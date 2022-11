Der Freisinger Wunschbaum steht: Damit alle Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen

Von: Magdalena Höcherl

Einen Wunschbaum haben Christina Wenleder und ihre Schwester Julia Rogner im Innenhof des Härtinger-Hauses an der Oberen Hauptstraße aufgestellt. © Privat

Die Schwestern Julia Rogner und Christina Wenleder vom Schuhbauers in Kirchdorf sind karitativ aktiv: Sie stellten einen Wunschbaum in Freising auf.

Freising/Kirchdorf – Mehr als zweieinhalb Jahre Corona, explodierende Energiepreise und die Inflation: Für viele Menschen ist die aktuelle Situation eine Herausforderung – die sich gerade mit Blick auf das Weihnachtsfest noch einmal verschärft. Denn oftmals fehlt das Geld, um Kindern oder sich selbst einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Hier kommen die Schwestern Julia Rogner und Christina Wenleder vom Schuhbauers in Kirchdorf mit ihrem Wunschbaum ins Spiel.

Die Idee

„Die Diakonie in Freising hatte einen solchen Baum vor ein paar Jahren in der Kirche in Lerchenfeld aufgestellt. Da haben wir damals mitgemacht“, erzählt Wenleder. Heuer habe man sich wieder engagieren wollen – doch die Diakonie habe die Aktion aus zeitlichen und personellen Gründen nicht stemmen können. Daher haben die Schwestern beschlossen, das zu übernehmen, und das Bündnis Wunschbaum Freising ins Leben gerufen.

Bedürftigen zu helfen, sei für beide eine Herzensangelegenheit. „Leider gibt es auch bei uns in der Region immer mehr Menschen, die sich Weihnachtsgeschenke nicht mehr einfach so leisten können“, sagt Wenleder. Die Inflation tue ihr Übriges.

Die Umfrage

Daher haben sie und ihre Schwester in den vergangenen Wochen unter anderem im Frauenhaus, im Seniorenheim und bei der Diakonie gefragt, ob Menschen Weihnachtswünsche hätten, die sie sich selbst nicht erfüllen können. 80 Stück sind bisher zusammengekommen. „Und wenn noch jemand eine Person oder eine Familie weiß, die sich über Unterstützung freuen würde, darf man sich gerne bei uns melden“, betont Christina Wenleder.

Das Konzept

Das Ganze funktioniert so: Die Wünsche (bis maximal 30 Euro) hängen ab sofort am Freisinger Wunschbaum im Innenhof des Härtinger-Hauses an der Oberen Hauptstraße 26. Wer möchte, kann einen der Wünsche „pflücken“ – dabei sorgt das Bistro SchnickSchnack mit Glühwein und Co. für die passende Verpflegung. Dann wird der Wunsch erfüllt und das Geschenk weihnachtlich verpackt. Die Päckchen können bis spätestens Samstag, 17. Dezember, im Bistro SchnickSchnack abgegeben werden (jeweils montags bis freitags von 11.30 bis 19 Uhr). Samstags nimmt der Freisinger Land-Laden direkt neben dem Bistro von 8.30 bis 16 Uhr die Geschenke an. Auch beim Schuhbauers in Kirchdorf können die Packerl abgegeben werden – am Freitag, 16. Dezember, von 15 bis 18 Uhr.

Um sie dann auch zuordnen zu können, ist es wichtig, dass der Wunsch an das jeweilige Päckchen gehängt wird. Weitere Informationen zur Aktion gibt es auf www.schuhbauers.de/wunschbaum.