16 Jahre später: Freisingerin schreibt Kinderbuch über besonderen Lebensabschnitt

Teilen

Ein Herzensprojekt ist für Autorin Alexandra Pöller ihr Buch „Mama, die lachen ja auf Deutsch“. © privat

Die Idee entstand vor 16 Jahren: Jetzt hat Alexandra Pöller ihr erstes Werk herausgebracht. Sie verarbeitet darin besondere Erfahrungen.

Freising – Vor 16 Jahren ist Alexandra Pöller aus Freising mit ihrem Mann und ihrer kleine Tochter für zwei Jahre nach Schweden gezogen – eine spontane berufliche Chance, die die Familie genutzt hat. Die Erfahrungen, die sie in dem fremden Land gemacht hat, haben sie geprägt – und inspiriert, ein Buch zu schreiben. Warum das Erstlingswerk „Mama, die lachen ja auf Deutsch“ erst jetzt erschienen ist und welche entscheidende Rolle ihre Tochter dabei gespielt hat, erzählt die 47-jährige Autorin im FT-Interview.

Was hat Sie motiviert, dieses Buch zu schreiben?

Mein Mann, meine Tochter und ich haben vor 16 Jahren zwei Jahre in Schweden gelebt. Dabei haben wir die Erfahrung gemacht, wie es sich anfühlt, fremd in einem Land zu sein. Eines Tages, als ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz war, kamen Kinder zu ihr in den Sandkasten und spielten eine Weile zusammen. Plötzlich lief sie zu mir und sagte diesen einen Satz: „Mama, die lachen ja auf deutsch“. Dieser Satz hat mich sehr berührt. Für mich lag in dieser Aussage die ganze Weisheit eines Kindes. Den Satz hab ich all die Jahre im Kopf gehabt – und wollte ihn als Geschichte in die Welt bringen.

Warum hat es 16 Jahre gedauert?

Es braucht Zeit und Muse, sich so einem Projekt zu widmen. Und es gab noch ein Problem: Ich habe mich nicht an die Illustration getraut. Vor einem Jahr gab es dann eine Zeit, in der es mir nicht so gut gegangen ist. Und da ist mir das unfertige Buch wieder in den Sinn gekommen, das seit 16 Jahren in der Schublade auf mich wartete. Also hab ich mich hingesetzt und es fertig geschrieben, und auch die Illustration habe ich in einem Rutsch durchgezogen.

Die Idee zu den Bildern ist ja die eine Sache, die Umsetzung eine andere. Warum hat die Illustration plötzlich geklappt?

Ich war im Flow! Ich hatte die Bilder im Kopf und hab sie dann einfach auf Aquarellpapier gezeichnet und gemalt.

Wer durfte die Geschichte der kleinen Tilda, wie sie das Mädchen im Buch nennen, als Erstes lesen?

Natürlich meine Tochter und mein Mann. Beiden hat es sehr gut gefallen. Und dann bin ich zu Bücher Pustet in Freising gegangen und habe die Leiterin, Jutta Ederer, gebeten, das Buch zu lesen. Auch sie meinte, sie würden es nehmen, wenn es ein Verlag anbietet.

Diesen Schritt haben Sie geschafft. Wie viel Zeit und Energie hat es Sie gekostet?

Nachdem Bilder und Text für mich fertig waren, ging die Arbeit erst richtig los: Korrektur lesen, Druckerei suchen usw. Ein Jahr lang bin ich einen Schritt nach dem anderen gegangen und habe viele tolle Menschen kennengelernt, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Und jetzt ist das Buch fertig.

Das Thema im Buch ist aktueller denn je. Wie fühlt man sich in einem fremden Land?

Ich habe mich oft einsam gefühlt. Es ist seltsam, wenn man keine Freunde und auch die Familie nicht in der Nähe hat und den Alltag mit Kind gestalten muss. Ich wusste anfangs zum Beispiel nicht, wo ich mit meiner Tochter hingehen kann. Mit der Zeit wurde das besser, aber am Anfang war das schon schwierig, weil wir ja kein schwedisch gesprochen haben. Durch diese Erfahrung bekommt man einen anderen Blick auf Leute, die von einem anderen Land zu uns nach Deutschland kommen.

Was brauchte es, um sich in einem fremden Land zu Hause zu fühlen?

Man braucht eine Verbindung zu den Leuten. Wenn man die Sprache spricht, klappt das ganz gut. Was für mich aber ganz schlimm war: Ich konnte im Gespräch mit den Schweden meine Gefühle nicht ausdrücken, weil mir anfangs die Wörter gefehlt haben. Ich konnte nicht in die Tiefe gehen – da blieben viele Gespräche an der Oberfläche. Für eine Freundschaft braucht man Worte, die von Herzen kommen. Und natürlich darf auch die Herzlichkeit nicht zu kurz kommen – auch wenn man die Sprache nicht kann.

Wie ist es Ihrer Tochter in Schweden gegangen?

Sie hatte keine Probleme, mit anderen Kindern Kontakte zu knüpfen. Dafür steht auch der Titel: „Mama, die lachen ja auf Deutsch“.

Was hat Ihre Tochter dazu gesagt, dass Sie diese persönliche Geschichte in einem Buch veröffentlichen wollen?

Sie hat mich immer darin bestärkt. Sie fand es gut, dass ich etwas mache, für das ich brenne. Die Arbeit an dem Buch war eine wunderschöne Zeit. In dem Buch steckt mein ganzes Herzblut.

Wird man künftig noch mehr von Ihnen lesen?

Wenn das Buch erfolgreich ist, dann schreibe ich nächstes Jahr nochmal eines – eine Idee dafür habe ich schon. Es wäre wieder eines mit einer tieferen Botschaft.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Seit Samstag steht aber erst einmal Ihr erstes Werk in den Buchläden. Für welche Zielgruppe ist es gedacht?

Ich würde sagen, für Kinder ab vier Jahren – meine Tochter war damals auch vier Jahre. Mir ist es wichtig, dass die Eltern aber nicht nur aus dem Buch vorlesen, sondern mit den Kindern auch darüber reden – etwa darüber, wie sich ausländische Kinder bei uns fühlen. Auch für Vor- und Grundschulen ist es geeignet, und natürlich auch für Erwachsene. Die Botschaft ist für alle wichtig.

Interview: Andrea Hermann

Gut zu wissen

Das Buch „Mama, die lachen ja auf Deutsch“ von Alexandra Pöller ist zum Preis von 19,95 Euro in der Freisinger Innenstadt bei Bücher Pustet, in der Moosacherie, im Freiluftwerk, beim Hölzlkramer, bei Versus und im Laden „aus dem Hinterland“ erhältlich. Weitere Infos gibt’s online.