„Was die Moosach alles ausspuckt“: Freisinger Wirt inspiriert Schüler zu Umweltschutz

Von: Manuel Eser

Alle Kinder des SFZ waren dabei, als die Ausstellung „Was die Moosach alles ausspuckt“ am Montag eröffnet wurde. © Lehmann

Müll in der Moosach dokumentiert ein Freisinger Wirt. Und zeigt seine Bilder jetzt auch Schülern. Eine Inspiration zu guten Taten.

Freising – „Wir wollen uns auf den Weg zur ,Klimaschule’ machen“, betont Irene Ludwig, Lehrerin des Sonderpädagogischen Förderzentrums Freising. Um dieses Label zu bekommen, gilt es, Projekte ins Leben zu rufen, die zu den Leitgedanken Nachhaltigkeit und Klimaschutz passen. In diesem Rahmen hat Ludwig mit ihrer Kollegin Tina Sommer die Ausstellung „Was die Moosach alles ausspuckt“ ans SFZ geholt, die am Montagmorgen vor den Augen aller Schülerinnen und Schüler eröffnet wurde.

Die Bilder vom Moosach-Müll machten auf die Schüler großen Eindruck. Mit dabei: (v. r.) Sepp Beck von der Agenda 21-Gruppe Energie und Klimaschutz, Lehrerin Tina Sommer und Müll-Fischer Ludwig Dinzinger. © Lehmann

Der Wirt, der Müll aus dem Wasser fischt

Die Werkschau, die auch andere Schulen ordern können, beruht auf dem Engagement von Ludwig „Zottl“ Dinzinger. Wie das FT schon öfter berichtet hat, fährt der Wirt des Furtnerbräu in seiner Freizeit die Moosach zwischen Freising und Marzling ab, um Müll aus dem Wasser zu ziehen. Der Unrat reicht von Verpackungsmüll über Fahrräder bis zu Mobiliar. Seine „Erträge“ hält Dinzinger am Ende jeder Tour fotografisch fest. Acht dieser Bilder sind nun bis Ende November im SFZ zu sehen.

Dinzinger appellierte an die versammelten Kinder, seinem Beispiel zu folgen und selbst auch immer mal wieder Müll einzusammeln. Die Schülerinnen und Schüler hatten ihn schon verstanden, bevor er seine Worte an sie gerichtet hatte, wie Lehrerin Tina Sommer berichtet. „Bereits unsere Unterrichtsvorbereitung auf die Ausstellung hat dazu geführt, dass meine Klasse bei unserem Ausflug in den Wildpark Poing Müllbeutel dabei hatte und dort von sich aus Abfall aufgesammelt hat. Das hat mich umgehauen.“

