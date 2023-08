Freisingerin fühlt sich durch die Hunde ihrem toten Bruder nah

Von: Felicitas Bogner

Besuch in der Auffangstation in Istanbul: (v. l.) Filiz Cengiz aus Freising mit der Mitarbeiterin Ece Kocaoglu sowie ihren Söhnen Metehan, Kubilay und Kaan Deniz und den Hunden Bella, Yumak und Stupsi. © privat

Andrea Hartmann und Fahri Yigitokur starben 2021 bei den Waldbränden in der Türkei. Filiz Cengiz aus Freising erinnert sich an die beiden.

Freising/Lenggries/Istanbul – Ihr tragischer Tod bewegte viele Menschen im Isarwinkel. Bei den Waldbränden in der Türkei kamen am 28. Juli 2021 Andrea Hartmann und Fahri Yigitokur ums Leben. Vermutlich starb das aus Lenggries stammende Paar bei dem Versuch, seine Hunde vor den Flammen zu retten. Wenige Tage nach dem Brand wurden die Leichen der beiden in der Nähe ihres Hauses in Kalemler gefunden. Anlässlich des zweiten Todestages erinnert sich Filiz Cengiz, die Schwester des Verstorbenen, die in Freising lebt. an ihren Bruder und ihre Schwägerin.

Regelmäßig besucht sie die Hunde ihres verstorbenen Bruders

Gemeinsam mit ihren drei Söhnen besucht sie regelmäßig die Hunde des Paares in einer Auffangstation in Istanbul. „Dadurch fühle ich mich meinem Bruder wieder nah“, sagt die 53-Jährige. Bis heute fällt es ihr schwer, über das Geschehene zu sprechen. Ihren Bruder beschreibt sie als lebensfrohen, sportlichen und hilfsbereiten Menschen. Aufgewachsen ist er in Lenggries. Hier hat er auch seine Lebensgefährtin Andrea Hartmann getroffen. „Sie haben sich in der Lenggrieser Volksschule kennengelernt und waren seit ihrer Schulzeit unzertrennlich“, berichtet die Freisingerin. Andrea Hartmann sei für sie in all den Jahren wie eine Schwester gewesen.

Werden von ihrer Familie schmerzlich vermisst: Andrea Hartmann und Fahri Yigitokur starben 2021 bei den Waldbränden in der Türkei. © privat

Fahri Yigitokur war im Oberland tief verwurzelt. Bis zu seinem Umzug in die Türkei vor 17 Jahren lebte er in Bad Tölz. Er war vielen als Bademeister im ehemaligen „Alpamare“ bekannt und zählte zu den Mitbegründern des Fußballclubs Genclikspor Bad Tölz.

Der Schock über seinen Tod 2021 sitzt nach wie vor tief: „Er wurde über drei Tage vermisst, in dieser Zeit war ich mir sicher, dass er lebt“, berichtet seine Schwester. „Er kannte die Gegend wie seine Westentasche. Ich war überzeugt, dass sie sich in Sicherheit gebracht haben und nur gerade schwer zu erreichen sind.“ Als ein Bekannter nach Kalemler fuhr, um nach den Vermissten zu suchen, fand er beide tot unweit ihres niedergebrannten Hauses. „Die Nachricht zu bekommen, war das Schlimmste, was ich je erlebt habe“, sagt Filiz Cengiz. Bis heute fühlt sie abwechselnd tiefe Trauer und Wut. „Ich verstehe nicht, wieso das passieren musste.“

Ihr Trost sind die Hunde der Verstorbenen. „Leider können wir sie selber nicht alle halten – das wäre zu viel. Und wir wollten die Hunde nach dem Trauma nicht voneinander trennen.“ Erst waren die Vierbeiner bei einer Frau in der Nähe des Wohnorts ihres Bruders untergebracht.

Mittlerweile sind drei der vier in der Tierschutz- und Auffangorganisation „Haçiko“ in Istanbul. „Immer wenn ich meine Mutter besuche, fahre ich mit meinen Kindern zu den Hunden.“

Schon als sie zur Beerdigung in die Türkei geflogen war, hatte sie Ehrenamtliche von „Haciko“ kennengelernt. „Sie sind auf eigene Faust da hin, und haben geschaut, ob es Tiere gibt, die Hilfe brauchen. Damals war ich skeptisch, ob es den Hunden dort gut gehen würde.“ Heute weiß Filiz Cengiz, dass das der Fall ist.

Nur Hündin Batzi ist während des Umzugs nach Istanbul abgehauen. „Sie war immer eine sehr freiheitsliebende Hündin. Wir haben sie lange gesucht, aber nicht mehr gefunden – es sollte wohl so sein.“ Die anderen leben nun gemeinsam mit anderen Hunden, Katzen, zwei Eseln, einem Huhn, einer Möwe und einem Hasen auf einem schönen Gelände, berichtet die Freisingerin. „Sie haben regelmäßige Abläufe, bekommen genug zu essen, Auslauf, Aufmerksamkeit und alle nötigen tierärztlichen Untersuchungen.“ Ein Mitarbeiter wohne mit seiner Frau dort und sei rund um die Uhr bei den Tieren.

Zu Bella, Yumak und Stupsi hat die Familie Cengiz eine besondere Bindung. „In ihnen lebt ein Teil meines Bruders und meiner Schwägerin weiter.“ Die Organisation zu unterstützen, ist der Familie deshalb eine Herzensanliegen. „Haçiko“ finanziert Tiernahrung, Arztbesuche und die Pacht für das Gelände auf Spendenbasis. Die Organisation vermittelt auch in Not geratene Tiere auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Weitere Infos zu Haciko: www.haciko.org.tr und https://fonzip.com/haciko/bagis