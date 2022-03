Freisingerin steckt im dritten Stock in Balkon-Geländer fest: Feuerwehr sägt sie frei

Mit der Drehleiter war die Feuerwehr Freising am Samstag zum Kleiberweg ausgerückt. Nachdem sie vor dem Gebäude in Stellung gebracht worden war, wurde ein Teil des Balkongeländers entfernt, um die Frau aus ihrer misslichen Lage befreien zu können. © Privat

Dramatische Rettungsaktion am Wochenende in Freising: Eine Frau steckte in großer Höhe im Balkongeländer fest. Sie wurde freigesägt.

Freising – Ein ungewöhnlicher Feuerwehr-Einsatz in Freising: Am Samstagmittag wurden beide Freisinger Feuerwachen zu einem Wohnhaus am Kleiberweg im Stadtteil Lerchenfeld gerufen. „Eine Frau steckte mit dem Bein in einem Balkongeländer fest und musste von der Feuerwehr befreit werden“, meldet Feuerwehr-Pressesprecher Florian Wöhrl.

Gegen 12 Uhr mittags hatte sich die Frau zunächst aus ihrer Wohnung im dritten Obergeschoß ausgesperrt und wollte vom Balkon der Nachbarwohnung aus auf ihren eigenen Balkon und durch die geöffnete Balkontür zurück in die Wohnung steigen. Beim Versuch, die knapp einen Meter große Lücke zwischen den beiden Balkonen zu überwinden, kam sie aber ins Straucheln und geriet mit ihrem Bein zwischen Fassade und Geländer. Glück im Unglück: „Akute Absturzgefahr“ bestand laut Feuerwehr nicht, „da die Frau über die Brüstung auf den Balkon gefallen ist“. Aus ihrer Zwangslage habe sie sich jedoch aus eigener Kraft nicht mehr befreien können.

Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an

Die von der Nachbarin verständigten Rettungskräfte verschafften sich mit der Drehleiter Zugang zum Balkon und zur Wohnung. Nach notärztlicher Erstversorgung musste die Feuerwehr einen Teil des Metallgeländers mit einer Säbelsäge entfernen. Erst dann konnte die Frau befreit werden. Florian Wöhrl: „Schließlich wurde sie auf einer Krankentrage mit der Drehleiter nach unten transportiert. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Freising.“

Im Einsatz waren beide Freisinger Feuerwachen mit vier Fahrzeugen und 20 Helfern, die nach knapp einer Stunde wieder einrücken konnten.

