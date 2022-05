Freisinger Zuschauer begeistert vom „Kleinen Prinz“ in der Luitpoldhalle

Fantastische Kostüme und ein wunderschönes Bühnenbild erschufen eine magische Märchenwelt. © Lehmann

Studierende der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik haben mit ihrer fantasievollen Inszenierung von „Der kleine Prinz“ das Publikum verzaubert.

Freising – Ein großes Musical für den kleinen Prinzen: Das haben die Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik (FAKS) auf die Beine gestellt. Am Dienstagabend nahmen sie das Publikum mit auf die Reise des Piloten, dem ein Motorschaden an seiner Maschine die Begegnung mit dem kindlichen Prinzen in der Wüste beschert.

Die Luitpoldhalle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das weltbekannte Kunstmärchen des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry habe ihn schon in jungen Jahren inspiriert, sagte Schulleiter Daniel Spreng. Vor der Aufführung verriet er sein Lieblingszitat aus dem Buch, das 1943 in Frankreich erschienen ist: „Du bist zeitlebens verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast.“ Auf der Suche nach einem Freund erfährt der kleine Prinz diese Weisheit von einem Fuchs. Und die gelte für angehende Erzieherinnen und Erzieher besonders.

Lehrer Andreas Stoll baute sogar den Flugzeugrumpf nach

In drei Gruppen hatten die Schüler die Aufführung von Beginn des Schuljahres im September an vorbereitet: Schauspiel und Gesang, Bühnenbild und Kostüm sowie Management und Marketing. Weit weg von zu Hause, auf einem winzigen Planeten mit drei Vulkanen und einer Rose, trifft der kleine Prinz auf den abgestürzten Piloten. Während dieser mit der Reparatur am Flugzeugrumpf – von Lehrer Andreas Stoll eigens für die Aufführung angefertigt – beschäftigt ist, begibt sich der kleine Prinz auf die Suche nach einem Freund. Er trifft auf einen König, eine eitle Frau, einen Säufer, Geschäftsfrauen, den Laternenanzünder, den Fuchs und auf eine Schlange.

Die Geschichte wurde mit vielen unterschiedlichen Gestaltungselementen lebendig, etwa mit peppigen Kostümen: Der kleine Prinz, der am Dienstagabend von sieben Darstellern verkörpert wurde, erschien im hüftlangen, abgesteppten Mantel mit giftgrünen Manschetten und einer strohblonden Perücke auf dem Kopf. Die Klapperschlange mit prall rasselndem Schwanz und der Laternenanzünder mit hohem leuchtendem Hut. Zeichnungen, die per Beamer an die Rückwand der Bühne projiziert wurden, waren ein besonders kreativer Clou, der die Intention der Geschichte unterstrich. Die Gestaltungselemente griffen ineinander und erschufen auf der Bühne eine magische Märchenwelt, die dem verträumten Charakter des Stücks perfekt entsprach.

Bis auf den letzten Platz besetzt war die Luitpoldhalle. © Lehmann

Norbert Huber band seine Musical-Kinder mit ein

Dass jede Szene von den passenden Melodien getragen wurde, dafür war der musikalische Leiter Norbert Huber zuständig. Der Musiklehrer und Chorleiter hatte sogar die von ihm betreute Kinder-Musicalwerkstatt St. Lantpert in das Projekt eingebunden. Die Kleinen kamen gemeinsam auf die Bühne – als großer Rosengarten. Er sei reich durch eine einzelne, eine einzige Rose, verriet der kleine Prinz. Für die sei er verantwortlich. Das war auch die Weisheit, die letztendlich auch die Zuschauer mit nach Hause nehmen durften: Nie vergessen, dass man mit dem Herzen sehen muss, sonst sehe man nämlich nichts. Tief bewegt waren die Erwachsenen, die, so der kleine Prinz „entschieden ganz ungewöhnlich“ seien.

Im Eingangsbereich dokumentierten die Studierenden die einzelnen Schritte der Entstehung des Projekts bis hin zur Aufführung. Betreut wurden die Studierenden von Evi Schober-Schröger, Andreas Stoll, Marion Delitz und Norbert Huber sowie von den Musiklehrern Roman Seehon, Johannes Czernik, Andreas Michler, Marion Breidler und Iris Vogel.

Richard Lorenz

