor Marc-Aeilko Aris gemeinsam die Aufgaben stemmen, ist Weihbischof Haßlberger gerade in diesen Tagen immer wieder bei Firmungen. Immerhin: Um die Verwaltung der Wieskirche muss sich Haßlberger nicht kümmern, das erledigt die Domkirchenstiftung. Im September, so plant man es, wird man mit einem Fest die neue Gottesdienstordnung für Dom und Wieskirche einführen. Im Herbst soll dann auch Haßlbergers Nachfolger feststehen – hofft zumindest Bernhard Haßlberger.

In seiner langen Laufbahn ist Haßlberger schon oft umgezogen: als Student, im Pastoraljahr, zwei Mal für die Kaplanstellen, als Subregens des Priesterseminars, dann als Leiter ins Kardinal-Döpfner-Haus, schließlich 1994 als Weihbischof in das Haus Domberg 13. Wehmut em-pfindet Haßlberger nicht –vielleicht auch, weil in den vergangenen Monaten der Domberg eine Baustelle war und man sofort schmutzige Schuhe hatte, wenn man das Haus verließ. Was da freilich oben auf dem Mons doctus entsteht, begeistert auch Haßlberger.

Freising: Das E-Bike steht schon einsatzbereit

Wenn er denn dann einmal wirklich im Ruhestand ist und den neuen Weihbischof für die Region Nord „nur noch“ unterstützt, dann will Haßlberger vor allem mehr Radfahren. Sein E-Bike, das er sich zum 70. gekauft hat, hat er schon einmal aus seinem Geburtsort Ruhpolding nach Freising geholt.

Geplant ist auch, den Maximilian-Radweg vom Bodensee bis nach Berchtesgaden zu bewältigen. Und dass er im Winter dann mal spontan für einige Tage seine Heimat zum Skifahren besuchen kann, darauf freut sich Haßlberger auch schon –ebenso wie einen der Höhepunkte im Kirchenjahr zu Freising: Pfingsten in der Wies soll 2023 wieder stattfinden. An der Wieskirche selbst stehen derzeit keine größeren Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten an, weiß Haßlberger – und ist auch darüber froh. „Da feit se nix. Das ist alles picobello“, sagt er in bestem Bairisch.

Die Öffentlichkeit braucht Bernhard Haßlberger nicht unbedingt

Und noch etwas wird anders sein, wenn er im Ruhestand ist, weiß Haßlberger: Er werde nicht mehr so oft in der Öffentlichkeit stehen wie als der für die Seelsorgsregion Nord zuständige Weihbischof. Manche „fuchst das“, er aber habe sich darauf gut vorbereitet, glaubt er. „Ich schärfe mir schon immer wieder ein, dann ins zweite Glied zurückzutreten.“ Und es gibt wahrlich weniger schöne und weniger idyllische Ort, den Ruhestand zu genießen, als neben der Wieskirche „Zum gegeißelten Heiland“.

