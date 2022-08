Freisinger Wohnanlagen im Brennpunkt: Dieser Bau hätte Attaching gesprengt

Genehmigt wurde der Neubau eines Wohnhauses mit Appartements für Studenten auf dem Grundstück an der Vöttinger Straße, auf dem sich derzeit das Geschäftsgebäude eines Reifendienstes befindet. © Lehmann

Grünes Licht gab es für eine Wohnanlage an der Vöttinger Straße. Ein Projekt in Attaching wurde abgelehnt - es sei zu massiv.

Freising/Attaching – Zwei Vorbescheidsanträge für zwei große Wohnanlagen an zwei verschiedenen Standorten – damit hatte sich der Planungsausschuss zu befassen. Und es gab zwei unterschiedliche Beschlüsse. Der eine Vorbescheid erhielt Grünes Licht, bei dem anderen stellten die Stadträte die Ampel auf Rot.

Genehmigt wurde der Neubau eines Wohnhauses mit Appartements für Studenten auf dem Grundstück an der Vöttinger Straße, auf dem sich derzeit das Geschäftsgebäude von Reifen Nabholz befindet. Nachdem ein erster Vorbescheidsantrag im Juni 2021 noch abgelehnt worden war, weil die Planung dann doch zu massiv gewesen wäre, habe eine Bauberatung durch die Stadt Freising stattgefunden, hieß es.

Für den Antrag wurde der Bau abgespeckt

Das Ergebnis: ein neuer, etwas abgespeckter Vorbescheidsantrag, der nun vor allem nur noch drei statt der ursprünglich vier Stockwerke vorsieht. Ein rechteckiger Baukörper mit den Maßen 16,7 auf 37,5 Meter soll es nun werden, dazu eine Tiefgarage mit 31 Stellplätzen und acht weiteren Stellplätzen oberirdisch.

Weil es für den Bereich keinen Bebauungsplan gibt, war für die Bewertung entscheidend, wie sich das neue Gebäude in die Umgebung einfügen würde. Dabei kam die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben „keine städtebaulichen Spannungen auslöst“. Im Klartext: Die teilweise dichte Bebauung mit Mehrfamilienhäusern an der Thalhauser und an der Vöttinger Straße, manchmal auch drei Vollgeschoße hoch, erlaube das Vorhaben.

Auch Wallboxen für Autos sollen kommen

Die Frage nach einer Reduzierung der Stellplätze und der Fläche für den Spielplatz konnte nicht beantwortet werden, weil dazu derzeit noch die Rechtsgrundlage fehle. Allerdings konnte beides „in Aussicht gestellt“ werden, wenn ein Mobilitätskonzept mit Carsharing, Lastenrädern und Wallboxen für E-Autos und E-Bikes realisiert werde. Auch wenn die Stadträte dann doch etwas mit der Größe des Projekts haderten, stimmten sie mit Ausnahme von Manfred Drobny (Grüne) dem Vorbescheidsantrag zu.

Nicht genehmigt wurde hingegen der Vorbescheidsantrag auf Neubau einer Wohnanlage mit 56 Wohneinheiten auf dem Grundstück Am Sportplatz 2 in Attaching. Auch dieses Projekt hat eine Vorgeschichte, die allerdings ganz anders war: Zwei Vorbescheidsanträge aus den Jahren 2010 und 2016 waren von drei Häusern mit jeweils Erdgeschoß, erstem Stock und Dachgeschoß ausgegangen – und so auch von den Stadträten damals gebilligt worden.

Frankl: Der Bau hätte den dörflichen Charakter gesprengt

Jetzt der dritte Antrag, der allerdings fünf Häuser mit jeweils Erdgeschoß und zwei Stockwerken (samt Flachdach) vorsah. Und da war auch aus Sicht der Verwaltung Schluss: „Das Maß der baulichen Nutzung fügt sich nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein und ist damit bauplanungsrechtlich unzulässig“, so das Urteil. Die Stadträte folgten auch in diesem Fall der Verwaltung.

Ortssprecher und Planungsreferent Hans Hölzl (FSM) warnte vor einem Bezugsfall, seien doch einige größere Hofstellen in Attaching bereits verkauft worden und könnten bei einer Neubebauung auf diesen Fall Bezug nehmen. Hölzls klares Fazit: „Das geht so gar nicht.“ Anton Frankl (FSM) warnte, dieses Vorhaben würde „den dörflichen Charakter sprengen“, Sebastian Habermeyer (Grüne) betonte, selbstverständlich bestehe Baurecht für Wohnbebauung, aber dieser Antrag sei halt „überzogen“. Am Ende lehnten alle Stadträte den Vorbescheidsantrag ab.

