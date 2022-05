Frauengesundheit im Fokus: Freisinger Wissenschaftlerin erforscht chronisch entzündliche Erkrankungen

Dr. Melanie Schirmer wurde vom Europäischen Forschungsrat ausgezeichnet. Staatsminister Florian Herrmann gratuliert der Freisinger Forscherin. Foto: Staatskanzlei © Staatskanzlei

Dr. Melanie Schirmer forscht in Freising zu chronisch entzündlichen Erkrankungen - und nimmt dabei vor allem Frauen in den Blick. Nun erhält sie eine besondere Auszeichnung.

Freising – Wiederholt zeigt sich, welche Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler am Forschungsstandort Freising arbeiten: Eine herausragende Forscherin ist Dr. Melanie Schirmer. Die Bioinformatikerin, die an der TU zu chronisch entzündlichen Erkrankungen forscht, wurde nun mit einem sogenannten ERC Starting Grant des Europäischen Forschungsrats ausgezeichnet. Dadurch erhält die 38-Jährige über fünf Jahre eine Förderung ihres Projekts in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Im Interview erklärt sie, wie ihre Arbeit dazu beiträgt, Frauen und frauenspezifische Erkrankungen in Medizin und Wissenschaft sichtbarer zu machen – und ihnen letztlich besser hefen zu können.

Frau Schirmer, wissenschaftliche Forschung ist für Fachfremde meist nicht so leicht zu verstehen. Wie erklären Sie Laien, was Sie tun?

Grundsätzlich dreht sich die Forschung meiner Arbeitsgruppe um das menschliche Mikrobiom: Es geht um die Mikroorganismen, die auf und in unserem Körper angesiedelt sind, zum Beispiel im Mund oder im Darm. Wir schauen uns an, welche Rolle diese Mikroorganismen für unsere Gesundheit spielen. Speziell richten wir den Blick darauf, welche Rolle das Mikrobiom bei chronisch entzündliche Erkrankungen wie etwa bei den Darmkrankheiten Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, und Autoimmunkrankheiten spielt. Dass sich das Mikrobiom in Verbindung mit diesen Krankheiten verändert, ist bereits bekannt, aber es ist unklar, inwieweit diese Veränderungen ursächlich für die Krankheiten sind. Außerdem wissen wir, dass viele dieser Erkrankungen verstärkt Frauen betreffen, aber nicht warum dies der Fall ist. Ein möglicher Grund sind Hormone, die bei Frauen und Männern sehr unterschiedlich sind. Wie genau die Hormone mit dem Mikrobiom interagieren und zu diesen Erkrankungen beitragen, werden wir uns anschauen – das ermöglicht uns nun der ERC Starting Grant.

Was steckt hinter dieser Auszeichnung des Europäischen Forschungsrats?

Dieser Forschungsrat ist eine Institution, die grundlagenorientierte Forschung fördert – unter anderem mit den Starting Grants. Dafür haben sich dieses Jahr 4000 Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt beworben. Zehn Prozent davon haben die Förderung von bis zu 1,5 Millionen Euro für ihr jeweiliges Projekt erhalten.

Wie kommt dieses Geld Ihrer Forschung zugute?

Diese Förderung ermöglicht es mir, diesen neuen Forschungsbereich der Hormon-Mikrobiom-Interaktionen mit meiner Arbeitsgruppe aufzubauen. Dies ist besonders wichtig, da historisch gesehen Frauen in vielen wissenschaftlichen Studien unterrepräsentiert sind, da Daten oft auf männliche Zellen, männlichen Mäuse und Männern basieren. Das bedeutet, dass man wichtige Unterschiede zwischen Männern und Frauen bisher vernachlässigt hat. Denn wenn man die Ursachen für die Überrepräsentation von Frauen bei chronisch entzündlichen und Autoimmunerkrankungen versteht, ist das auch eine Chance, bessere Behandlungsansätze für diese Krankheiten zu entwickeln. Wir werden uns zunächst Hormon-Mikrobiom-Interaktionen in gesunden Frauen ansehen, inklusive dem Einfluss hormoneller Verhütungsmethoden, um dann den Zusammenhang zwischen dem Mikrobiom und weiblicher Unfruchtbarkeit zu erforschen.

Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit vor?

Vereinfacht dargestellt läuft es so: Wir arbeiten mit Kliniken zusammen, um Proben von Patienten in Bezug auf spezielle Krankheiten zu sammeln. Dies tun wir zum Beispiel gerade in Kooperation mit dem LMU-Hormon- und Kinderwunschzentrum in München für unsere Studie zur weiblichen Unfruchtbarkeit. Dann nutzen wir sogenannte Multiomics-Techniken, um Mikrobiomprofile zu erstellen. Mithilfe dieser Daten können wir potenzielle Interaktionen zwischen Mensch und Mikroben identifizieren, die in diesen Krankheiten eine Rolle spielen. Mit diesen Hypothesen gehen wir dann zurück ins Labor, um über die Mikroben die Krankheitsmechanismen weiter zu erforschen. Gelingt das, lässt sich über neue Therapieansätze nachdenken.

