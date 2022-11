„Psychischer Ausnahmezustand“: Freisingerin (50) vermisst -Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Eine 50 Jahre alte Frau aus Freising wird vermisst. © Polizei

Eine 50 Jahre alte Frau aus Freising wird vermisst. Um die Frau zu finden, hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

Freising - Die Polizei sucht nach einer Freisingerin: Bereits seit Montagabend wird Sybille Zahn vermisst. Laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord, das die Vermisstenanzeige am Mittwochvormittag veröffentlicht hat, befindet sich die 50-jährige Frau „in einem psychischen Ausnahmezustand“.

Die Freisingerin hielt sich am Montag bis etwa 18 Uhr an der Katharina-Geisler-Straße in der Domstadt auf, danach verliert sich die Spur. Unter Umständen könnte sie danach am Freisinger Bahnhof gewesen sein. Sie ist 50 Jahre alt, 1,60 Meter groß und kräftig und hat blonde, schulterlange, wellige Haare. Bekleidet ist sie mit schwarzen Stiefeln, einer schwarzen Hose sowie einer beigen, sogenannten „Teddy-Jacke“.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

„Im Rahmen der bislang durchgeführten Suchmaßnahmen, in die neben mehreren Streifenbesatzungen auch ein Hubschrauber und Personensuchhunde eingebunden waren, konnte die Vermisste nicht aufgegriffen werden“, meldet die Polizei - und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der 50-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 08161/53050 an die Polizeiinspektion Freising oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

