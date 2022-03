Freisinger Wohnprojekt für Alt und Jung: Ab 1. April kann man sich bewerben

Der Neubau schreitet voran: Bald finden hier an der Katharina-Mair-Straße Jung und Alt ein neues Zuhause in moderner Wohnatmosphäre. © Stadt Freising

Das Mehrgenerationen-Wohnen in Freising-Lerchenfeld nimmt Gestalt an: Schon bald kann man sich bewerben. Hier alle Infos.

Freising – Mit großen Schritten „wächst“ das städtisch geförderte Mehrgenerationenwoh-nen an der Katharina-Mair-Straße seiner Fertigstellung entgegen. Voraussichtlich Ende dieses Jahres sollen die beiden Baukörper mit insgesamt 115 Wohnungen zwischen 33 und 113 Quadratmetern bezugsfertig sein (wir berichteten). „Noch vor dem Bewerbungsbeginn am 1. April wird die neue Wohnanlage allen Interessierten vorgestellt“, meldet die Stadt Freising: „Mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro leistet die Stadt mit ihrem innovativen Mehrgenerationen-Wohnen einen Beitrag, um die angespannte Lage auf dem Mietwohnungsmarkt etwas zu dämpfen“.

Zwei Tage der Offenen Türen

An zwei „Tagen der offenen Türen“ besteht am Freitag, 25. März, von 13 bis 16 Uhr, sowie am Samstag, 26. März , von 10 bis 13 Uhr, die Gelegenheit, sich einen Eindruck von dem von der Regierung von Oberbayern geförderten Wohnprojekt zu verschaffen. Mitarbeitern aus den beteiligten Fachämtern beantworten dabei Fragen zur Wohnanlage und zum Bewerbungsverfahren. Ablauf und Teilnahme richten sich nach den dann aktuellen Corona-Maßgaben, eine FFP2-Maske ist in jedem Fall erforderlich.

Das Projekt: Die Stadt Freising errichtet auf dem auf 6730 Quadratmeter großen Areal an der Katharina-Mair-Straße auf insgesamt zwei Grundstücken, die sich rechts und links an die Therese-von-der-Vring-Straße anschließen, 115 Geschosswohnungen. Stadt-Sprecherin Christl Steinhart: „Das Angebot preisgünstiger, barrierefrei zugänglicher Mietwohnungen ist konzipiert für alle Generationen vom Single bis zur Familie.

Ältere Menschen sollen hier ebenso eine Zuhause finden wie Studierende und Auszubildende, Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst, Menschen mit Behinderung und insbesondere einkommensschwächere Haushalte.“ Um einen günstigen Mietpreis zu gewährleisten, sei die Bebauung kompakt. Zugleich sei für viel Platz zur Entfaltung, für gemeinschaftlichen Aktivitäten oder zum Garteln in den sorgsam geplanten Freibereichen gesorgt: Neben Kinderspiel- und Rasenflächen bestehe in den Innenhöfen und auf den Dachflächen die Möglichkeit für „urban gardening“.

Es gibt ein ganz freising-spezifisches Punktesystem

Das Mehrgenerationenwohnen biete eine weitere Besonderheit: Bei der Vergabe der Wohnungen würden laut Stadt nicht die üblichen Kriterien des sozialen Wohnbaus angewandt: „Stattdessen folgt die Vergabe nach einem vom Stadtrat beschlossenen Punktesystem, das zum Beispiel ausdrücklich auch eine ehrenamtliche Tätigkeit oder den Verzicht auf ein Auto berücksichtigt. Eine wichtige Rolle spielen aber auch ein Freising-Bezug, sei es durch den bisherigen Wohnsitz, die Arbeitsstelle oder ein Studium auf dem Campus Weihenstephan“. Dabei sei es entscheidend, dass das Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet – so, wie es auch das Kommunale Wohnraumförderprogramm vorsehe. Hier wird eindeutig festgelegt, dass die Wohnungen insbesondere auch für einkommensschwache Bürger erschwinglich sein sollen.

Die Bewerbung

Das Bewerbungsverfahren beginnt am 1. April, dauert bis einschließlich 30. Juni und wird auf Basis eigens erstellter Bewerbungsformulare abgewickelt. Das geht online über die Homepage der Stadt Freising: Unter www.freising.de/leben-wohnen/wohnen/mehrgenerationenwohnen gibt’s ab sofort alle Informationen zum Thema und ab 1. April auch spezielle Bewerbungsformulare für vier verschiedene Interessensgruppen, die ausgefüllt per Mail eingesandt werden können.

Bewerbungsformulare in Papierform zum Ausfüllen sind ab 1. April an verschiedenen Orten im Stadtgebiet erhältlich, unter anderem im Bürgerbüro der Stadt Freising, im Caritas-Zentrum (Bahnhofstraße 29), bei der Arbeiterwohlfahrt (Kölblstraße 2), im Servicebüro der Aktiven City Freising e.V. (Ziegelgasse 15), beim Landratsamt Freising oder auch im Campus-Office der TUM School of Life Sciences und Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. ft

